Hercule Poirotin seikkailuja jatkava uusi dekkari on käänteiltään laiskahko murhamysteeri, jonka lopetus muistuttaa tuttua tyyliä

Hercule Poirot ei näytä kuolevan koskaan.

Kuolema ostaa paikkalipun on Sophie Hannahin (vas.) neljäs Agatha Christien Poirot-hahmoon pohjautuva romaani.

Romaani

Sophie Hannah: Kuolema ostaa paikkalipun (The Killings at Kingfisher Hill). Suom. Terhi Vartia. WSOY. 293 s.

Agatha Christien kirjallista perintöä vaaliva, hänen perikuntansa pyörittämä Agatha Christie Ltd ei ole turhan tarkka siitä, mihin se lisenssejään jakaa.

Viimeisin hanke on C Morella nähtävä sarja Agatha Christien Hjerson. Se perustuu muutamassa Hercule Poirot -tarinassa esiintyvän, Christien sarkastiseksi pilakuvakseen luoman dekkarikirjailija Ariadne Oliverin henkilöhahmoon, suomalaiseen salapoliisiin Sven Hjersoniin.

Ainuttakaan Hjerson-tarinaa ei siis ole olemassa, joten sarjauutuus on rakennettu Christien kirjoissa vain ohimennen mainitun hahmon varaan.

Ei siis ihme, että joitakin vuosia sitten brittikirjailija Sophie Hannah sai luvan jatkaa Poirotin seikkailuja uusissa kirjoissa, joita hän itse kutsuu nimellä “continuation novels”, jatkoromaanit.

Tämä ei ole tavatonta, sillä omia “jatkoromaanejaan” ovat aiemmin saaneet muun muassa sellaiset jännityskirjallisuuden tunnetut nimet kuin Ngaio Marsh, Dorothy L. Sayers, Rex Stout, Raymond Chandler, Ian Fleming ja Stieg Larsson.

Kuolema ostaa paikkalipun on Hannahin neljäs Poirot-romaani. Oman leimansa tarinoihin kirjailija on painanut sillä, että Poirotin kumppanina ja romaanien kertojana on uusi hahmo, Scotland Yardin rikoskomisario Edward Catchpool, joka kyllä monin tavoin muistuttaa Christien kirjoissa ja novelleissa ajoittain esiintynyttä Poirotin ystävää kapteeni Arthur Hastingsia.

Lieneekö Hannah muuten napannut idean nimeen Tuomas Veturi - ja Puuha-Pete -animaatiosarjoja tuottaneelta Edward Catchpolelta.

Hannah on sanonut olleensa Agatha Christie -fani lapsesta asti, ja hän on kyllä ansiokkaasti kopioinut mestarinsa tyylin, aina sekavia juonivyyhtejä ja teatraalisia hahmoja myöten. Christiekin toisinaan jaaritteli, mutta Hannah ei oikein muuta teekään.

Eletään vuotta 1931. Poirot ja Catchpool kohtaavat kolme kummallista nuorta naista. Yksi pelkää tulevansa murhatuksi, jos istuu tietylle paikalle bussissa, toinen on tuomittu hirteen sulhasensa murhasta ja kolmas tunnustaa saman murhan. Koko sotku kietoutuu Kingfisher Hillin kartanon ja sen asukkaiden ympärille.

Kuolema ostaa paikkalipun on käänteiltään laiskahko, lähes kokonaan puheen varaan rakennettu murhamysteeri, joka saattaa tuntua pitkästyttävältä lukijasta, joka ei ole niin Hercule Poirotin persoonallisuuden lumoissa.

Romaanin lopussa Poirot totutusti kokoaa epäillyt yhteen ja paljastaa syyllisen. Kuten Christien kirjoissa, Hannahillakin jutun päätös on samalla sekä nokkela että hieman keinotekoisen oloinen.

Agatha Christie päätti Poirotin elämän ja uran 1940-luvulla kirjoittamassaan romaanissa Esirippu. Poirotin viimeinen juttu, joka tosin julkaistiin vasta 1975. Christie tiettävästi kirjoitti romaanin aikanaan turvatakseen tyttärelleen toimeentulon, jos hän itse saisi surmansa Lontoon pommituksissa.