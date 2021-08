Muistisairaan isän tytärtä esittävää Olivia Colmania pidetään sukupolvensa huippuna – Nyt hän paljastaa, mikä on näyttelijän salaisuus

Myös Anthony Hopkinsin tähdittämä Isä on palkittu elokuva muistisairaudesta.

"Luulisin, että mikäli olisin nähnyt tämän elokuvan nuorena naisena, se olisi ollut suuri palvelus tulevaisuudelleni”, Olivia Colman sanoo.

Colman tunnetaan ehkä parhaiten kuningatar Elisabet II:n roolista sarjassa Crown. Nyt hän esittää naispääosaa elokuvassa Isä. Vastanäyttelijänä muistisairaan isän roolissa on Anthony Hopkins.

Isä sai kuusi Oscar-ehdokkuutta ja sen arvostelut ovat olleet erinomaisia. Draama kertoo aikuisen tyttären ja isän vaikeasta suhteesta. Muistisairas isä – roolihahmon nimikin on Anthony – tarvitsee apua, mutta todellisuus alkaa hajota hänen ympäriltään.

Tyttären pitäisi muuttaa toiseen maahan. Hän tuntee kuitenkin vastuunsa. Ristiriitoja kiristävät Anthonyn arvaamattomuus ja ajoittainen aggressiivisuus. Onko tämä vielä se sama mies, joutuu Anne pohtimaan.

"Parikymppiset menevät ehkä mieluummin katsomaan jotain sliipattua jättielokuvaa, mutta minua ovat aina koskettaneet elokuvat, jotka kertovat jotain todellisesta elämästä”, Colman sanoo.

"Ne myös jäävät mieleen. Halu pitää huolta toisesta on jaettu peruskokemus.”

Olivia Colman ja ohjaaja Florian Zeller antavat haastattelunsa etäyhteydellä. Isä perustuu Zellerin omaan, Suomessakin esitettyyn näytelmään, ja se on hänen ensimmäinen oma elokuvaohjauksensa.

"Tämä ei ole vain tarina muistinsa menettävästä miehestä, vaan tyttärestä, joka kohtaa elämänsä suurimman ongelman: läheisen persoonallisuuden muuttumisen ja yhteyden katoamisen”, Zeller sanoo.

Walesilainen Hopkins ja englantilainen Colman ovat ikonisia alansa huippuja. Zeller kuvailee näyttelijätoiveittensa varmistumista satumaiseksi kokemukseksi. Työn alkaessa ohjaaja oli vielä vaikuttuneempi.

"Anthonylle ja Olivialle ei tarvinnut paljoa roolihahmoista puhua. Harjoittelimme vain tiettyjä kohtauksia, ja näin löytyi kummankin hahmon koko totuudellisuus.”

Mestaritason tekijöiden kanssa voi tehdä tutustakin aiheesta jotain aivan uutta. Zellerin mukaan myös etenkin Colmanin persoona säteili kuvauksissa koko työryhmään.

"Olivia on suuri näyttelijä, mutta myös ihminen, jota on mahdoton olla rakastamatta. Valkokankaalle hän luo välitöntä inhimillisyyttä, mutta myös kulisseissa riittää, että hän on läsnä, ja kaikki ovat heti mukavampia toisilleen.”

Hopkins palkittiin osastaan Oscarilla, uransa toisella. Myös Colman sai roolistaan Oscar-ehdokkuuden. Parhaan naispääosan Oscarin hän on jo kerran voittanut, vain kaksi vuotta sitten elokuvasta The Favourite.

Brittien tärkeimmän elokuvapalkinnon BAFTA:n Colman on voittanut kolmesti. Häntä pidetään sukupolvensa yhtenä lahjakkaimmista näyttelijöistä koko maailmassa. Silti hän ei mielestään osaa kertoa hyvästä näyttelemisestä kuin muutaman ajatuksen.

"Jos kirjoittaisin kirjan näyttelemisestä, se olisi varmaankin lyhyin kirja ikinä”, Colman toteaa naurahtaen kevyesti.

"Käsikirjoitus on kaikki kaikessa. Kun kamera käy, Anthony katsoo minuun ja uskon hänen hahmoonsa, voin ainoastaan lausua omat repliikkini. Minun näyttelemisessäni ei ole muuta salaisuutta.”

Hän siis yrittää olla näyttelemättä ja siten tavoittaa itselleen tärkeän todellisuuden tunteen.

Colmanin mukaan se onnistuu, jos myös käsikirjoitus on hyvä. Toisaalta se muuttuu hänen mukaansa hirveän vaikeaksi, jos käsikirjoitus ei ole hyvä. Joskus illuusio murtuu kesken töiden.

"Kun katsoin Anthonya näyttelemässä elokuvan viimeisessä kohtauksessa, näin yhtäkkiä sen kuuluisan Anthony Hopkinsin, joka tuli minulle tutuksi televisiosta jo kun olin lapsi. Sekunteja myöhemmin palasin hetkeen. Kun hänen roolihahmonsa murtui kohtauksessa, minä itkin.”

Olivia Colman esittää tytärtä, joka seuraa vierellä isänsä (Anthony Hopkins) hiipumista.

Pitkä tie valkokankaalle

Brittiläis-ranskalaisena indie-tuotantona syntynyt Isä sai maailmanensi-iltansa jo yli puolitoista vuotta sitten. Se esitettiin Sundancen elokuvajuhlilla tammikuussa 2020.

Hieman aiemmin Sony Pictures Classics oli ostanut sen Yhdysvaltojen oikeudet. Sama firma on nyt hankkinut Juho Kuosmasen Hytti nro 6:n oikeudet suureen osaan maailmaa.

Isää on esitetty eri elokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa jo pitkin viime vuotta. Oscar-kisaan se oli kelpoinen vain poikkeussäännön vuoksi: pandemiavuonna mukaan otettiin myös vuoden 2021 tammi- ja helmikuun ensi-illat, vaikka yleensä ehdokaselokuvien ensi-iltaraja määrittyy tarkasti kalenterivuoden mukaan.

Isän Yhdysvaltojen ensi-ilta oli aivan helmikuun lopussa.

Oscar-gaalassa parhaan miesnäyttelijän palkinto oli poikkeuksellisesti säästetty illan viimeiseksi. Palkinnon uskottiin menevän postuumisti Chadwick Bosemanille (1976–2020) elokuvasta Ma Rainey’s Black Bottom.

Sen voittikin Hopkins, ja gaala sai kummallisen huipennuksen, sillä 83-vuotias voittaja ei ollut itse lainkaan läsnä tilaisuudessa matkustusrajoitusten ja koronariskin vuoksi. Hopkins julkaisi kiitospuheensa Youtubessa seuraavana aamuna.

