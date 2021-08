HBO:n jykevä dokumenttisarja summaa mestaripoliitikko Barack Obaman hämmästyttävän elämäntarinan viidessä tunnissa.

Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 2009–2017 työskennellyt Barack Obama on yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista poliitikoista. Älykkyyden, sanavalmiuden, asiakokonaisuuksien hallinnan, huumorintajun ja karismaattisen esiintymistaidon yhdistelmä on hänen kohdallaan omaa luokkaansa.

Mutta kaikki, jotka ovat seuranneet uutisia ja television dokumenttitarjontaa, jo tietävät mainitun lahjakkuuden ja tuntevat Obaman tarinan pääpiirteissään. Siksi kolmiosainen HBO-tuotanto Obama: In Pursuit of a More Perfect Union (2021) tarjoaa hyvin vähän uutta.

Peter Kunhardtin viisituntisen dokumenttisarjan kohokohdat löytyvät muutamista tunteikkaista hetkistä ja tuoreella tavalla esitellyistä yksityiskohdista.

Esimerkiksi Obaman asemaa kenialaisen isän ja valkoihoisen amerikkalaisäidin lapsena värittää mukavasti siskopuoli Auma Obama. Keniassa ja Britanniassa varttunut Auma kertoo ihmetelleensä kirjettä, jonka käsiala oli aivan kuin hänen edesmenneellä isällään, ja ihastelee tapaa, jolla Barack tuntui heti kättelyssä läheiseltä. Toisaalta veljen myöhempi Kenian-vierailu vuonna 2006 järkytti mediamylläköineen.

Uran ulkopuolelta käännepisteeksi nostetaan hurrikaani Katrina, joka vuonna 2005 osoitti raakalaismaiset erot amerikkalaisten mahdollisuuksissa selvitä elossa ja saada apua. Yli 1800 kuolonuhrin nähdään herättäneen äänestäjät tajuamaan kotimaansa syvän, ihonväriin ja varallisuuteen perustuvan eriarvoisuuden. Näin mustaihoinen ensimmäisen kauden senaattori saattoi tavoitella presidenttiehdokkuutta vuonna 2008.

Demokraattipuolueen esivaalikampanjan aikana Obaman ja ennakkosuosikki Hillary Clintonin taisto afroamerikkalaisten äänistä tiivistyi Alabaman Selmassa, vuoden 1965 kansalaisoikeusmarssin vuosipäivänä. Molemmat puhuivat paikallisissa kirkoissa.

Obama teki vaikutuksen sijoittamalla rohkeasti itsensä ”Joosua-sukupolveen”, jolle paimensauva oli siirtynyt 1960-luvun kansalaisoikeustaistelijoiden ”Mooses-sukupolven” jälkeen. Taustalla kaikui pastori Martin Luther King, Jr.:n (1929–1968) viimeiseksi jäänyt puhe, jossa hän arveli, ettei itse näkisi Luvattua maata.

Kirkon asema korostuu dokumentissa, perustellusti, mutta maallistuneelle katsojalle se tuo mukanaan omanlaistaan raskautta. Toisen jakson loppupuolelta alkaen voimia vie republikaanien mielipuolinen vastustus, jolle alkutahdit lyö suoraselkäisen John McCainin varapresidenttiehdokkaakseen valitsema häikäilemätön Sarah Palin.

Rotukysymys on läsnä lähes kaikkialla, välillä selvästi, välillä hämärästi, niin toiveissa, vaatimuksissa kuin vastustuksessakin – usein myös silloin, kun Obama itse ei näe ihonvärinsä vaikuttavan asiaan.

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, HBO Nordic.