Ooppera

Manga-ooppera Nemuru Otoko Aleksanterin teatterissa 19.8. Sävellys Eetu Ranta-aho, libretto Riyoko Ikeda, ohjaus Ville Saukkonen, musiikin johto Jonas Rannila. Mangapiirrokset Maaria Laurinen, lavastus Emil Sallinen, videosuunnittelu Artur Sallinen, pukusuunnittelu Maria Sirén, maskeerauksen suunnittelu Sini Silfvenius-Bart, valosuunnittelu Kalle Paasonen ja Janne Teivainen. Opera Boxin tuotantoa Helsingin oopperakesä -festivaalilla, tuottaja Ville Salonen. Rooleissa Yoshitaka Murata baritoni, Helena Juntunen sopraano, Ville Salonen tenori, Henri Tikkanen baritoni. Opera Boxin kokoama soitinyhtye. Tanssijat Kauri Sorvari, Nooa Kekoni. Lapsiesiintyjät, Vilma Saari, Konsta Saari.

Jotain positiivista ja toivoa herättävää tapahtui Aleksanterin teatterissa torstai-iltana. Uusi suomalainen ooppera, Nemuru Otoko sai kantaesityksensä keskellä pandemian kurimusta ja aloitti samalla uuden festivaalin, Helsingin oopperakesän.

Festivaali kokoaa yhteen pääkaupunkiseudulla toimivien vapaiden oopperaryhmien uusimpia tuotantoja, joita nähdään kolmen viikon ajan koronarajoitusten puitteissa.

Eetu Ranta-ahon (s. 1992) säveltämän Nemuru Otokon alaotsikko ”manga-ooppera” viittaa japanilaiseen sarjakuvaan, mangaan. Libreton on kirjoittanut nk. tyttömangaan erikoistunut japanilainen sarjakuvataiteilija Riyoko Ikeda (s. 1947). Ooppera esitetään alkukielellä, japaniksi, mutta tekstitetään suomeksi.

Visuaaliselta kuvastoltaan japanilaista populaarikulttuuria edustavan Nemuru Otokon ei voisi äkkiseltään kuvitella liittyvän mitenkään Paavo Heinisen Silkkirumpuun, joka kantaesitettiin vuonna 1984 tai Kaija Saariahon Only the Sound Remains -oopperaan, jonka kantaesitys oli 2016, mutta tarkemmin ajatellen ainakin näiden kolmen teoksen libretoissa on runsaasti yhdistäviä tekijöitä.

Ne kaikki perustuvat ikiaikaiseen japanilaiseen tarinaperinteeseen, johon kuuluvat rakkaus, kuolema, demonit, uudestisyntyminen, elämän ikuinen kiertokulku sekä rajankäynti tuonpuoleisen kanssa.

Oopperan nimi Nemuru Otoko tarkoittaa nukkuvaa miestä, ja tämän miehen ympärille tarina myös kiertyy, mikä kuitenkin paljastuu vasta oopperan lopussa.

Peruskuvio oopperan prologin ja epilogin välissä on yksinkertainen. Nuori mies, prinssi Atsumori tapetaan, ja häntä rakastava nainen tekee itsemurhan kohdatakseen rakastettunsa uudelleen kuoleman jälkeen.

Kuvio toistuu kolmessa ajassa erilaisissa historiallisissa tilanteissa: ensin 1100-luvun Kiotossa, sitten 1930-luvun Tokiossa ja vielä viimeisen kerran Osakassa vuonna 2021.

Tähän saakka tarina on kaunis ja hyvä, vaikka täysin ei selviä se, miksi nuoren miehen Osakassa tappaa tipunkeltainen, suuri jänis eikä ihmisvihollinen, kuten aiemmissa elämissä.

Aina kun nainen on käynyt läpi uudestisyntymän, Nemuru Otoko, nukkuva mies näyttäytyy ja nuhtelee naista kuolemanunensa häiritsemisestä. Lopulta mies paljastaa, että hän ja nainen olivat aikoinaan naimisissa ja heillä oli lapsi.

Kun lapsi kuoli, nainen rakastui nuoreen mieheen – prinssi Atsumoriin. Jatkuva uudelleensyntymä onkin naiselle langetettu rangaistus tästä uudesta rakkaudesta!

Tämä käänne tuntuu omassa ajassamme jokseenkin sopimattomalta, niin naisvihamieliseltä se vaikuttaa. Dramaturginen outous liittyy myös nukkuvan miehen oopperan lopussa mihinkään varsinaisesti liittymättömään monologiin, jossa hän julistaa maailmaloppua.

Musiikillisesti Nemuru Otoko rakentuu hallituista laulu- ja tanssiosuuksista sekä välisoitoista.

Ranta-aho kirjoittaa elegantisti ja orkestroi taitavasti. Musiikki on yleisilmeeltään vaskipainotteista, mutta monet elementit viittaavat japanilaiseen musiikkikulttuuriin. Japanilainen perinnesoitin, koto, on myös mukana musiikillisessa tekstuurissa. Se, kuten myös laajat huiluosuudet, on nauhoitettu etukäteen Tokiossa.

Orkesterissa kuullaan myös sähkökitaraa, mutta hyvällä maulla muuhun sointiin integroituna.

Näyttämökuva on riisuttu. Näyttämön keskelle on sijoitettu suuri näyttöruutu, jolla esitetty manga-kuvasto tukee oopperan kerrontaa ja myös osallistuu siihen.

Muuten tila on tyhjä, mitä ei tule välttämättä edes huomanneeksi: teos etenee vahvalla intensiteetillä kohti suurta paljastusta. Taas kerran, vähemmän on enemmän.

Maria Sirénin suunnittelemat puvut ihmishahmoille ovat värikylläisyydessään upeita. Nukkuvasta miehestä, henkiolennosta, on sen sijaan tehty täysin valkoinen, pitkiä hiuksia ja kasvoja myöten. Kontrasti toimii vaikuttavasti.

Ville Saukkonen ohjaa jälleen vahvasti. Hieno oivallus on sijoittaa nukkuva mies katsomoon, pois näyttämön ja kuolevaisten todellisuudesta.

Japanilaisbaritoni Yoshitaka Murata oopperan nimiroolissa laajentaa toisinaan äänenkäyttöään kohti perinteisempää japanilaista teatteri-ilmaisua, mikä tukee teoksen tuonpuoleista tunnelmaa.

Helena Juntunen, Henri Tikkanen ja Ville Salonen hallitsevat solistiroolinsa suvereenisti, samoin kuin tanssijat Kauri Sorvari ja Nooa Kekoni. Ja mikä ilahduttavinta, esityksen johtaneesta Jonas Rannilasta on selvästi kehittymässä erinomainen oopperakapellimestari.

Ei voi kuin lämpimästi kiittää ja onnitella oopperakesän tekijöitä rohkeudesta ja periksiantamattomuudesta sekä siitä, että esitykset päätettiin kuitenkin toteuttaa mielivaltaisilta vaikuttavista rajoituksista huolimatta. Monet ovat heittäneet hanskat tiskiin jo aikoja sitten. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.