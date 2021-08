Kuvataidekriitikko Sini Mononen vinkkaa, mihin näyttelyihin kannattaa tänä viikonloppuna suunnata.

Pegasus-myytissä hevonen on ylväs ja peloton. Laura Wesamaa teki näyttelyn tutulle hevoselle, joka on Pegasuksen kaltainen, mutta pitää myös persikoista, pelkää vesisuihkuja ja kaipaa rapsutuksia. Wesamaan maalauksissa hevosen ja ihmisen jäljet kuultavat muistojen kaltaisina. Näyttelyripustus viittaa hevosen ja ihmisen yhteiseen tilaan, talliin.

Laura Wesamaa 26.9. saakka HAM-galleriassa, ti 10–17:30, ke–su 11:30–19, hamhelsinki.fi

Brian Eno: 77 Million Paintings (yksityiskohta), 2006.

Äänitaiteen klassikko

Helsingin juhlaviikot tuo kaupunkiin kokeellisen musiikin pioneerin Brian Enon teoksia. Musiikkitalossa on koettavissa muun muassa 77 Million Paintings (2006) ja Musiikkitalon mediaseinällä esitetään Juhlaviikoille tehty Totnes joka ilta kello 18.

Brian Eno 5.9. saakka Musiikkitalossa, ma–la 10–22, su 10–20, helsinkifestival.fi

Näyttelynäkymä Emma Peuran näyttelystä.

Grafiikkaa metsästä

Emma Peura tekee grafiikkaa yhdessä metsän kanssa. Sen sijaan, että Peura upottaisi kuparilevyn rautakloridiin, hän antaa kuvan syöpyä levyyn metsän peiton alla. Galleria Kosmisen näyttelyssä grafiikanlehdet ja kuparilevyt muodostavat matkapäiväkirjan, joka vie Peuran kotiseudulle Saamenmaalle.

Emma Peura 22.8. saakka galleria Kosmisessa, to–pe 14–18, la–su 12 –16, kosminen.fi

Näyttelynäkymä galleria Katariinan avajaisnäyttelystä.

Galleria Katariinan paluu

Helsingin taiteilijaseuran galleria Katariina on avautunut jälleen parin vuoden tauon jälkeen. Uusi tila sijaitsee taiteilijaseuran ylläpitämän Taidelainaamon vieressä. Avajaisnäyttely on myös myyntinäyttely: teokset on ostettavissa Taidelainaamon periaatteen mukaan ja ne saa näyttelystä heti mukaansa.

Avajaisnäyttely 29.8. saakka galleria Katariinassa, ti–pe 11–17, la–su 12–16, helsingintaiteilijaseura.fi