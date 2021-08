Kamariorkesteri Avanti esittää 70-vuotiaan Anneli Arhon sävellyksiä sunnuntaina Porvoon Taidetehtaalla.

”Toiset ovat kiinnostuneet tekemään musiikkia, joka tulee spontaanisti. Toiset ovat kiinnostuneet tekemään musiikkia, joka ei tule spontaanisti, ja minä kuulun jälkimmäisiin. Valinta ei ole esteettinen.”

Näin kirjoitti säveltäjä Anneli Arho artikkelissaan kirjaan Ammatti: säveltäjä 2006, jossa yksitoista säveltäjää kertoo ammatistaan.

Vuosiluku kirjan nimessä viittaa siihen, että kyseessä on vanhan kirjaidean päivitys: alkuperäinen Ammatti: säveltäjä -kirja ilmestyi vuonna 1981, ja siinä nuo samat yksitoista säveltäjää kirjoittivat samasta aiheesta – tuolloin vielä nuorina, lupaavina säveltäjänalkuina. Vuoden 2006 kirjassa heidän ajatuksiaan kuullaan 25 vuoden aikana kertyneen kokemuksen painoarvolla.

Vuonna 1981 Anneli Arho oli 30-vuotias säveltäjä, vuonna 2021 hän on 70-vuotias. Hänen sävellystuotantonsa on suhteellisen suppea, ja siitä syystä hänen musiikkiaan kuulee konserttiohjelmissa vain harvakseltaan. Tänä sunnuntaina siihen on kuitenkin mahdollisuus, kun kamariorkesteri Avanti esittää konsertissaan kaksi Arhon teosta Porvoon Taidetehtaassa.

”Varmaankaan en itse mene paikalle”, Anneli Arho kertoo puhelimessa.

”Minusta on upea juttu, jos Avanti soittaa kaksi teostani ilman, että siinä on tällainen vastavelvollisuus. Että he ottavat teokset musiikin takia, niin kuin toivon, eikä siksi, että satun olemaan nainen tai että olen sattunut syntymään vuonna 1951.”

Anneli Arho ei ole kiinnostunut tuomaan itseään esiin. ”En koe juuri minkäänlaista tarvetta rakentaa elämästäni julkista kuvaa, eikä tiedetyksi tuleminen ole elämäni mitta”, hän on kirjoittanut.

”Se pätee edelleen, en pidä esillä olosta”, hän sanoo nyt. ”Arvelen, että se on luonnekysymys.”

Säveltäjä Anneli Arhon teoksia kuullaan sunnuntaina Porvoossa.

Avantin sunnuntaisessa konsertissa Arholta esitetään AikAika (1987) kolmelle sellolle sekä Minne (1996) piccolohuilulle, kitaralle, lyömäsoittimille ja sellolle. Kummassakin teoksessa taustalla kuuluu historiallisten säveltäjien vaikutus, AikAikassa barokkisäveltäjä François Couperinin ja Minnessä keskiajan säveltäjä Guillaume de Machaut’n.

Couperin- ja Machaut-sitaatit kuuluvatkin teoksissa selvästi Arhon kirjoittamien nykymusiikin tekniikoiden ja sointien lomasta ja tuovat kokonaisuuteen menneiden vuosisatojen harmonioita ja aiheita.

”Kiinnostus vanhaan musiikkiin liittyy siihen, että 1970-luvun lopulla kiersin mieheni Jukka Tiensuun kanssa vanhan musiikin tapahtumissa ja se oli ihan uutta monella tavalla. Suomessa ei ollut vielä paljonkaan näkyvillä vanhan musiikin juttuja siihen aikaan”, Arho kertoo.

Valmistuttuaan Sibelius-Akatemiasta Arho opiskeli 1970-luvun lopulla Länsi-Saksan Freiburgissa.

”Opiskelin siellä sävellystä ja cembalonsoittoa, ja kiinnostuin vanhasta musiikista. Se on siitä alkaen pysynyt mukana. Ja varmasti siitä syystä se kuuluu myös näissä teoksissa. Se Couperinin Sarabande, jonka katkelma on AikAjassa, oli pitkään suosikkikappaleeni. Minnen taas tilasi saksalaisen Bronsky Ritual -yhtyeen perustaja Wulfin Lieske, joka halusi teoksen liittyvän yhtyeensä Machaut-projektiin.”

Säveltäjänuransa ohella Arho on työskennellyt jo lähes 50 vuoden ajan opettajana. Hän on tuntiopettajana Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa, jossa hän on vuosikymmenten varrella opettanut lukuisia eri oppiaineita säveltapailusta musiikin teoriaan, musiikkianalyysiin ja musiikin historiaan.

”Tuntiopettajana olen opettanut useaa ainetta. Sillä tavalla olen löytänyt monta näkökulmaa ja oppinut todella paljon, verrattuna siihen, että lehtorina olisin todennäköisesti opettanut aina samoja aineita.”

Vuonna 2004 Arho sai valmiiksi väitöskirjan Tiellä teokseen. Siinä hän tutki musiikin ja muusikon suhdetta fenomenologisesta näkökulmasta, pohjaten sen omiin kokemuksiinsa muusikkona. Niin musiikissa kuin kirjoittamisessa hän etsii sellaisia näkökulmia, jotka eivät ole ilmeisiä: hän ei koskaan tartu siihen ideaan, joka tulee mieleen ensimmäisenä. Tätä hän tarkoittaa sanoessaan, että on kiinnostunut tekemään sellaista musiikkia, joka ei tule spontaanisti.

”Jos sitä vertaa väitöskirjan tekemiseen, niin ensimmäiseksi tulee mieleen vähän banaalit asiat, kaikenlaiset uskomukset. Seuraava vaihe on se, että täytyy selvittää oma suhteensa sellaisiin uskomuksiin.”

Arhon ajatuksena on siis se, että säveltäjänä ja kirjoittajana ensimmäiset mieleen tulevat asiat ovat väistämättä tavanomaisia. Jos niihin ei tyydy, syntyy mahdollisuus löytää jotakin muuta.

”Ja sen löytäminen on se pointti.”

Avanti ja kapellimestari Esa-Pekka Salonen su 15.8. klo 18 Porvoon Taidetehtaalla. Ohjelmassa Arhon ja Machaut’n teosten lisäksi Salosen teos Saltat Sobrius sekä Richard Straussin Sinfonia puhallinsoittimille.