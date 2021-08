Kaksiosainen historiadokumentti kuvaa, miten hirveä katastrofi tappoi miljoona saarelaista ja ajoi pari miljoonaa siirtolaisiksi.

Irlannin maaseudulla luotettiin perunaan. Niin paljon, että kun perunarutto tuhosi koko sadon, siitä syntyi katastrofaalinen kierre, joka riivasi saaren asukkaita ja yhteiskuntaa vuosina 1845–1852.

Kaksiosainen historiadokumentti pohjautuu laajaan tietoteokseen, ja siinä haastatellaan lukuisia tutkijoita eri maista ja vähän eri näkökulmista. Mukana on esimerkiksi arkeologi, sillä nälänhädän laajuus on konkretisoitunut myös kaivauksissa, joissa on löytynyt valtavia joukkohautoja.

Nälänhädän on laskettu tappaneen noin miljoona irlantilaista, minkä lisäksi se aiheutti massiivisen siirtolaisvyöryn muun muassa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan ja Britanniaan.

Sarjassa käytetään myös aikalaisten kirjallisia lähteitä. Valokuvaus oli vasta keksitty, mutta silloiset lehdet käyttivät paljon kuvittajia, ja niitä nähdään myös sarjassa. Valokuva- ja filmiaineisto on ilmeisesti peräisin myöhemmiltä vuosikymmeniltä.

Varsinkin kakkososa on kaikessa asiallisuudessaankin järkyttävä, ja se osoittaa myös selkeästi brittihallinnon kovuuden ja piittaamattomuuden. Köyhät ja nälkäiset ihmiset ajettiin lopulta ulos hökkeleistään tien päälle. Liberalismi oli voimissaan ja sen mukaisesti uskottiin, että järjestelmä korjautuu itsekseen omalla painollaan.

Seuraukset nähtiin 1900-luvun puolella, kun Irlanti irtaantui emämaastaan.

Irlannin suuri nälänhätä Teema klo 21 ja Yle Areena