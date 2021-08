Entisen tangokuningattaren albumidebyytin kömpelyyden motiiveista ei ota selkoa, mikä on kutkuttavaa. Hempeily nousee uusissa kappaleissa virkistävästi provosoinnin edelle, kirjoittaa kriitikko Aleksi Kinnunen.

Albumi, pop

Erika Vikman: Erika Vikman

Mökkitie / Warner. ★★★

Entisen tangokuningattaren karkumatka popin ja diskon maailmaan huipentuu ensi perjantaina, kun Erika Vikmanin pitkään valmisteltu debyyttialbumi vihdoin julkaistaan.

Kuten tunnettua, levyn tuotannosta vastaa Arttu Wiskarin brändäämä Mökkitie Records, jonka kansanomaiseen talliin ja tyyliin junttidiskoa ja Kikka-imagoa korostanut Vikman täydellisesti istuu.

Tuloillaan on tiettävästi myös duetto Antti Tuiskun kanssa, joka kruunaisi osaltaan Vikmanin aseman kiltin riettailupopin lähettiläänä.

Toista Tuiskua on markkinoille turha tunkea, mutta 2020-luvun kevyt-Kikka vastaa selvästi ajassa ilmenevään nostalgianälkään vähän kuin Onnenpyörän ja Bumtsibumin kaltaisten ohjelmien uusintaversiot.

Vikman on kertonut halunneensa provosoida, mutta nimikkoalbumi ei ole rivo, vaikka kaksimielisyyksiä riittää. Ne ovat turvallisia ja tuttuja kuin suurperheen Prisma-ostokset.

Siksi en ihmettelisi, jos alalle pelmahtaisi ilmastosta ja eläinten oikeuksista huolissaan olevaa Vikmania räikeämpi tyrkky. Kovin kohtelias ja hempeä albumi jättää härskin nurkan, onneksi, vapaaksi.

Vikmanin singlet tunteville albumin yhdeksän varsinaista kappaletta tarjoaa melko vähän uutta: viisi aiemmin julkaisematonta laulua.

Niistä ainoastaan Aikuisten rannekkeet soi kiivaana rallina, suorastaan hysteerisesti ja paniikinomaisesti kaahaten. Loput neljä ovat enemmän ja vähemmän raukeita.

Diskojytää pursunneiden lanseeraussinglejen jälkeen on yllättävää, että Mökkitiellä on satsattu säveltäjä Janne Rintalan johdolla keskitempoisen haikeuteen. Se on lopulta raikasta, rohkeaakin.

Aikuisten rannekkeet käyttää huvipuistoa latteana vertauskuvana unelmalle vauhdikkaasta aikuiselämästä, joka jää tietenkin toteutumatta. ”Miksi ne kovimmat kyydit jää meiltä aina vain haaveisiin?” Vikman kysyy. Sillä: ”Aina jos jotakin villiä ehdotan kokonaan lukkoon meet.”

Uudemmalla klubisoundilla etäisyyttä retroon ottava Pizza voisi olla 2020-luvulle teleportattua Nylon Beatia, mutta hattaraisen karkkimaan sijaan unelmoinnin kohde on nyt aamuyön rasvainen pepperoni ja sen kuski: ”Pizza suussa tuntuu paremmalle / Pyörin lakanoissa, mun fantasioissa.”

Sukkula käy Vikmanilla Venukseen mutkattomasti kuin seksilelun wolttaaminen: ”Onneks lähimaksu toimii sentään / Alle minuutissa vaatteita lentää.”

Kaija Koo -henkinen Pyhä Erika esittää Vikmanin aamuyön sekoilukulttuurin suojeluspyhimyksenä, joka ilmestyy ihmisille juoman vaahdossa ja baarin vessakirjoituksissa. Hänestä kun ei maalata freskoja, laulu kertoo.

Kappaleen kertosäe on sävellyksenä varsin onnistunut, vaikka täysin yllätyksetön. Samaa voi sanoa koko albumista – melodiat edustavat hyvää ajatonta liukuhihnaa.

Albumin viehättävin sävellys on lopulta höyhenenkevyesti liitävä Ei rakkaus kulu käyttämällä, joka kannustaa paritteluhommiin, olemaan pihtaamatta ”hyvää luonnonvaraa turhaan”, sillä ”mekon alla toi sun kaunis aarre menee hukkaan.”

Amorin siivet heijastelee yksinäisyyttä, kun ystävät menevät naimisiin, mutta kertojan seurana ovat kiitoskortit jääkaapin ovessa, kylmää valkoviiniä ja öinen televisio.

Uppoutuminen reiluksi puoleksi tunniksi hölmöön Cicciolina-maailmaan on toki hauskaa, jopa keskinkertaisten ja vaivaannuttavien sanoitusten tapauksessa.

