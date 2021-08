Suomen suurimman kuvataidepalkinnon Ars Fennican ehdokkaita ovat tänä vuonna muun muassa Eija-Liisa Ahtila ja Viggo Wallensköld.

Vuonna 1990 perustettu Ars Fennica on 50 000 euron palkintosummallaan Suomen suurin kuvataidepalkinto. Summaa on palkinnon 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostettu kymmenellä tuhannella eurolla aiemmasta 40 000 eurosta.

Vuoden 2021 ehdokkaat julkistettiin Hämeenlinnan raatihuoneella hetki sitten. Suomesta ehdolle pääsivät Eija-Liisa Ahtila (s. 1959) ja Viggo Wallensköld (s. 1969). Muut ehdokkaat ovat norjalainen Anne-Karin Furunes (s. 1961), tanskalainen Jesper Just (s. 1974) sekä ruotsalainen Magnus Wallin (s. 1965).

Eija-Liisa Ahtilan perusteluissa todetaan muun muassa, että taiteilija on viimeisen vuosikymmenen aikana keskittynyt tutkimaan, mitä voisi olla ekologinen draama, joka sisältäisi myös muiden kuin ihmisten näkökulmia: Miten tuoda jokin toinen eläin, tai vaikkapa puu tai tuuli, elokuvallisen kerronnan keskiöön? Miten ne saattavat päähenkilöinä uhmata sekä liikkuvan kuvan että näyttelytilojen konventioita?

Anne-Karin Furunesin taiteessa toistuvat naisista otetut historialliset kuvat.

Anne-Karin Furunesin taiteen toistuvana teemana on kuva naishenkilöstä, historiallisten tapahtumien uhrista, joka ei itse ole mitenkään voinut vaikuttaa kohtaloonsa, perusteluissa todetaan. Furunes käyttää eri arkistoja etsiessään kuvia, jotka koskettavat häntä. Alkuperäiset valokuvat ovat usein pienikokoisia ja otettu erilaisiin byrokraattisiin tarkoituksiin, mutta ne esitetään suurikokoisina maalauksina.

Jesper Just tunnetaan psykologisesti latautuneista videoteoksista.

Jesper Just tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa videoista, joiden psykologisissa kohtaamisissa syntyy voimakas tunnelataus. Mitä on tapahtunut tai tapahtumassa ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Kukaan ei puhu, mutta tilannetta saattaa säestää tunnettu laulu tai sen henkilöt kommunikoivat laulaen, kerrotaan perusteluissa.

Viggo Wallensköld käsittelee maalauksissaan ihmisten fyysistä moninaisuutta ja erilaisuuden kanssa selviytymistä, ja hän on kertonut maalausten kumpuavan häpeän tunteesta, omasta toiseuden kokemuksesta. Wallensköldin teokset ovat käsitelleet kehopositiivisuutta ja muunsukupuolisuutta jo 2000-luvun alusta saakka, perustellaan ehdokkuutta.

Magnus Wallin

Magnus Wallinin taiteen keskipisteenä on niin ikään keho. Teoskirjo on laaja, eikä Wallin ei korosta ainoastaan kehon suhdetta normeihin, vaan myös sitä, miten monet erilaiset kehot voivat avata meille uusia ymmärryksen muotoja. Educated (2007) on esimerkiksi kuvattu lämpöherkälle infrapunafilmille, jolla näkyy pelkkä terminen keho, ja sen käytös ja rajautuminen tilassa poikkeavat täysin tavallisesta näkyvästä kehosta, Wallinin taidetta kuvaillaan perusteluissa.

Ars Fennican jakaa Henna Niemistön ja Pertti Niemistön perustama kuvataidesäätiö ja sen tarkoituksena on edistää suomalaista kuvataidetta ja avata sille kansainvälisiä yhteyksiä.

Palkintoon liittyy taiteilijat esittelevä näyttely ja luettelo. Palkitut taiteilijat ovat olleet Suomesta, muista Pohjoismaista tai Baltian maista. Ensimmäisen Ars Fennica -palkinnon sai vuonna 1991 Maaria Wirkkala. Edelliskerran palkinto jaettiin vuonna 2019 islantilaiselle Ragnar Kjartanssonille.

Voittajan valitsee palkintolautakunnan nimeämä kansainvälinen asiantuntija ehdokkaiden joukosta.

Palkinnon saaja julkistetaan 10. helmikuuta 2022. Yleisö voi myös äänestää omaa suosikkiaan ehdokasnäyttelyssä. Se avautuu Hämeenlinnan taidemuseossa 15. lokakuuta.

Hämeenlinnan taidemuseolla on ollut yhteistyötä Henna ja Pertti Niemistön kanssa pitkään, ja Niemistöjen arvokas kokoelma on ollut talletettuna Hämeenlinnan taidemuseoon vuodesta 1997 alkaen. Kymmenen vuotta sitten sopimusta jatkettiin Leena ja Kari Niemistön kanssa, joille Niemistö-kokoelma oli siirtynyt.

Jatkuvasti karttuvassa talletuskokoelmassa on tällä hetkellä lähes 600 taideteosta. Viime marraskuussa Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi Niemistö-kokoelman kymmenen vuoden jatkosopimuksen.