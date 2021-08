Budjettinsa rajusti ylittänyt betonirakennus on herättänyt etukäteen suuria tunteita arkkitehtuurinsa takia.

Liljevalchsin taidehalli on jo 1910-luvulta lähtien kuulunut Tukholman keskeisiin näyttelypaikkoihin. Djurgårdenin saarella sijaitseva uusklassinen taidehalli on rakennettu 1914–1916. Se on nyt saanut kylkeensä uutuuttaan hohkaavan lisärakennuksen, jonka nimi on Liljevalchs+.

Arkkitehti Gert Wingårdhin yhdessä lasitaiteilija Ingegerd Råmanin kanssa suunnittelema betonirakennus on nostattanut jo rakennusvaiheessa tunteita. Arkkitehtiryhmittymä ehti esimerkiksi valita sen jo viime vuonna vuoden rumimmaksi rakennukseksi. Se myös ylitti budjettinsa kuin Kruunuvuorensillan raitiotie. Alkuperäinen noin 130 miljoonan kruunun budjetti paisui lopulta yli 570 miljoonaan kruunuun eli noin 56 miljoonaan euroon. Vertailun vuoksi: Musiikkitalo Helsingissä maksoi noin 160 miljoonaa euroa.

Tänään torstaina yleisö pääsee mittailemaan tuloksia. Kutsuvierasavajaisia vietettiin keskiviikkoiltana 11. elokuuta, ja sosiaalisessa mediassa kommentoitiin positiivisesti esimerkiksi sisätilojen valoisuutta. Valo tulee näyttelytiloihin suoraan ylhäältä, katon lyhtymäisistä siiloista. Tilaa voi jakaa monin tavoin, ja myös valaistus elää.

Liljevalchs+ -rakennuksen sisätilat ja niiden valaistus muuntuvat näyttelyiden ja teosten tarpeiden mukaan.

Sopivissa sääolosuhteissa koko rakennus kimmeltää ulkopintaan upotettujen liki seitsemän tuhannen lasineliön ansiosta. Ylimmän kerroksen korkeus vaihtelee kolmen ja puolen ja kuuden metrin välillä.

Uudisrakennus on kolmikerroksinen ja tuo 2 400 neliömetriä uutta tilaa entisten 800 neliön rinnalle. Näyttelyiden lisäksi tiloissa on sisääntuloaula, myymälä ja Blå Porten -kahvila museon nettisivuilla kerrotaan.

Prinssi Daniel (vas.), arkkitehti Gert Wingårdh, taiteilijat Bea Szenfeld ja Ingegerd Råman sekä Liljevalchsin pitkäaikainen johtaja Mårten Castenfors museorakennuksen vihkiäistilaisuudessa Tukholmassa 11. elokuuta. Etualalla Szenfeldin paperiteos.

Turvallisuuteen on kiinnitetty korostetusti huomiota, ja odotukset suurista kansainvälisistä näyttelyistä ovat korkealla.

”Kiitos tiptop-kunnossa olevien turvallisuuden ja olosuhteiden, meillä on mahdollisuus pitää Picasso-näyttely yhtä aikaa Kevätsalongin kanssa”, hyvin tyytyväinen museonjohtaja Mårten Castenfors kommentoi äskettäin Dagens Nyheterissä.

Avajaisnäyttelyitä uusissa tiloissa on kolme: materiaalikokeiluistaan tunnetun muotitaiteilija Bea Szenfeldin sekä muotoilija Ingegerd Råmanin ja arkkitehti Wingårdhin. Vanhalla puolella jatkuu suosittu Kevätsalonki 22. elokuuta saakka.

Näkymä uuden rakennuksen näyttelytiloihin.

