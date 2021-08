Unkarilaisen Kornél Mundruczón elokuvassa joukko syyrialaisia pakolaisia pyrkii joen yli Serbiasta Unkarin puolelle.

Jupiterin kuu ★★

Jupiter holdja, Unkari–Saksa 2017

Teema klo 22.00 ja Areena (K16)

Alku on vaikuttava varsinkin nyt, kun joudumme jälleen kerran seuraamaan uutiskuvissa kotimaastaan pakenevia ihmisiä. Epätoivoa ja paniikkia on vaikea kestää.

Unkarilaisen Kornél Mundruczón elokuvassa joukko syyrialaisia pakolaisia pyrkii joen yli Serbiasta Unkarin puolelle. He eivät ymmärrä, mitä tapahtuu. On ahdasta ja pimeää, mutta nuori Aryan (Zsombor Jéger) yrittää pysyä yhdessä isänsä kanssa. He ovat lähteneet sotaa pakoon Homsin kaupungista.

Vastaanotto Unkarin puolella on tyly. Pakolaisia ammutaan, ja Aryaniinkin osuu, mutta sitten tapahtuu jotain hyvin erikoista. Aryan kohoaa ilmaan, hän osaakin lentää. Tästä eteen päin käy ilmi, ettei elokuva kerro mitään tavallista tarinaa vaan mukana on outo fantasian elementti.

Aryan päätyy sairaalaan ja kohtaa lääkäri Sternin (Merab Ninidze), jonka moraali on häilyvä ja joka on valmis auttamaan pakolaisia lahjuksia vastaan. Kaoottisessa tilanteessa Stern pääsee todistamaan Aryanin lentotaitoa ja keksii heti, miten ihmeidentekijästä voi saada rahallista hyötyä.

Aryan on eräänlainen suojelusenkeli, joskin elokuva kuvaa hänen työsarkaansa epäjohdonmukaisesti. Stern vie häntä erikoisiin paikkoihin tapaamaan erikoisia ihmisiä ilman, että syitä selitetään. Lentotaito kuvannee paon ja pakolaisuuden toivottomuutta: todellisuudessa sitä mahdollisuutta ei kellään ole.

Mitä pitemmälle elokuva etenee, sitä selvemmältä näyttää, että sitä on tehty kuvauksen, kuvauspaikkojen ja digitaalisten efektien ehdoilla. Lentäminen ja muutenkin painovoimalla leikkiminen näyttää upealta, ja mukaan on saatu myös muun muassa pari tehokasta takaa-ajokohtausta liikenteessä. Mutta miksi? Mihin miehillä on kiire? Käsikirjoitus on jäänyt jalkoihin, ja ohjauskin vain hosuu holtittomasti paikasta toiseen.

Lopulta seuraa muutama rauhallisempi kohtaus, joissa Sternin taustaa raotetaan ja samalla nämä kaksi pakenevaa miestä käyvät hetken syvällisempää moraalista keskustelua.

Mundruczón elokuva valittiin Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjaan vuonna 2017. Ehkä pakolaisteemansa takia.