Vikmanin levy ei ole missään vaiheessa huono. Se vain asemoituu laimeasti keskelle, kun rahkeita loistavan Syntisten pöydän jälkeen vaikutti olleen reilusti kunnianhimoisempaan.

Lattean tökeryyden voi katsoa myös kuuluvan tyylilajin, rahvaanomaisen suomi- ja italodiskon, päivittämiseen samalla tavoin kuin imelien sävelkulkujen ja kimmeltävän synteettisen soinnin kohdalla.

On herkullista ajatella, että motiivien kannalta hauskan epäselvässä tuloksessa olisi mukana tahattomuuden taikaa.

Vikman esitti kesän Helsingin-keikallaan peräti kolme Kikka-lainaa, mutta albumi tuntuu häviävän kikkailussa hetkittäin Litku Klemetin alkuvuonna julkaisemalle retrodiskolevylle.

Virkistävää näin päin.

Kriitikon valinnat: The Killers luontevana pikkukaupungissa, JVG brittipopin kimpussa

Albumi, pop, rock

The Killers: Pressure Machine

Island. ★★★★

2000-luvun paras areenarockyhtye ajoi itsensä viime vuosikymmenellä umpikujaan. Pelastajaksi taisi koitua kiertueiden toistuva siirtyminen. The Killers julkaisee albumin lähes tarkalleen vuosi edellisen jälkeen – ripeä tahti muistuttaa popin varhaisvuosikymmenistä. Laulaja Brandon Flowersin lapsuuskulmille Nephin pikkukaupunkiin Utahiin palaava teos on Bruce Springsteeniä musiikissaan kanavoineen Killersin oma Nebraska, vähäeleisempi tutkielma stadiontykittelyn välissä. Pressure Machine soi pitkälti luontevinta Killersiä aikoihin. Lahjakkuus paistaa onnistuneen nollausprojektin läpi.

Single, pop

JVG: Liike on lääke

PME / Warner. ★★★

Kukapa olisi uskonut, että JVG:n biisintekijäksi kirjataan Teemu Brunilan jälkeen The Verve -yhtyeen keulakuva Richard Ashcroft? Suomen suosituin rapyhtye on kasannut vuoden mittaan paljon uutta materiaalia. Liike on lääke perustuu The Verven ikoniseen ysäribrittipopriffiin, jota ei ole sämplätty vaan mukana on tuottaja Eppu Kososen luvan kanssa ohjelmoima lainaus. Riffi hiipi prosessiin vasta sen jälkeen, kun kappale oli jo pitkällä, mistä huolimatta jousiefekti varastaa huomion. Basso jumputtaa tyylikkäästi, mutta hölmö hokema ei kanna. Pata jää liiaksi jumiin, vaikka siitä pitäisi kappaleen sanoman mukaan juuri päästä irti.

Single, rock

Blind Channel: Balboa

Bloodbros. ★★★

Raikkaalta euroviisuyhteydessä kuulostanut Blind Channel soi uudella nyrkkeilysinglellä pätevänä ja yllätyksettömänä.

Yhtyeen teknologisessa pomppusynkistelyssä peesataan kovin ummehtuneesti The Rasmuksen ja HIMin leimaaman 2000-luvun alkupuolen henkistä perintöä. Balboa on viimeistelty angstirunttaus jokaista iskua myöten – lajissaan komeaa puolityhjää teatteria. Jos olisi vuosi 2004, pelimerkkejä Saksassa tai Etelä-Euroopassa menestymisen suhteen tuskin tarvitsisi säästellä. Kitarat ja rock ovat tehneet tänä vuonna paluun, mutta oululaisten mesoaminen kuulostaa hyvin tehtynäkin fanitukselta.

Albumi, pop, rock

Bleachers: Take the Sadness Out of Saturday Night

RCA. ★★★

Yhdysvaltalainen Bleachers on yhtyenimestään huolimatta päivän popkulttuurin keskeisen tuottajan Jack Antonoffin projekti. Kolmas albumi tarjoaa viehättävän ja kummallisen pastissimaisen tripin reilun vuosikymmenen takaiseen Radio Helsinki -maisemaan: National-tyylin murina saa seurakseen Ryan Adams - ja Spiritualized-tunteilua, barokki-indietä ja laveaa Taylor Swift -folkia. Selkein yhteys osoittaa täälläkin Bruce Springsteeniin, joka vierailee Chinatown-kappaleessa. Lana Del Reytä ja St. Vincentiä tuottanut Antonoff on mukana tulevan perjantain huippukiinnostavalla Lorden kolmoslevyllä.