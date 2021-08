Huolellisesti koottu Aistit-näyttely pureutuu ruumiillisuuteen ja eläinlajien väliseen empatiaan.

Terike Haapojan teoksessa On Belongin kuvataan muun muassa Bronxin eläintarhan aitauksia, jotka erottavat ihmiset ja eläimet.

Aistit / coming to our senses 5.9. saakka Taidehallissa, taidehalli.fi.

Huomattava osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmasta peruuntui viime hetkellä uusien koronarajoitusten vuoksi. Onneksi sentään Taidehallissa juuri avautunut näyttely Aistit / coming to our senses pelastui Aluehallintoviraston päätöksiltä.

Nimensä mukaisesti näyttely tutkii tapoja, joilla aistit kytkevät meidät ympäröivään maailmaan. Samalla näyttely käsittelee muun muassa ruumiillisuutta, läheisyyttä, haavoittuvuutta ja eläinlajien välistä empatiaa.

Näyttelyn ovat koonneet koreografi, kuraattori Satu Herralla ja kuvataiteilija Hans Rosenström. He ovat tehneet huolellista työtä, sillä teoskokonaisuus on erittäin yhtenäinen ja harkittu. Jokainen teos tuo oman lisänsä temaattisesti moniulotteiseen näyttelyyn ja puolustaa omaa paikkaansa.

Näyttelyn lähtökohtana on ajatus ihmisestä moniaistisena ja ruumiillisena olentona. Länsimaisessa ajattelussa ihmistä on tavattu ajatella ensisijaisesti näkö- ja kuuloaistien kautta maailmaa jäsentävänä järkiolentona.

Niin kutsuttuja ”alempia aisteja” eli haju-, maku- ja tuntoaistia on perinteisesti pidetty vähempiarvoisina ruumiintoimintojen osina. Näyttely purkaa tätä asetelmaa tarkastelemalla, miten ihminen on kontaktissa todellisuuteen koko kehollaan.

Tätä taustaa vasten on hieman yllättävää, että näyttelyssä aisteja lähestytään hyvin käsitteellisesti ja yksinomaan näkö- ja kuuloaistien kautta. Esillä on runsaasti videoteoksia, joita muutamat veistokset ja valokuvat rytmittävät. Toisaalta koronatilanteen huomioiden on ymmärrettävää, että näyttelyssä ei ole ainuttakaan teosta, jota katsoja voisi konkreettisesti koskettaa, haistaa tai maistaa.

Tämä ei toki tarkoita, etteivätkö muut aistit olisi näyttelyssä läsnä. Usea teos leikittelee kuulo- ja näköärsykkeiden kyvyllä tuoda mieleen muiden aistien piiriin kuuluvia aistimuksia.

Pysäytyskuva Laure Prouvostin videoteoksesta Swallow (2013).

Selkein esimerkki tästä on Laure Prouvostin hypnoottinen, ASMR-videot mieleen tuova teos Swallow (2013), joka vyöryttää aistillista kuvastoa hedelmistä, ihoa vasten valuvasta hunajasta ja veden äärellä pelehtivistä naisista. Kuvavirran voi melkein tuntea ihollaan ja kielellään, ja henkeä haukkova ääniraita saa hengittämään teoksen kanssa samaan tahtiin.

Dafna Maimonin teos Sad Birds & Cells on toteutettu sametille.

Kouriintuntuvammin moniaistisuus tulee esiin Dafna Maimonin sametille toteutetuissa pastellipiirroksissa, joiden kuvat sisäelimistä ja suolista vääntävät vatsaa. Samaan tematiikkaan voi törmätä myös Helsinki Biennaalissa, jossa katsoja voi kävellä Maimonin rakentaman suoliston läpi.

Yksi näyttelyn selkeimmistä temaattisista langoista liittyy ihmisten ja muiden eläinlajien yhteenkuuluvuuteen. Usea teos kritisoi ajatusta, että ihminen on muusta luonnosta erillään ja sen yläpuolella. Terike Haapojan videoinstallaatio On Belonging (2021) visualisoi tätä käsitystä kuvaamalla Bronxin eläintarhan aitauksia, jotka erottavat ihmiset ja eläimet toisistaan.

Axel Antasin Lost to sight-sarjan vedoksia Taidehallissa.

Axel Antasin herkät veistokset ja valokuvat sukupuuttoon kuolleista linnuista ovat hienovaraisia kommentteja etääntyneen luontosuhteen seurauksista ja uuden yhteyden löytämisestä.

Pysäytyskuva Dominique Knowlesin teoksestaTahlequah.

Samalla teoksissa etsitään mahdollisuuksia ihmisten ja eläinten empaattiseen kohtaamiseen. Dominique Knowlesin videoteoksessa Tahlequah (2019) seurataan surevaa valasta, joka kuljettaa kuollutta poikasta mukanaan. Myös Kati Rooverin runollinen videoteos Salt of My Eyes (2020–2021) löytää yhteyksiä ihmisten ja valaiden väliltä, vaikka heitä erottaa meri ja miljoonien vuosien evoluutio.

Oman visiittinsä arvoinen on Hans Rosenströmin ja Kalle Nion koskettava ääni-installaatio Weaving, yearning (2021), joka esitetään näyttelyn aikana joka ilta klo 20.30. Hauraan kaunis laulu lipuu hiljalleen Taidehallilta läpi Töölön katujen ja johdattaa lopulta Temppeliaukion kirkon kallioille. Illan pimenemisestä kertova teos sekoittuu hiljenevän kaupungin ääniin ja tuulen huminaan puiden oksistoissa.

