Uusi festivaali Helsingin oopperakesä aiotaan järjestää, vaikka katsomoon pääsee vain 66 ihmistä: ”Ratkaisu on tyhjää parempi”

”Esityksiä ei voi enää tässä vaiheessa perua, palkat täytyy joka tapauksessa maksaa tällä varoitusajalla”, sanoo Helsingin oopperakesä -festivaalin taiteellinen johtaja Reetta Ristimäki.

66 kuulijaa esitystä kohti. Sen verran Helsingin oopperakesä -festivaali saa mahdutettua Aleksanterin teatterin katsomoon Etelä-Suomen aluehallintoviraston iskettyä yleisötapahtumiin viime torstaina uusia rajoituksia.

Avin määräämä 25 henkilön rajoitus sisätiloissa saadaan festivaalilla väistettyä sillä, että Aleksanterin teatterin permannolla ja parvilla sijaitsevat katsomopaikat saadaan ohjeita mukaillen erotettua toisistaan.

Avin tuoreimmat rajoitukset olivat kulttuurialalle valtava järkytys, ja sen takia esimerkiksi Helsingin juhlaviikoilta peruttiin lähes kaikki tapahtumat.

Uusi Helsingin oopperakesä -festivaali kuitenkin päätettiin järjestää. Kolmen viikon ajan kestävällä festivaalilla vapaan kentän oopperaseurueet esittävät Aleksanterin teatterissa oopperatuotantojaan, joista useat ovat kantaesityksiä, siis aivan uusia teoksia, jotka esitetään nyt ensimmäistä kertaa.

”Näitä produktioita on valmisteltu jo vuosikausia”, festivaalin perustaja ja taiteellinen johtaja Reetta Ristimäki sanoo. ”Nämä ovat valtavia projekteja, kantaesitystuotantoja, joissa lähdetään liikkeelle sävellys- ja librettotilauksista.”

Festivaalille on palkattu yhteensä noin sata freelanceria, jotka työskentelevät tuotantojen eri tehtävissä, esimerkiksi laulajina, muusikoina, lavastajina tai tuottajina.

”Kun harjoitukset on jo käynnistetty, ihmisten työajat varattu ja palkkiot sovittu, ei esityksiä voi enää tässä vaiheessa perua. Palkat täytyy joka tapauksessa maksaa tällä varoitusajalla. Silloin vaihtoehtoja on kolme: että teoksia ei esitetä ollenkaan, että ne esitetään ilman yleisöä – tai että ne esitetään pienelle yleisölle. Tämä ratkaisu on tyhjää parempi”, Ristimäki sanoo.

Helsingin oopperakesä -festivaali järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Reetta Ristimäki on tapahtuman taiteellinen johtaja, ja hänen tuotantoyhtiönsä Greta Tuotanto on tapahtuman päätuottaja.

Vapaan kentän eri oopperaryhmät ovat jo pitkään pyrkineet hakeutumaan yhteistyöhön toistensa kanssa, ja Ristimäki on ollut koordinoimassa yhteistyöhanketta. Vuosi sitten ryhmät perustivat yhteisen oopperaryhmat.fi-sivuston, ja suunnitelmissa on jo aiemmin ollut myös oopperafestivaalin järjestäminen.

Sopiva hetki näytti ilmaantuvan tämän vuoden elo–syyskuun vaihteeseen. Tämä johtuu siitä, että jo puolentoista vuoden ajan jyllännyt koronaviruspandemia on aiheuttanut lukuisien teosten esitysten siirtämisen aina vain myöhempään ajankohtaan.

”Näiden lukemattomien siirtämisten vuoksi huomasimme, että esityksiä on alkanut pakkautua tänne alkusyksyyn Aleksanterin teatteriin. Silloin päätimme, että tässä on festivaalin paikka”, Ristimäki sanoo.

Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen. Tänä ensimmäisenä vuonna mukana on kuusi oopperaseuruetta, jotka esittävät teoksiaan kolmen viikon ajan aina torstaista sunnuntaihin.

Helsinkiläisen Opera Boxin uutuustuotanto, mangaooppera Nemuru Otoko aloittaa festivaalin torstaina 19. elokuuta, ja muita kantaesityksiä ovat The Box -ooppera, Suomalaisen kamarioopperan tuottama Eva Braun sekä Jouni Bäckströmin musiikkikomedia Supermies.

Myös muut festivaalilla esitettävät teokset ovat uutta musiikkiteatteria, esimerkiksi Ooppera Skaalan Baby Jane, joka sai kantaesityksen syksyllä 2019 ja Greta Tuotannon Oikeusjuttu, jonka kantaesitys oli saman vuoden joulukuussa. Jouni ja Petri Bäckströmin sekä pianisti Jukka Nykäsen komedia The Fabulous Bäckström Brothers Show on kiertänyt Suomessa ja maailmallakin vuodesta 2016.

Hieman vanhempaa oopperatuotantoa edustaa venäläisen Grigori Fridin säveltämä Anne Frank (1968), joka esitetään kantaesityksensä saavan Eva Braun -oopperan parina.

Oopperafestivaalin on määrä toimia myös uuden kamarioopperan näyteikkunana, joka tukisi teosten jatkoesitysmahdollisuuksia. Sitä ajatellen oopperaryhmien sivustolle kootaan kustakin teoksesta kiertuepaketit, joissa on teosten videotaltioinnit ja trailerit. Niissä myös määritellään teosten esittämiseen vaadittua tekniikkaa ja muita tuotantoon liittyviä vaatimuksia, budjettiarvioineen.

Kotimaan-esitysten lisäksi tämän myös toivotaan synnyttävän esityksiä ulkomailla, varsinkin kun suomalaisen nykyoopperan aiheet ovat aiempaa kansainvälisempiä. Esimerkiksi kantaesityksen festivaalilla saava Eetu Ranta-ahon säveltämä mangaooppera Nemuru Otoko on japaninkielinen, Pasi Lyytikäisen säveltämä Eva Braun saksankielinen, Stefanie Tuurnan The Box englanninkielinen. Paavo Korpijaakon Oikeusjuttu on monikielinen.

Varsinkin Franz Kafkan romaaniin perustuva Oikeusjuttu on pyörinyt Reetta Ristimäen mielessä, hän kun tuottaa sen esitykset omalla tuotantoyrityksellään. Kafkan kirjassaan kuvaama byrokratiapainajainen vertautuu Ristimäen mukaan osuvasti kulttuurikentän tilanteeseen koronaviruspandemian ja aluehallintovirastojen kourissa.

”En tiennyt itkeäkö vai nauraa kun huomasin, miten hyvin se teksti sopii tähän kulttuurikentän tilanteeseen, koska tämähän on ihan kafkaa. Ja tämä on nimenomaan Oikeusjutun tilanne: ei tiedetä, voidaanko viranomaisiin luottaa, koska viranomaiset ovat niin ambivalentteja ja päätökset niin häilyviä. Meillä ei ole tällä hetkellä kovaa maata jalkojen alla.”

Helsingin oopperakesä Aleksanterin teatterissa 19.8.–5.9.