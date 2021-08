Kulttuurialan ihmisillä alkaa loppua kärsivällisyys, koska toiminta muuttuu taas tuskallisen vaikeaksi ja uusia rajoituksia on vaikea ymmärtää

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti torstaina uusista rajoituksista, jotka alkavat viedä kaikkein optimistisimmiltakin uskon paremmasta tulevasta.

OTETAAN alkuun nopea kysymys.

Tiedätkö, mitkä ovat omalla asuinalueellasi tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset? Kuinka isoja yleisötilaisuuksia kotikaupungissasi saa järjestää, miten myöhään ja millä säädöksillä?

Jos et osaa vastata, se ei ole ihme. Puolentoista viime vuoden aikana tapahtuma- ja kokoontumisrajoitukset ovat vaihtuneet edestakaisin eri alueilla niin moneen otteeseen, että jopa alalla toimivien ihmisten on ollut hetkittäin vaikea pysyä niistä perillä.

Toki tapahtumissa on tehty virheitäkin. Kaikki ovat taatusti nähneet kuvia kesän festareilta, joilla ihmiset pomppivat eturivissä kylki kyljessä toisissaan kiinni. Esimerkiksi Helsingin Sanomiakin julkaiseva Sanoma Media Finland järjesti aimo joukon festareita, jotka eivät parantaneet epidemiatilannetta. Viime syksyn rock-klubeilla turvavälit olivat puolestaan kaunis ajatus, joka ei aina toteutunut.

Mutta ensisijaisesti tapahtuma-ala on toiminut, kuten on toivottu, jopa orjallisen tarkasti. Kun lähes mitään tapahtumia ei voinut järjestää, rohkeimmat elokuvateatterit pitivät kuuden hengen näytöksiä. Kävin itsekin yhdessä sellaisessa. Olo oli isossa salissa omalla penkkirivillä ainakin turvallinen.

TÄHÄN asti rajoituksia on noudatettu, koska koko ajan on uskottu parempaan tulevaan.

Nyt usko alkaa loppua alan ihmisillä. Siitä kertoo esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin teatterijohtajan Kari Arffmanin kommentti sen jälkeen, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti tänään jälleen uusista tiukemmista rajoituksista.

”Tai ehkä seuraava toimenpide on se, että muutan maasta. Olen harkinnut sitä tänään. Tai ainakin lopetan nämä hommat. Tämä on ihan tolkutonta”, Arffman sanoi HS:lle.

Ymmärrettävää ja surullista. Arffman on tuskin ainut, joka on pyöritellyt vastaavaa ajatusta tänään päässään. Ensi viikon perjantaista lähtien pääkaupunkiseudulla rajoitukset ovat seuraavanlaiset: sisätilassa saa järjestää enintään 25 hengen tapahtumia, ulkona 50 hengen tapahtumia.

Toki jälleen on poikkeuksia. Jos yleisön onnistuu niin sanotusti lohkomaan niin, että yleisölohkot eivät joudu olemaan toistensa kanssa tekemisissä, saa tilaan ottaa enemmänkin väkeä. Harmi vain, että esimerkiksi teatterisaleja, elokuvateattereita tai suurinta osaa keikkapaikoistakaan ei ole tehty ”lohkottavaksi”. Meno muuttuu täysin absurdiksi.

ABSURDIUTTA ei vähennä sekään, että nyt olisi konkreettisesti myös muita keinoja käytettävissä. Asiantuntijat ovat todenneet FFP2-tasoiset maskit hyväksi suojakeinoksi koronavirusta vastaan myös sisätilassa.

Maskipakkoa paremmaksi – tai ainakin helpommin toteutettavaksi – ratkaisuksi todettiin jälleen kerran käytännössä tappaa koko tapahtuma-alan toiminta äärimmäisen tiukoilla rajoituksilla vähintään kuukaudeksi. Uudet rajoitukset ovat pääkaupunkiseudulla voimassa 12. syyskuuta asti.

Alan ihmisiä on ärsyttänyt se, että uusista rajoituksista päätettäessä kulttuurialaa ei ole mainittavammin kuultu.

Silläkään ei ole väliä, että yli 12-vuotiaista suomalaisista yli 45 prosenttia on jo saanut kaksi koronarokoteannosta. Ei se toki vielä tarjoa laumasuojaa, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan sitä ei välttämättä tarjoa mikään määrä rokotettuja. Se vähentää silti merkittävästi vakavaan tautiin sairastumisen riskiä isolla osalla suomalaisista. Koronapassia tai pikatestejä ei saada tähän hätään tapahtuma-alan avuksi.

Koska minkäänlaista tietoa tulevasta – siis syyskuun puolivälin jälkeisestä ajasta – ei taas ole, harva uskaltaa enää edes suunnitella sinne mitään. Voi olla, että jotain voi taas järjestää. Tai sitten voi olla, että ei voikaan.

Seuraavaksi edessä on jälleen keskustelu siitä, kuinka suurella summalla valtiovalta pystyy tällä kertaa tukemaan moneen kertaan maahan nuijittua kulttuuri- ja tapahtuma-alaa. Ehkä saamme nähdä seuraavan komean mielenosoituksen eduskuntatalon edessä.

PÄÄMINISTERI Sanna Marin toki osoitti tänään hallituksen neuvotteluihin mennessään sanallisen tukensa kulttuurialalle. Marin sanoi, ettei hallitus nojaa suunnitelmissaan vain tulevaisuudessa mahdollisesti siintävään koronapassiin.

"Esimerkiksi kulttuurialan tilanne on sellainen, että ratkaisuja tehdään jo sitä ennen. Elinkeinotoimintaa ja tapahtumatoimintaa ei haluta kohtuuttomasti rajata, vaan haluamme mahdollistaa sen, että teatterinäytökset ja muu kulttuuritoiminta voi pysyä auki."

Mukava kuulla, että halua on. Nähtäväksi jää, missä vaiheessa kauniit toiveet realisoituvat käytännön toimintaan. Juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme ajautumassa jälleen tilanteeseen, jossa pääministerin toiveiden vastaisesti kulttuuritoiminta menee esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kiinni.

Ratkaisuksi on ilmeisesti kaavailtu niin sanottua riskipistemallia. HS:n saamien tietojen mukaan mallissa erilaisilla kulttuurialan tapahtumille on annettu eri määrä pisteitä sen mukaan, miten suuri koronaviruksen leviämisriski niissä on. Museot saavat vain yhden pisteen, sisätilassa järjestetyt massakonsertit 25. Väliin mahtuu monenlaisia tapahtumia.

Malli ei ainakaan vähennä nyt jo tapahtuma-alalla vallalla olevaa eriarvoisuuden tunnetta. Ei auta kuin jäädä jännityksellä odottamaan, mitä tämä malli ikinä käytännössä tarkoittaakaan.

Samalla hallitus toki toivoo julkisesti, että yli 12-vuotiaista suomalaisista saataisiin rokotettua 80–90 prosenttia. Silloin rajoituksista kuulemma voitaisiin luopua kokonaan, jopa jo lokakuussa!

Kahden rokoteannoksen kattavuuden nostaminen edes 80 prosenttiin lokakuuhun mennessä on vaikea tehtävä, jos rokoteannosten väliä ei lyhennetä reilusti. Tällä hetkellä edes yhtä rokoteannosta ei ole annettu 80 prosentille yli 12-vuotiaista.