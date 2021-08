Ensi viikolla voimaan astuvat rajoitukset aiheuttavat jälleen tapahtumien peruuntumisaallon.

Kulttuuritoimijat ovat joutuneet torstaista lähtien miettimään, mitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoittamat rajoitukset käytännössä tarkoittavat.

Uusi sallittu yleisökoko on sisätiloissa 25 ja ulkotiloissa 50 tai eriyttämisjärjestelmällä eli yleisön lohkoamisella enemmän.

Tiloissa tulisi tällöin olla käytettävissä useita yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joissa kussakin voi olla sisätiloissa 25 henkilöä ja ulkotiloissa 50 henkilöä. Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut, kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat sekä tapahtumahenkilökunta.

Monelle kulttuuritoimijalle lohkoamisjärjestely on käytännössä täysin mahdotonta, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää tapahtumien peruminen.

Esimerkiksi Tavastia ei pysty järjestämään keikkoja uusilla rajoituksilla. ”Lohkominen on käytännössä mahdotonta”, sanoo Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa.

”Rock ja popmusiikki ovat taidetta, jota ei voi tuhota tällaisella terveysbyrokratialla, että muutetaan rock-klubi terveyskeskukseksi numerolappuineen”, Merimaa toteaa.

Se olisi myös käytännössä ja kulujen osalta mahdotonta. Lohkoilla katsomoon mahtuisi 100 ihmistä, kun juuri ja juuri kannattavaa olisi pitää keikkoja 200 ihmiselle, Merimaa kertoo. Lisäksi lohkoille vaadittaisiin järjestyksenvalvojia ja muita järjestelyjä, jotka nostaisivat kustannukset pilviin.

Uutinen uusista rajoituksista tuli kulttuurialalle pahimpaan mahdolliseen saumaan. Isot organisaatiot ovat laittaneet syksyksi pyöriä pyörimään, ihmisiä on palannut töihin, on suunniteltu levyjulkaisuja, siihen liittyviä keikkoja ja muita esiintymisiä, mutta nyt iso kokonaisuus on taas hajalla, Merimaa kuvailee.

”Tämä on taas hirveä takaisku. Meidän työntekijöistä osa ilmoitti jo, että he lähtevät muihin hommiin.”

Tulevaisuus on taas sumun peitossa. Merimaa ei tiedä, mitä sanoisi artisteille, jotka soittavat keikoista, jotka sijoittuisivat rajoitusten jälkeiseen aikaan. Hän ei tiedä enää, mihin siirtäisi jo kertaalleen siirrettyjä keikkoja, kun kalenteri on jo täynnä.

”En tiedä, miten exit-suunnitelma on muualla Euroopassa hoidettu, mutta meidän viranomaisilla ja hallituksilla on tässä näköalattomuutta sen suhteen, miten yhteiskuntaa voisi taas avata ilman merkittävää häiriötä ihmisten terveydelle. Vuoropuhelua ei ole, mutta tulee ehdotuksia, jotka voi ampua suorilta alas”, Merimaa sanoo ja viittaa hallituksen hybridistrategian riskipistemalliin.

We Will Rock You -musikaalia esitetään Helsingin jäähallissa.

We Will Rock You -musikaalin tuottaja John Storgård on laskenut työryhmänsä kanssa mitä avin vaatima lohkoaminen tarkoittaisi jäähallin yleisön osalta.

Queen-musikaaliin myytävä lippumäärä oli jo alun perin puolitettu alkuperäisestä 90 000 lipusta. Nyt yleisön lohkoaminen 30 osaan, niin että kaikilla katsojilla olisi omat sisäänkäynnit ja vessat, tarkoittaisi jälkeen yleisömäärän pienentämistä. Koska loppuunmyytyjä lippuja ei haluta perua, joudutaan järjestämään uusia esityksiä, jotta saadaan kaikille lippuja ostaneille tilaa.

Stogård kuvaa tilannetta logistiikan ja lisäkustannusten osalta painajaiseksi. Mutta vielä enemmän tunteita herättää päätöksiä tekevien virkamiesten toiminta, joka kuvastaa hänen mielestään täydellistä välinpitämättömyyttä kulttuurialaa kohtaan.

”Tämä on aivan uskomaton tilanne, mikä nyt on käynnissä. Emme saa vastauksia, kun kysymme, voidaanko erikoisjärjestelyjä tehdä. Emme saa kiinni niitä ihmisiä, jotka päätöksiä tekevät. Kukaan ei neuvottele meidän kanssa, mitä nämä rajoitukset tarkoittavat”, Stogård sanoo.

