Vogue Italiasta tuli päätoimittaja Franca Sozzanin ansiosta käsite. Uunituore Vogue Scandinavia ottaa myös kantaa.

Voiko muotilehti käsitellä sotaa, saastumista, päihderiippuvuutta tai perheväkivaltaa? Vogue Italian pitkäaikaisen päätoimittajan Franca Sozzanin mielestä voi, ja sen pitääkin. Italiankielisen Voguen päätoimittajana vuodesta 1988 kuolemaansa asti toiminut Sozzani (1950–2016) mursi monet tabut, sai aluksi osakseen vahvaa epäilyä ja pitkin matkaa myös kirpeää palautetta. Sozzani luotti visioihinsa, ja hänestä tuli seurattu ja arvostettu suunnannäyttäjä. Maailman tunnetuimpia muotilehteä 1900-luvun alusta julkaisseen yhdysvaltalaisen Condé Nast -konsernin epäilykset sulivat, ja rahahanat pysyivät auki.

Sozzanin poika Francesco Carrozzini on tehnyt äidistään tiivistunnelmaisen dokumentin Franca: Chaos and Creation (2016, Netflix), joka on sekoitus henkilökohtaista tutkimusmatkaa yksinhuoltajana poikansa kasvattaneen naisen valintoihin sekä kuvaus vaikuttavan muotijournalistin elämästä ja urasta. Dokumentin asetelma on poikkeuksellinen, ja lopputulos intiimi. Italialaisen tyylikästä silmäkarkkia on myös riittämiin.

Nostalgiset kaitafilmit onnellisesta lapsuudesta ja vähemmän onnellisesta nuoruuden avioliitosta limittyvät tunnettujen muotikuvaajien otoksiin. Valokuvaajat Peter Lindbergh ja Bruce Weber kehuvat vuolaasti saaneensa vapaat kädet luovuudelleen. Kehuja Sozzanille jakelevat myös muodinluojat Valentinosta Donatella Vercaceen ja Karl Lagerfeldiin. Äänessä ovat myös muun muassa ranskalaisfilosofi Bernand-Henri Levy ja taiteilija Martina Abramović. Sozzani on niitä naisia, jotka syntyvät elämänsä aikana useasti uudelleen, lausahtaa filosofi Levy.

”Todellinen taitoni oli löytää lahjakkaita ihmisiä”, lausahtaa Sozzani itse.

Vogue Italian A Black Issue teki muotilehdistössä historiaa. Kannessa poseerasi supermalleihin lukeutuva Naomi Campbell, jota myös haastatellaan dokumentissa lyhyesti.

Sozzani on tehnyt monta asiaa ensimmäisenä, esimerkiksi keräilyharvinaisuudeksi muodostuneen Voguen Black Issuen, jonka kaikki mallit olivat tummaihoisia. Se ilmestyi vuonna 2008. Plastiikkakirurgiaan Vogue Italia otti kantaa jo 2005 otsikolla Makeover Madness, muuttumisen hulluus. Plus-kokoisten mallien erikoisnumero ilmestyi vuonna 2011 ja perheväkivaltanumero vuonna 2014. On ollut kurvinumeroa ja riippuvuusnumeroa.

Sozzanin ajatuksia säestää kuvakavalkadi historiallisia muotikuvia, taitavasti valitun musiikin kera. Vogue Italian kannet on vuosikausia kuvannut Steve Meisel.

Valokuvaaja Roxanne Lowit on kaikkien kaveri

Vogue on vahvasti esillä toisessakin dokumentissa, joka on niin ikään katsottavissa Netflixissä – ja on sattumoisin valmistunut samana vuonna. Roxanne Lowit Magic Moments (ohj. Yvonne Sciò) esittelee yhdysvaltalaisen valokuvaajan Roxanne Lowitin (s. 1942), jonka spesialiteetit ovat näissä (pinta)julkisuudesta elävissä ympyröissä ehkä yllättävät: tavallisuus ja ystävällisyys. Eleettömänä sivustakatsojana Lowit on päässyt lukemattomien muotinäytösten ja jet-set-bileiden jatkoille – ja tallentanut isosti muodin kulttuurihistoriaa myös Vanity Fair -lehdelle.

Dokumentti ei ole yhtä intensiivinen kuin Franca Sozzanista kertova, ja Lowit jää henkilönä merkillisen etäiseksi. Kuvamateriaalin ansiosta siinä on silti oma kiehtovuutensa. Lowit oli esimerkiksi kärpäsenä katossa – ja selvin päin – legendaarisen Studio 54:n bileissä New Yorkissa. Haastateltavien joukossa ovat muun muassa taiteilija Julian Schnabel sekä muodinluoja Giorgio Armani.

Greta Thunbergista tehtiin muotilehden kansikuvatyttö

Aika näyttää, millaiseen kiitoon ison Vogue-perheen tuorein lapsi, kohta pariviikkoinen Vogue Scandinavia pystyy nousemaan. Pitkän aikakauslehtiuran tehneen Martina Bonnierin (s. 1966) päätoimittama lehti on lanseerattu rahaa säästämättä. Jotain kertoo, että pelkästään promovideon äänituottajaksi on palkattu maailmankuulu hittitykki Max Martin, ja ensinumeron kansijuttua kuvasi Etelä-Ruotsissa pitkälti toista viikkoa Mattias Klum, joka tunnetaan laajoista National Geographic -kuvareportaaseistaan.

Lehti ei tule lainkaan irtonumeromyyntiin vaan tilataan netin kautta: näin halutaan säästää jakelukustannuksissa ja välttää hävikkiä. Ekologisuus näkyy myös lehtikääreessä, joka ei ole muovia vaan suomalais-ruotsalaisen Stora Enson toimittamaa ”hiilineutraalin ekopakkausratkaisu”. Pakkausratkaisu palkittiin vastikään Red Dot -muotoilupalkinnolla.

Luksusta on oma otsikkofontti, jonka on suunnitellut Christian Altmann. Sen inspiroijana on toiminut ruotsalaistaiteilija Hilma af Klint (1862–1944), jonka lehti ilmoittaa “muusakseen”.

Vogue Scandinavian ensimmäisen numeron kansikuvatyttö, ilmastoaktivisti Greta Thunberg (s. 2003) laukoo haastattelussa suoria sanoja muun muassa vaateteollisuuden viherpesusta, kuten HS kertoi viime viikolla. Toisaalta muotilehdeltä ja siihen kytköksissä olevalta bisnekseltä putoaisi pohja, jos kaikki vain kierrättäisivät. Tämän sisäänrakennetun ristiriidan kanssa uudella vihreää imagoa korostavalla Voguella on tasapainoilemista.

Pohjoismaisena tuntuu kuitenkin aika komealta, että Skandinavia on saanut oman lehtensä Voguen historialliseen joukkoon.

Ja asennetta Martina Bonnierilla tuntuu olevan, Franca Sozzanin hengessä:

”Me emme raportoi muodista, vaan me sanelemme sen”, Martina Bonnier totesi viime sunnuntaina laajassa Svenska Dagbladetin haastattelussa.

voguescandinavia.com

