John King langettaa eläinteollisuuden edustajille teuraan osan.

Romaani

John King: Teurastamosta nousee rukous (Slaughterhouse Prayer). Suom. Juha Ahokas. Kovasana Kustannus. 380 s.

Kasvisruoka, siirtolapuutarhat, ystävällisyys, lempeys ja perinteiset pubit. Ne edustavat kunnollisuutta brittiläisen John Kingin romaanissa Teurastamosta nousee rukous (2018).

Ne ovat hyviä asioita myös kirjan päähenkilön, Michael Tannerin, elämässä. Tanner on keski-ikäinen vegaani, joka on päätynyt elämässä hieman sivuraiteelle. Eläinteollisuus ahdistaa ja sekoittaa miehen mieltä.

Brittiläiseltä John Kingiltä on suomennettu aikaisemmin ainoastaan romaani Human punk: Vapaus on suuri vankila (2000). Punk on siinä suuressa roolissa. King on itse kertonut punkmusiikin innostaneen häntä aloittamaan kirjoittamisen.

Tunnetuin teos on esikoisromaani The Football Factory (1996). Jalkapallohuligaaneista kertova romaani nousi myyntimenestykseksi, ja sen pohjalta tehtiin samanniminen elokuva.

King on vegaani, ja Teurastamosta nousee rukous on vahvasti eläinten puolella eläinten hyväksikäyttöä vastaan.

Romaanissa on vähän kaikenlaista. Välillä kerronta mukailee eläinsatua, jossain vilahtaa kauhua, välillä kerrotaan Tannerin lapsuudesta. Esineisiin kiinnitetään paljon huomiota. Mukana on myös pitkiä ja kaihtelemattomia kuvauksia eläimiin kohdistuvasta väkivallasta.

Väkivallan kohteeksi päätyy myös eläinteollisuuden edustajia. Kohtaukset rinnastetaan provokatiivisesti eläinten kokemaan väkivaltaan.

Itse asiassa heikoimmat jaksot kertovat juuri kirjan roistohahmoista. Niissä kirjailija paukuttaa moraalista rumpuaan ei vain aivan erityisen kovaa vaan myös varsin kömpelösti.

Hyvien ihmisten hyveellisyys on ilmaistu taitavammin. Hyvät ihmiset ovat kohtuullisia, tasa-arvoisia ja vaatimattomia.

Teurastamosta nousee rukous on variaatioiltaan turhan kapea ja sen vuoksi ylipitkä. Samat tyylikeinot ja teemat toistuvat liikaa. Toisaalta parhaimmillaan King kirjoittaa vangitsevaa proosaa.

Enkä usko, että kirjailija kauheasti välittää ylilyönneistä tai ylipitkästä kirjoittamisesta – hän kirjoittaa nyt moraalinen missio edellä.