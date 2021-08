Tämän piti olla jo taakse jäänyttä elämää – Taasko edessä on syksy television edessä?

Ai ettei päästä elokuviin tai teatteriin vieläkään? No ihan sama, television katsominen käy meiltä jo vanhasta muistista – ja nyt on tulossa sentään uutta katsottavaakin, kirjoittaa toimittaja Sanna Kangasniemi.

Sälekaihtimet koronatunnelin päässä taidettiin taas viime viikolla sulkea. Kesäkuussa niitä joku viimeksi väänteli, mutta valoa tuli viime viikkoon asti kuitenkin jonkin verran. Nyt hämärtää.

No, eipä tässä. Tuttu juttu ja tähänhän on jo totuttu.

Ja kun televisio taitaa edelleen olla auki EM-kisojen ja olympialaisten jäljiltä, niin tuskin sitä nyt kannattaa sulkeakaan. Sohvalle vaan, jos ei satu kuulumaan niihin (harvoihin) onnekkaisiin, jotka jonain iltana mahtuvat ooppera-, elokuvateatteri- tai teatterisaliin.

Jos myönteisesti pitää ajatella, niin tilannehan on huomattavasti parempi nyt kuin viime syksynä.

Silloin monen sarjan kanssa tuli tilanne, että kaikkien kausien jaksot oli katsottu. Eikä lisää ollut tulossa, koska pandemia oli keskeyttänyt tai siirtänyt kuvauksia.

Rokotteista ei ollut tietoa, sälekaihtimet olivat kiinni. Istuttiin sitten sohvalla ja etsiskeltiin uusia sarjoja kesken jääneiden suosikkien tilalle.

Hätäkös siinäkään, aivan hienoja sarjoja löytyi. (Tv-sarjathan eivät muuten ihan ensimmäisten joukossa maailmasta lopu.)

Paitsi että sohvalla kököttäminen sujuu nyt vanhasta muistista, on monen sarjan tuotantoja myös tässä välissä saatu käynnistettyä. Monet omatkin suosikkini saavat ehkä jo aivan pian jatkoa!

Yksi varmimmista vaikuttaa olevan Billions, jonka viidennen kauden on luvattu jatkuvan HBO:lla 5. syyskuuta. Se, että Billions on tässä vaiheessa jo aika paksua draamasaippuaa, ei haittaa yhtään.

Riittää, että tulee uusia jaksoja, asiat ovat edenneet, maailma ainakin jossain jollain tavalla liikahtanut.

Kuten sanottu, paljon mahtuu tv-sarjoja maailmaan. Sen huomaa viimeistään siinä vaiheessa, kun alkaa etsiskellä tietoa pandemian siirtämistä sarjoista. Ai niin, tuokin, ihana: Gentleman Jack. Toisen kauden pitäisi tulla ensi vuonna. Line of Dutyn kuudes kausi, sekin on kuulemma saatu kuvattua. Ja After Life, kolmas kausi tulossa.

Uskokaa kun sanon, että luettelo edellä ei ole kattava.

Pelkästään Yhdysvalloissa sarjoja on siirretty niin, että lakkasin laskemasta kuudenkymmenen kohdalla.

Ja nyt niitä siis alkaa iloksemme tipahdella.

Jos ei siis lasketa sitä, että olisi kiva nähdä kulttuuria taas livenä, niin hätäkös tässä.

Successionin kolmas kausi on luvattu tuutata katsottavaksi ehkä jo syyskuussa.