Billy the Kid kohtaa Draculan -elokuvasta on edes camp-asenteella vaikea löytää mitään viihdyttävää.

Western

Billy the Kid kohtaa Draculan ★

Billy the Kid Versus Dracula, USA 1966

Teema klo 22.55 ja Areena (K12)

Mash-up tarkoittaa yleensä biisiä, joka on tehty yhdistelemällä kahta erilaista kappaletta. Mutta tavallaan ajatus on tuttu muussakin populaarikulttuurissa kuin musiikissa. Billy the Kid kohtaa Draculan on tavallaan länkkärin ja kauhun mash-up.

Sen ohjaaja William Beaudine (1892–1970) oli konkari, joka työskenteli mykkäkaudella D. W. Griffithin apulaisena klassikoissa Kansakunnan synty ja Suvaitsemattomuus. Työmyyrä ohjasi vuosikymmenten varrella noin 180 pitkää elokuvaa.

Billy the Kid kohtaa Draculan ja toinen samanlainen, Jesse James kohtaa Frankensteinin tyttären (1966), olivat Beaudinen viimeiset. Yle Teema näytti jälkimmäisen kesäkuussa. Molemmat kuvattiin vain kahdeksassa päivässä surkealla 25 000 dollarilla, ja niitä esitettiin parina.

Billy (Chuck Courtney) on jättänyt rikollisen uransa ja aikoo naimisiin ranchin perijättären Bettyn (Melinda Plowman) kanssa. Vanha vampyyri (John Carradine) mielii näykkiä neidosta kumppanin itselleen. Vanha ja nuori mies siis kilpailevat kolmiodraamassa tytöstä.

Draculan nimi mainitaan jostain syystä vain elokuvan nimessä. Uskottavuudesta ei piitattu. Yökohtauksia kuvattiin kirkkaassa päivänvalossa.

Vaikka leffa kestää vain vähän yli tunnin, se tuntuu pitkäveteiseltä. Edes camp-asenteella on vaikea löytää mitään viihdyttävää.

John Carradine (1906–1988) teki pitkän uran kaikenlaisissa elokuvissa, joista monet olivat roskaa.

Uransa ehtoona hän totesi, ettei kadu minkään muun elokuvan tekemistä kuin tämän.