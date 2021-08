Folk- ja kantrimuusikko kuoli 68 vuoden iässä.

Yhdysvaltalainen muusikko Nanci Griffith on kuollut. Hän kuoli perjantaina 68 vuoden iässä.

Teksasilaismuusikko oli folk- ja kantrilaulaja. Lisäksi hän oli tunnettu lauluntekijänä.

Griffith voitti Grammy-palkinnon vuonna 1994 albumillaan Other Voices, Other Rooms.

Hänen tunnettuja kappaleitaan ovat muun muassa Late Night Grande Hotel, It's a Hard Life Wherever You Go, From a Distance ja Love at the Five and Dime.

Griffith syntyi Teksasissa vuonna 1954. Isä oli graafikko ja lauloi kvartetissa, hänen äitinsä harrasti näyttelemistä.

Griffith aloitti uransa esiintymällä kahvilassa 12-vuotiaana. Esimerkiksi Loretta Lynn inspiroi tulevaa tähteä.

Ensimmäisen albuminsa hän julkaisi vuonna 1978.

Griffithin kappaleita ovat esittäneet myös muut artistit. Muun muassa Dolly Partonin levyllä Real Love kuullaan cover-versio kappaleesta Once in a Very Blue Moon.

Myös Kathy Mattea teki hitin teksasilaisen Love at the Five and Dime -kappaleesta. Griffithin kappale From a Distance päätyi Bette Midlerin tulkitsemaksi ja Outbound Plane Suzy Boggussin tulkitsemaksi.

Griffith ehti esiintyä myös Suomessa. Hän konsertoi vuonna 2007 Savoy-teatterissa Helsingissä.

Viimeisen albuminsa hän julkaisi vuonna 2012.

Griffith on sairastunut syöpää tiettävästi kahdesti. Kuolinsyytä ei kuitenkaan ole kerrottu julkisuuteen.

Griffithin manageri on vahvistanut tiedon kuolemasta muun muassa Independent-medialle.