Hän painottaa sitä, että tähänkään mennessä jäähallin show ei ole aiheuttanut koronavirusryppäitä. Siksi Stogårdin mielestä olisi kohtuullista, jos esityksiä voisi järjestää esimerkiksi FFP2- tai FFP3-maskipakolla.

”Oikeasti tämä räjähtää kohta käsiin tämä tilanne. Jos kulttuuriala ei tästä kuole, niin ei sillä ole kohta enää mitään hävittävääkään. Me olemme niin väsyneitä siihen, että meihin ei luoteta. Siihen ei luoteta, että olemme jo pystyneet ja pystymme tulevaisuudessakin järjestämään tilaisuuksia turvallisesti.”

Stogårdin ääni kohoaa: ”On sellainen tunne, että kukaan ei välitä oikeasti! Siltä se tuntuu, vaikka olemme yrittäneet tehdä parhaamme, emmekä ole antaneet periksi, vaikka kaikki ollut ihan helvettiä tämän koronatilanteen takia.”

Järjestäjät pitävät kaikesta huolimatta kiinni siitä, että myytyjä lippuja ei peruta. ”Sen olemme saaneet kokea, että ihmiset rakastavat tätä esitystä”, Stogård sanoo.

Teatterialalla tunnelma on tällä hetkellä vahvan odottava.

Nimenomaan odottamaan on kannustanut myös alan kattojärjestö Stefi eli Suomen teatterit ry.

”Jos vain odottaminen on mahdollista, olemme neuvoneet tekemään niin. Hallituksen suulla tullut poliittinen viesti ja tahto on niin vahva, että olemme luottaneet siihen. STM:stä on myös sanottu, että aluehallintovirastoille lähtevää ohjauskirjettä pyritään kiirehtimään”, sanoo Stefin toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen.

Järjestössä toivotaan ja odotetaan, että ohjauskirje valmistuisi nopeasti. ”Ja että se ohjaisi riittävästi matalariskisten tapahtumien rajoituksia”, Paavolainen lisää.

Helsingin kaupunginteatterissa ei ole vielä ryhdytty miettimään rajoitusten mahdollista käytäntöä. Teatterinjohtaja Kari Arffman toivoo yleisöltä kärsivällisyyttä ja lupaa, että teatteri tiedottaa asiasta niin pian kuin mahdollista.

”Odotamme, että ohjeisiin tulisi jokin tolkku. Valtioneuvoston käsitys on tullut esiin, mutta miten se todellisuudessa sitten konkretisoituu.”

Aluehallintoviraston torstain rajoitukset koskisivat kaupunginteatterissa 47:ää näytöstä.

”Me ollaan luovia ihmisiä, kyllähän me keksitään tarvittaessa keinot. Mutta kun tämä tuntuu saivartelulta, jolla ei ole epidemian tai tartuntojen jäljityksen kannalta mitään merkitystä”, Arffman sanoo.

”Vetoan ja toivon ja uskonkin, että näihin tulee joku muutos.”

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho jakaa odottavan kannan.

”Odottelemme tässä kuin kuuta nousevaa jonkinlaista uutta ohjeistusta”, Myllyaho sanoo.

Elokuun viimeisellä viikolla järjestettävä elokuvafestivaali Espoo Ciné järjestetään yhä kokoontumisrajoitukset huomioiden.

“Olemme tehneet kovasti töitä, jotta elokuvanäytösten järjestäminen teattereissa olisi mahdollisimman turvallista ja että festivaali voidaan toteuttaa”, kertoo festivaalin toiminnanjohtaja Mia Vainikainen tiedotteessa.

“Elokuvateattereiden toimintaa on koko pandemian ajan rajoitettu voimakkaasti, ja uudet rajoitukset kohdistuvat jälleen kohtuuttomasti teattereihin siitä huolimatta, että niissä ei ole todettu pandemian aikana lainkaan tartuntaketjuja.”

Festivaalin yleisökapasiteetit olivat jo valmiiksi niin pienet, että kahden metrin turvavälit toteutuvat kyllä, festivaalin tiedottaja Inari Ylinen kertoo HS:lle.

Katsomot jaetaan osiin, jotta niihin saadaan se määrä katsojia mitä tähänkin mennessä oli suunniteltu.

”Isoin muutos on se, että porrastamme katsojien saapumista, jotta pystymme pitämään ihmiset erillisissä lohkoissa”, Ylinen kertoo.

Toistaiseksi ei vaikuta siltä, että Espoo Cinén tarvitsisi pyytää asiakkaita palauttamaan tai perumaan jo ostettuja lippuja. Lipunmyynti festivaalille on yhä käynnissä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan suoraan lippujen ostajille