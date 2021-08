Marianna Kurton aluevaltaus ei aivan onnistu, vaikka Hellä leijona -romaanissa on aineksia viihdekirjallisuutta muokkaavaan omalaatuiseen teokseen

Marianna Kurton kokemus kirjoittajana näkyy, sillä teksti soljuu ja flirttailudialogit toimivat hyvin.

Marianna Kurtto on aiemmin kirjoittanut runoja ja kaksi romaania.

Romaani

Marianna Kurtto: Hellä leijona. Otava. 362 s.

Erikoisia kielikuvia, sujuvaa tekstiä ja kummallisia juonenkäänteitä. Tässä on ainekset, joista Marianna Kurton romaani Hellä leijona koostuu.

Viihteellinen teos kertoo näytelmäkirjailija Anniinasta, joka etsii rakkautta.

Kurtto on aiemmin kirjoittanut viisi runokokoelmaa ja kaksi romaania. Hellä leijona on aluevaltaus viihteellisemmälle puolelle. Kurtto on aiemmilla teoksillaan voittanut muun muassa Kalevi Jäntin palkinnon sekä Tiiliskivi-palkinnon.

Kurton kokemus ja runoilijuus välittyvät teoksesta. Romaanissa vilahtelee erikoisia kielikuvia. Toisinaan kuvat ovat oivaltavia, toisinaan omintakeisuus lipsahtaa kummallisuuden puolelle.

Perhoskorun kautta kuvataan sekä Anniinan että Samuli-heilan tunteita runollisesti.

”Ketju on ehkä katkennut, ja nyt perhonen makasi jossakin sen kovan patjan ja kosteaksi hikoillun lakanan välissä ja tummui, keräsi tuntosarviinsa miehestä tihkuvaa tahmeaa surua.”

Anniinan ja Samulin flirttailua kuvataan erikoisella tavalla. Samuli vastaa ”nopeasti kuin kaukalon laidasta takaisin kimmahtava kiekko”.

Pääosin teksti soljuu hyvin. Anniinan ja Samulin flirttidialogit toimivat.

Deittailun kuvauksessa teos onnistuu myös. Miesten antamat lahjat, perhoskoru ja peikko, herättävät Anniinassa muistoja Niilosta ja Samulista.

Vaikka teksti toimii ja rakkauden surkuhupaisaa etsintää kuvataan onnistuneesti, teos olisi kaivannut tiivistystä.

Juoni on teoksen heikoin osa. Alku on ennalta-arvattava.

Lopussa tulee yllättäen kasa odottamattomia käänteitä. Niitä ei pohjusteta riittävästi eivätkä ne oikeastaan johda kunnolla mihinkään – paitsi naisen epäonneen.

Viihdekirja ei välttämättä vaadi suuria juonenkäänteitä tai draaman kaarta, vaan deittailumaailman tarinat saattavat riittää itsessään. Tämän on osoittanut muun muassa Henriikka Rönkkönen.

Kurton kohdalla aineksia onnistuneeseen, lajia muokkaavaan ja hyvällä tavalla omalaatuiseen teokseen olisi ollut, mutta lopputulos ontuu.

Naisia uutuudessa kuvataan yksipuolisesti.

He ovat äitejä, tarhatätejä, ruuanlaittajia ja sisustajia. Yksi naispuolinen talonmies ei käännä stereotyyppistä asetelmaa päälaelleen vaan tuntuu pikemminkin päälleliimatulta kustannustoimittajan ehdotukselta.

Vaikka teos käsitteleekin viihteellistä aihetta, olisin kaivannut siihen edes hieman syvyyttä. Jopa Anniinan ura pyörii miesten ympärillä. Hänen menestysnäytelmänsä kertoo hänen entisestä heilastaan. Uralla menestyminen johtaa ryppyihin rakkauselämässä. Näkemys, jossa nainen ei voi saada molempia, uraa ja rakkautta, on väsynyt.

Päähenkilö ei tunnu ottavan omasta onnestaan ja elämästään minkäänlaista vastuuta. Hän muun muassa muuttaa miehen perässä epämieluisalle asuinalueelle.

Kun edellisestä sydänsurusta on selvitty, lyöttäytyy Anniina lähes kenen tahansa tomppelin käsikynkkään. Samaistuttavaa ehkä, mutta samalla lukijana turhauttavaa.