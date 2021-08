Pianisti Veikko Hakkarainen on urallaan säestänyt niin jazzmuusikoita, rokkareita kuin strippareitakin

Kuusikymmentä vuotta sitten lukion rehtori yritti nuhtelulla lopettaa pianisti Veikko Hakkaraisen ravintolakeikat. Nuori pianisti ei totellut.

Pianisti Veikko Hakkarainen on pitänyt viime vuodet matineakonsertteja Suomalaisella klubilla, jossa myös salonkiorkesteri Valentino esiintyy. ”Olen sovittanut Kämpin nuoteista orkesterillemme satoja kappaleita, joista viitisenkymmentä on soitettu konserteissa.”

”Meidän koulumme oppilaat eivät soita ravintoloissa”, rehtori puuskahti lukiota käyneelle Veikko Hakkaraiselle vuonna 1961. Nuori pianisti ei totellut. Hän soitti sekä soolopianistina, jazzkonserteissa että tanssikeikoilla.

Kuusivuotiaana alkanut pianonsoitto jatkuu edelleen. Hakkarainen pitää nyt matineakonsertteja ja johtaa 1900-luvun alun sävelmiä soittavaa salonkiorkesteri Valentinoa.

”Minulla on ollut alusta lähtien hyvä nuotinlukutaito, ja olen saanut keikkoja sen avulla. Monilla muilla jazzpianisteilla sitä ei ollut. He tiesivät kyllä nuotit, mutta eivät välttämättä osanneet soittaa suoraan nuoteista”, Hakkarainen sanoo.

Piano-opinnot alkoivat klassisella musiikilla, kunnes Hakkarainen 14-vuotiaana kuuli jazzia. Kotikulmilla Töölössä asui muitakin nuoria jazzmuusikoita, joten pian koossa oli kvintetti. Se soitti koulujen teinitansseissa joka viikonloppu.

Kun nuoriso riehaantui Helsingin ensimmäisessä rock’n’roll-mellakassa syksyllä 1956 siirtämään Erottajalla pysäköityä Moskvitš-autoa, Hakkarainen kertoo olleensa yksi autoa liikuttaneista nuorista.

Hän oli kuitenkin paikalla sattumalta, sillä rockin sijaan häntä kiinnosti moderni jazz. Suurin suosikki oli Thelonious Monk.

Nuorella pianistilla saattoi olla useita keikkoja päivässä. Oman kvintetin bebop-jazz keräsi yleisöä konserteissa, Seurahuoneen baarissa hän soitti kuuden tunnin soolokeikkoja. Hotellissa oli kaksi pianistia, joista toinen soitti klassista, Hakkaraiselle jäi kevyempi ohjelmisto.

Jazzia sai soittaa myös Esa Pethmanin kvartetissa, jonka solistina oli Carola. Katri Helenan, Annikki Tähden ja Markus Allanin kanssa kierrettiin maaseudun tanssipaikoilla.

”Tanssilavakulttuurista en oikein saanut selvää, koska keikalle vain mentiin, soitettiin, kansa tanssi ja lähdettiin kotiin. Mutta kun rupesin opiskelemaan yliopistossa, keikkamatkat olivat kaikkein tehokkainta aikaa. Minulla oli mukana matematiikan kirja ja kynälamppu. Luin kaavanpätkän, laitoin lampun kiinni ja mietiskelin. Sillä tavalla ne jäivät mieleen.”

1960-luvun lopussa soittokaveriksi tuli jo seuraavia sukupolvia. Eero Raittisen Poison-yhtyeessä Hakkarainen tutustui lähes kymmenen vuotta nuorempaan kitaristiin Albert Järviseen.

”Meillä oli hyvä yhteistyö, mutta ihmettelin, kun hänellä oli miehen mittainen vahvistin, jota pari miestä kantoi. Hän seisoi soittaessaan sen edessä, ja yritin aina katsoa, lepattavatko korvat.”

Hakkarainen jätti säännöllisen keikkailun vuonna 1970, kun hän aloitti työt Nokialla. Muusikkovuosiin verrattuna tulot putosivat reiluun kolmasosaan, mutta työajat muuttuivat säännöllisemmiksi.

Tilastotieteen parissa kului parikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän siirtyi länsihelsinkiläisen ilmaisjakelulehden päätoimittajaksi. Pian koittivat 1990-luvun lamavuodet, jotka jäivät mieleen vaikeana aikana.

”Ilmaisjakelulehti elää ilmoitusmyynnillä. Pahin lama-aika meni tappiolla, ja ehdin miettiä, että mitähän tästä seuraa. Sitten vain lisättiin painosta ja ilmoitusmyyntiä.”

Lehden myytyään Hakkarainen on ehtinyt soittaa enemmän. Hän on eläkkeellä ollessaan käynyt myös läpi hotelli Kämpin nuotiston, joka pelastui Kansalliskirjastoon. Nuottien avulla aukesi mahdollisuus syventyä hotellissa 1900-luvun alussa soitettuun musiikkiin.

”Yleisön suosikkeja oli esimerkiksi laulu Den gula paviljongen. Nuoteissa on senaikaista tanssimusiikkia eli myös paljon valsseja ja tangoja. Kämpin ohjelmistossa oli 193 tangoa, ja olen sovittanut yhtyeelleni niistä 133. On jännä, että siellä on argentiinalaisia tangoja niin paljon.”

Haastattelun lopuksi Hakkarainen ottaa esille 60 vuoden takaiset nuhteet rehtoriltaan. Mutta miten tämä oli kuullut, että oppilas soitti strippareistaan tunnetussa ravintola Espilässä? Tieto oli Hakkaraisen mukaan peräisin koulussa kiertäneestä Jallu-lehdestä.

”Siinä oli kuva, jossa soitin flyygeliä, ja stripparipariskunta tanssi vieressä. Numero otettiin pian pois myynnistä. Virallinen syy oli se kuva, joka oli liian rohkea, mutta todellinen syy olivat samassa lehdessä olleet Tabe Slioorin paljastukset.”