Vestan toinen albumi on lähes valmis, mutta ilmestymispäivää ei vielä ole. Heinäkuun lopussa julkaistu single asettaa odotukset korkealle.

Vesta eli Vesta Burman nousi kertaheitolla Suomen kirkkaimpien pop-tähtien joukkoon esikoisalbumillaan Lohtulauseita (2018). Kakkosalbumi Uskon tulevaan on antanut odottaa itseään, mutta on artistin omien sanojen mukaan jo hyvin pitkällä. Ilmestyy kun ilmestyy, tuottajana Matti Ahopelto.

Heinäkuun lopussa Vesta julkaisi uuden singlen Ei yksin tarvii uskaltaa, ja sen perusteella tulossa on varsin luontevaa jatkoa esikoisalbumille: kokeellisempaan kallellaan olevaa elektropoppia, jota vievät eteenpäin rummut/rumpukoneet ja syntetisaattorit. Kun esikoisalbumin singlet olivat levyn helpoimmat kappaleet, on kakkoslevyltä tämän singlen jälkeen lupa odottaa suuria, jos kappale levylle edes päätyy.

Ei yksin tarvii uskaltaa kasvaa pikkuhiljaa pienieleisestä mahtipontiseksi. Säkeistöt menevät hittibiisille jossain määrin poikkeuksellisesti a–a–b–c–lyhyt kitarasoolo–c, ja tuo viimeinen c vokooderin läpi laulettuna. Sen jälkeen tulee vielä lähes minuutin mittainen jäähdyttely, jossa kappale vähitellen laantuu horisonttiin.

Kappaleen sanat ovat juuri sopivan kornit, tai lämminhenkiset, ironiaa vailla. Seikkailu kutsuu, kato siellä se heiluttaa! KAIKKI mahtuu mukaan, hypätään. Mahdut ja – sun ystävät myös, kappaleen lempidetaljini tuo pienenpieni tauko lausunnassa.

Seikkailussa mukana missä tahansa milloin tahansa miten tahansa.

Houreinen Gloria

Angel Olsenin uuden ep:n nimi on Aisles.

Omalaatuisesta äänestään tunnettu amerikkalaislaulaja Angel Olsen julkaisee 20. elokuuta 80-luvun kappaleiden covereita viiden laulun verran, ep:nä nimeltä Aisles. Heinäkuun alkupuolella Olsen julkaisi levyltä Glorian, hänen versiointinsa Laura Braniganin vuoden 1982 hittien hitistä, joka sekin muuten cover alun perin italialaisesta Umberto Tozzin kappaleesta Gloria.

Olsen on hidastanut tanssilattioiden klassikon lähes tunnistamattomaksi, ainakin ensikuulemalta. Taustan syntentisaattorimatto ja myöhemmin mukaan tulevat jouset tekevät kappaleesta painostavan houreisen meditaation, ja hidas tempo paljastaa Braniganin kappaleen sanojen synkkyyden:

You really don't remember / Was it something that he said? / Are the voices in your head calling, Gloria?

Gloria, don't you think you're fallin’? / If everybody wants you / Why isn't anybody callin’?

Gloria on lähellä täydellistä romahdusta. Kun Olsenin versio saapuu huipennukseensa ja Olsen pääsee käyttämään ääntään täysillä, selkäpiitä karmii, aaveet vyöryvät päälle ja päässä pyörivä elokuva leikkaa nopeasti kuvasta toiseen.

Olsen sanoi levynjulkaisutiedotteessa, että kuuli Braniganin Glorian ensikerran perheen joulunvietossa ja hämmästeli tanssimaan alkaneita tätejä.

”Kuvittelin heidät tanssimassa ja nauramassa hidastettuna, ja silloin sain idean hidastaa koko kappaleen ja yrittää sen tekemistä tällä tavalla.”

Lopputulos on kesän hienoimpia popkappaleita.

Eniten uusia varauksia 4.–11. elokuuta saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Jo Nesbø: Mustasukkainen mies ja muita kertomuksia

2) Leena Lehtolainen: Ilvesvaara

3) Antti Rönkä: Nocturno 21:07

4) Liv Strömquist: Punaisin ruusu puhkeaa kukkaan

5) Raija Oranen: Kaikki tämä valo

6) Camilla Sten: Perijä

Tietokirjat

1) Julia Thurén: Kaikki kuluttamisesta

2) Maarit Verronen: Turvaa ja taidetta, tarinoita liikenneympyröistä

3) Marko A. Hautala: Algoth, kapinallinen kynämies

4) Marika Lehto: Härkävuosi, Jari ”Bull” Mentulan tarina

5) Hanna Gullichsen: Kylmä nakki