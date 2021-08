”Onhan se päätöntä ja hullua” – Turun keskustaan on työstetty kolmen vuoden ajan yli sadan taiteilijan massiivista esitystä, ja nyt se on nähtävillä vain kahden viikon ajan

Saila Susiluodon proosarunoteos Huoneiden kirjaan pohjautuvassa esityksessä katsoja voi liikkua 64:ssä eri tilassa.

Turku

Mies istuu pöydän ääressä. Pöydällä on pieni, eri osiin jaettu hiekkalaatikko. Miehellä on sivuille avautuva päähine, jossa on hapsuja ja joka muistuttaa laatikkoleijaa. Hän esittäytyy vanhaksi taulukoksi.

Vanha taulukko pyytää miettimään yhden kysymyksen, ja sen jälkeen heittämään kolikkoa kuusi kertaa hiekkalaatikolle. Heitot määräävät huoneen numeron: 54, tällä kertaa.

Tällaisella kolikonheittorituaalilla alkaa perjantaina 13. elokuuta ensi-iltansa saava, Saila Susiluodon Huoneiden kirjaan (Otava 2003) pohjautuva immersiivinen teos. Esitystilana toimii Turun Kivipaino aivan kaupungin keskustassa. Tilaa on yhteensä 2500 neliötä, ja yhteensä 64 huonetta – Susiluodon teoksen mukaisesti.

Reilu viikko ennen ensi-iltaa tilaa vielä osittain rakennetaan, osa teoksista on jo paikallaan. Kuljen halliin, jossa tanssitaan hevosenkenkien ympärillä. Nainen nousee arkkupakastimesta ja tarjoaa jäistä mötikkää.

Huoneiden kirja -esitys on ollut työn alla yhteensä kolme vuotta. Esityksessä on mukana yli sata eri taiteilijaa. Idea immersiiviseen teokseen syntyi taiteellisen johtajan Alma Rajalan aloitteesta. Kun Rajala luki Susiluodon teoksen, hän alkoi välittömästi nähdä sen esityksenä. Kieli ja kirjan poikkeuksellinen rakenne tekivät vaikutuksen. Proosarunoteoksessa tyttö kävelee tuulenpuhkomaan taloon, jossa on 64 eri huonetta. Teosta voi lukea kuin peliä.

“Siellä on myös valtavan tunnistettavia ja tunteellisia kuvia, jotka yhdistyy suurten assosiaatioiden virtaan. Teos on myös niin tilallinen, että tietysti se inspiroi näin teatterintekijänä.”

Rajala on itse taustaltaan nukketeatteritaiteilija. Esitys on monitaiteinen ja sisältää nukketeatteria, kuvataidetta, tanssia, installaatioita, valotaidetta, äänitaidetta ja esittävää taidetta.

“Nykynukketeatteri on lähtökohtaisesti monitaiteista, niin se tuli ihan luonnostaan.”

Immersiivisessä teoksessa vapaudutaan perinteisestä näyttämön ja katsomon luomasta rakenteesta ja katsomiskokemuksesta. Yleisö voi liikkua esitystilassa vapaasti ja päättää itse, minne menee ja miten teoksen kokee.

Tämä on ensimmäinen immersiivinen teos, jota Rajala on ollut mukana toteuttamassa. Kun hän alkoi suunnitella teosta, hän otti asiakseen käydä katsomassa erilaisia immersiivisiä teoksia. Viime vuosien keskeisiä kotimaisia immersiivisiä teoksia ovat olleet Valtteri Raekallion esitykset, kuten Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanin (Otava 2012) pohjalta luotu teos, joka esitettiin Marian sairaalassa vuonna 2016.

“Neuromaanissa oli omarytmisyyttä ja eksymistä, mikä teki vaikutuksen. Tähän teokseen sopii samanlainen eksyminen, vaikka tunnelma ja maailma on eri.”

Yleisöä otetaan teokseen porrastetusti. Ensimmäisillä saapuneilla on aikaa kokea teosta yli neljä tuntia.

Teos juhlistaa Turun kulttuuripääkaupungin 10 vuoden takaista titteliä. Kolmen vuoden toteutusjaksoon on mahtunut monia vaiheita. Ensin esitys piti toteuttaa Pukkilan laattatehtaassa, mutta sitten se purettiin. Seuraavaksi tilaksi valikoitui vanha Bore-laivan varustamo, mutta teos siirtyi vuodella ja sekin tila ehdittiin purkaa. Kivipainoa tuskin ehditään enää purkaa ennen ensi-iltaa.

Esitysjakso on kaksi viikkoa. Rajala myöntää, että tavallaan näin massiivisessa teoksessa ja lyhyessä esitysjaksossa ei ole mitään järkeä.

“Onhan se päätöntä ja hullua. Mutta se on vain realiteetti, että tällaisen tilan ja näin monen taiteilijan ajan saamisessa on tiukat rajat. Koen henkilökohtaisesti varmasti valtavaa surua, kun tämä esitys puretaan. Toivon tietysti, että tämä tila jää taiteilijoiden käyttöön.”

Teoksessa on toiminut lavastuksen koordinaattorina Johanna Latvala projektin alusta asti. Hän sanoo lumoutuvansa autioituneista rakennuksista, joissa on jälkiä siellä olleista ihmisistä. “Pidän hyvin runollisena sitä, mitä aika tekee ihmisen rakentamille asioille. Materiaali rappeutuu, ja luonto alkaa vallata tiloja itselleen takaisin.”

Hän on haalinut huoneisiin rekvisiittaa Facebookin kierrätysryhmistä, kartanon remontin ylijäämästä, kirpputoreilta, Ikeasta. Silti hänen suosikkihuoneensa on täysin lavastamaton: käytävämäinen huone, jonka lattiana on pölyinen pressu. “Annettiin tiukat ohjeet, että tälle huoneelle ei saa tehdä mitään eikä missään nimessä siivota.”

2500 neliön tilassa lavastajalle riittää työtä. Kolikonheittoalueelle Latvala halusi 20 identtistä pöytää, joita sai Ikeasta. Kun kaikki teosta varten oli suunniteltu ja hän oli valmis ostamaan pöydät, ne olivat loppu kaikkialta. Nyt hän on metsästänyt niitä yksitellen nettikirppareilta. Haastatteluhetkellä kasassa on 18. Myöhemmin työryhmä viestittää, että kaikki ovat löytyneet.

“Se on positiivinen kaaos eikä sitä kukaan voi ottaa haltuun. Sama huone saattaa näyttää erilaiselta myöhemmin samana iltana”, Rajala sanoo.