Elämäkerta Soundgardenin nokkamiehestä paikkaa aukon grunge-historiasta, mutta jää harmillisen pinnalliseksi.

Chris Cornellin elämästä on vihdoin julkaistu kirja.

Elämäkerta

Corbin Reiff: Chris Cornell - Elämä (Total F*cking Godhead: The Biography of Chris Cornell). Suom. Kirsi Luoma. Like. 416s.

17. päivä toukokuuta 2017 Chris Cornell nousi Soundgarden-yhtyeensä kanssa loppuunmyydyn Fox Theatren lavalle Detroitissa. Vain hetkeä aiemmin hän oli tviitannut hyväntuulisesti liki kahdelle miljoonalle seuraajalleen: