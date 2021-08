Ryan Reynolds on pelimaailmasta ammentavan toimintakomedian Free Guy tähti.

Asetelma on kuin elokuvasta Truman Show. Pankkivirkailija Guylle selviää, että hän on videopelin hahmo – ja ainoastaan tarinan mitättömässä sivuroolissa.

Tapahtumaketju tekee Guysta mahdollisen sankarin pelin sisällä. Tosimaailmassa pelintekijät hätääntyvät ja yrittävät kumota puolivahingossa mahdollistamansa häiriön, siis Guyn vapauden.

Shawn Levyn ohjaama Free Guy on nokkela toimintaseikkailu, jossa painotus on vauhdissa ja digitaalisesti parannellussa, peli- ja populaarikulttuurille alati silmää iskevässä maailmassa. Toisaalta se on yksi Disneyn ensimmäisistä pandemian aikaisista valkokankaan ensi-illoista. Sen harteilla on paljon: Free Guy on myös ensimmäinen iso Hollywood-komedia, joka tulee levitykseen koko korona-aikana.

”Elämme todella kummallista aikaa ja koko ajan tapahtuu paljon. Eilisen tapahtumista tuntuu olevan yhtä kauan kuin 1980-luvusta”, kertoo elokuvan tähti Ryan Reynolds etäyhteydellä Free Guyn lehdistöpäivästä Kaliforniasta.

”Itsetietoinen huumori kai sopii tähän hetkeen hyvin.”

Reynolds on noussut yhdeksi maailman suosituimmista elokuvanäyttelijöistä vain muutamassa vuodessa. Menestystä ovat siivittäneet etenkin parodiaa ja härskiä huumoria hyödyntävät Deadpool-supersankarielokuvat. Ne ovat saaneet Suomessakin yhteensä lähes puoli miljoonaa katsojaa.

Pelimaailmaan sijoittuva Free Guy tarjoaa tekijöille mahdollisuuden viitata toisiin peleihin ja elokuviin. Deadpoolinkin suuntaan on silmänisku.

”Itseironia on mahdollisuus harrastaa henkistä judoa omien epävarmuuksiensa kanssa”, Reynolds sanailee.

Tarinan metataso tarjoaa enemmän kuin vain silmäniskuja pelien ystäville. Hieman kuin Truman Show’ssa, jossa Jim Carreyn näyttelemä päähenkilö tajuaa olevansa vain pelinappula toisille tehdyssä viihdeohjelmassa, myös Free Guyssa on ripaus aitoa eksistentialistista ahdistusta.

Peliohjelmoijia näyttelevät Jodie Comer ja Stranger Things -sarjasta tunnettu Joe Keery sekä heidän pomoaan kulttimaineikas elokuvantekijä Taika Waititi. Kolmikko on vastuussa tilanteesta, jossa digitaalihahmo muuttuukin persoonaksi.

”Shawn Levyn elokuvia yhdistää se, että niissä on sydäntä”, Keery kertoo etäyhteydellä.

”Tässä resepti on toiminnan, komedian ja tunteiden tasapainottaminen. Tämä on kuin Truman Show ja Ready Player One saisivat lapsen, jonka kasvattaja rakastaa Paluu tulevaisuuteen -elokuvia.”

Steven Spielbergin ohjaama Ready Player One kertoi tulevaisuuden dystooppisesta maailmasta, josta kaikki kynnelle kykenevät pakenevat virtuaalimaailmaan pelaamaan tai vain olemaan.

Free Guyn ydin on identiteettien sekoittumisessa. Mitä jos tarpeeksi kehittyneessä pelissä on vaikea erottaa ihmisen pelaamaa hahmoa ja pelin keinoälyhahmoja?

Free Guy ei kuitenkaan heittäydy kovin pitkälle Matrix-tyyppiseen filosofiaan, enemmänkin viskoo ideoita ilmaan toiminnan lomassa.

Kun ohjaaja Shawn Levy painottaa, ettei tämä elokuva ole kyyninen, hän tuntuu tekevän pesäeroa ronskeihin Deadpool-leffoihin.

”Kaikki me olemme joskus kokeneet elävämme silmukassa, jossa päivät vain toistavat toisiaan, tai että olemme taustahahmoja jonkun muun tarinassa. Mutta entä jos lopettaisi vain taustalla elämisen tai kiinnittäisi vähän huomiota niihin toisiin taustahahmoihin”, Levy pohtii.

Ohjaajan mukaan Free Guy ei kerrokaan pelimaailmasta.

”Kyse on siitä, miten pyrkii elämään oman elämänsä.”

Ryan Reynolds ei säästele sanojaan vaan ilmoittaa Free Guyn olevan jopa paras elokuva, jossa hän on näytellyt pääosan.

”Tämä on ilopilleri populaarikulttuurin ystäville, eikä tule yhtään liian varhain tässä vaikeassa ajassa.”