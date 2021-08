Taina Latvalan romaanissa nelikymppinen nainen kohtaa demoneitaan myyttisessä Torinossa.

Romaani

Taina Latvala: Torinon enkeli. Otava. 329 s.

Taina Latvalan (s. 1982) viidennen romaanin Torinon enkeli päähenkilö ja minäkertoja on nelikymppinen nainen, jonka elämää hallitsee lapsen kaipuu.

Autofiktiivisiä aineksia sisältävässä romaanissa päähenkilö on Latvalan tapaan kirjailija. Kertoja on eronnut pitkäaikaisesta parisuhteestaan, jossa ero on tullut ennen lasta. Pelko on sen estänyt, mutta äidiksi tulemisen mahdollisuus kummittelee naisen mielessä edelleen.

Nainen työstää asiaa ja hakee erilaisille päätöksilleen ja valinnoilleen pohjaa etsimällä vastauksia kirjallisuudesta – jopa Uudesta testamentista. Nainen esittää syvällisen kysymyksen ja avaa opuksen satunnaisesta kohdasta. Näin raamatulliset viittaukset tulevat osaksi romaanin perusvirettä varsin humoristisella tavalla.

Voiko Raamatusta ylipäätään löytää sellaisia vastauksia, kuin joku voisi kuvitella löytävänsä? Millaisiin kysymyksiin se antaa vastauksia?

Kirjailija hakeutuu taitelijaresidenssiin Italian Torinoon saadakseen välimatkaa ja tilaa ajatuksilleen. Kristillinen vire tulee taas lähelle, säilytetäänhän Torinossa kuuluisia käärinliinoja, joiden aitoudesta ja alkuperästä on kiistelty ammoisista ajoista lähtien. Käärinliinat siirtyvät osaksi mystisiä elementtejä sisältävää juonta.

Latvalan Torino piirtyy maagisena kaupunkina, erityisesti siksi, että hänen valitsemassaan residenssissä kummittelee. Residenssin vieraskirjasta selviää, että paikassa on taannoin viivähtänyt myös kirjailijan suuresti ihailema norjalaisstara Karl Ove Knausgård. Kun muu kirjoittaminen tökkii, kirjailija tulee laatineeksi muun muassa fanikirjeen kirjailijaherralle.

Latvalan siteeraamassa fiktiivisessä Torino-opuksessa kaupunki esitellään myös myyttisenä paikkana, jossa hyvät ja pahat voimat risteävät. Kristillisyyden ja hengellisyyden ohella synkähkön maineen omaavaa kaupunkia pidetään Halloween-matkailijoiden lomakohteena. Herkkien ihmisten sanotaan aistivan siellä erilaiset energeettiset virtaukset.

Latvalan romaani jakautuu osiin, joiden otsikoina on niin ikään lauseita Raamatusta, tarkemmin sanottuna jouluevankeliumista: lapsi on syntymässä majataloon. Takaumien ja nykyhetken vuorottelulla hän kehittelee esiin tarinan, joka on ennen kaikkea yritys vastata lapsen kaipuuseen ja selvittää, mitä äitiys voisi päähenkilölle tarkoittaa.

Olisiko hänestä siihen? Miten naiseus, seksuaalisuus ja äitiys nivoutuvat toisiinsa?

Fantasia Torinon kadulla yksin harhailevan viisivuotiaan tyttösen pelastamisesta näyttäytyy samaan aikaan kirjailijan tarpeena antaa turvaa omalle sisäiselle lapselleen, joka on kärsinyt turvattomuudesta.

Latvala on taitava kertoja ja tarinan kuljettaja. Viihdyn mainiosti hänen kyydissään ja nautin railakkaasta rehellisyydestä ja ronskiudesta, joilla hän käsittelee erityisesti naiseutta ja seksuaalisuutta.

Arkisen ja mystisen yhdistelmällä hän kietoo lukijan näppeihinsä: Torinon kadut, kulmakuppilat ja raskaiden samettiverhojen residenssiasunto antavat kiehtovan kulissin hyvinkin universaalille ja usein käsitellylle aiheelle: niille peloille, joita äidiksi tulevan on lopulta selätettävä.