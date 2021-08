Ana Mendietan teosten ympärille kuratoitu näyttely osoittaa, että taiteilija on edelleen yllättävän ajankohtainen.

Vuonna 1996 Helsingissä tehtiin feministisiä tekoja. Kaupungin taidemuseon kokoelmiin hankittiin tuolloin Meilahdessa esillä olleesta Ana Mendietan (1948–1985) retrospektiivistä taiteilijan teoksia. Niiden joukossa oli Mendietan Silueta-sarjan kaksitoista valokuvaa.

Hamissa vastikään avautuneessa Come Back as a Flower -näyttelyssä nähdään syksyn aikana kaikki Hamin kokoelmiin kuuluvat Silueta-työt. Kerralla niitä on esillä kuitenkin vain osa. Hauraita valokuvia suojellaan liialliselta valolta vaihtamalla pitkän näyttelyn aikana esillä olevat sarjan osat toisiin.

Näyttelynäkymä Come Back as a Flower -näyttelyyn.

Feministisen taiteen ja performanssin keskeinen nimi Ana Mendieta käsitteli teoksissaan aiheita, jotka voisivat olla suoraan tämän päivän taidekentältä.

Mendieta aloitti Silueta-sarjan työstön vuonna 1973. Noihin aikoihin voimissaan ollut toisen aallon feminismi oli monessa suhteessa valkoista ja keskiluokkaista. Mendieta puhui kuitenkin ruskeiden ja mustien kehojen puolesta. Häntä kiinnostivat myös henkisyys ja ihmisen luontosuhde.

Mendietasta puhuttaessa esiin nousee usein taiteilijan traaginen elämä. Kuubalaissyntyinen Mendieta lähetettiin 12-vuotiaana yhdessä sisarensa Raquel Mendietan kanssa Yhdysvaltoihin osana operaatio Peter Pania.

Se oli osa kylmän sodan propagandaa, joka huhusi Kuuban hallituksen ottavan lapset pois perheiltään. Propagandan säikäyttämät perheet lähettivät yli 14 000 lasta Yhdysvaltoihin ilman vanhempiaan.

Ana Mendieta kuvattuna Iowassa Dead Tree -alueella. Pysäytyskuva dokumentista.

Toinen taiteilijan elämään liitetty tragedia on hänen ennenaikainen kuolemansa. Mendieta putosi 36-vuotiaana epäselvissä olosuhteissa 34. kerroksessa sijainneen kotinsa ikkunasta. Asunnossa oli Mendietan pudotessa tämän kuvanveistäjänä tunnettu puoliso Carl Andre, jonka epäiltiin olevan osallinen Mendietan kuolemaan, mutta joka kuitenkin vapautettiin syytteistä.

Ana Mendietan valokuva sarjasta Meksikon Silueta -työt, 1973–1977.

Elina Suoyrjön kuratoima näyttely ei juutu Mendietan elämän traagisiin puoliin. Sen sijaan näyttelyssä keskitytään taiteilijan perintöön ja siihen, kuinka se versoo uutta Hamin kokoelmateoksissa sekä näyttelyyn kokoelmien ulkopuolelta kuratoiduissa töissä.

Kuraattori Elina Suoyrjö on keskittynyt näyttelyssä Ana Mendietan henkiseen perintöön.

Mendietan tuotannon punaisen langan muodostaa pääosin Meksikossa ja Mendietan opiskelukaupungissa Iowassa kuvattu Silueta-sarja. Siinä taiteilijan kehon ääriviivat piirtyvät erilaisiin luonnon ympäristöihin jättäen jälkeensä kuin rituaalisen merkin taiteilijan läsnäolosta.

Performatiivisissa teoksissa Mendieta saattoi piirtää kehonsa kuvan itselleen merkityksellisiin paikkoihin. Hän käytti erilaisia materiaaleja kuten oksia, hiekkaa, kukkia, ruutia tai tulta. Ajan myötä katoavat figuurit hän tallensi valokuviin.

Piilotetun kehon aihe väreilee Essi Kausalaisen performatiivisessa tekstiili-installaatiossa B (2021). Korkean kangasteltan sisältä kuuluu ääni. Puhujaa ei voi kuitenkaan nähdä.

Mendietan taiteen henki heijastuu erinomaisesti Evan Ifekoyan videolla Contoured Thoughts (2019), jossa vuoristolammessa kylpeminen yhdistyy 2000-luvun mediataiteen retroestetiikkaan. Ifekoya tunnetaan myös parannusrituaaleista, joita hän suorittaa erityisesti ruskeille ja musteille kehoille.

Ana Mendieta harjoitti kuubalaisessa kulttuurissa näkyvässä asemassa olevaa santeria-uskontoa. Silueta-sarjassa Mendietan käyttämät veri ja ruuti ovat tärkeitä symboleja katolilaisuutta, länsi-afrikkalaista jorubaa ja erilaisia heimouskontoja yhdistävässä santeriassa.

Henkisyydellä on oma tärkeä lukunsa myös pohjoismaisessa feminismissä ja naistaitelijoiden ilmaisussa. Esoteerinen rituaalisuus ja steinerlaisuus on kaiverrettu Eva Gyldénin kameekoruun vuodelta 1950. Suoyrjö kertoo, että kotonaan työskennellyt Gyldén erikoistui pieniin kameekoruihin olosuhteiden pakosta.

1970-luvun toisen aallon feminismissä suosittu Äiti maa -teema resonoi Carola Grahnin Mother and Sun, 3 years (2021) -halkopinoinstallaatiossa. Installaatio tulee koota taiteilijan ohjeiden mukaan ja kokoamisen tulee suorittaa aina toinen äiti. Teos tallentaa ajan kulkua – pinojen korkeus kuvaa lasten kasvua.

Emma Jääskeläisen According to Shadow -kivitornissa on ainakin venäläistä marmoria, Saarenmaalta löydettyä dolomiittia ja Baltian ruskeaa graniittia.

Viehättävällä tavalla Mendietan taiteen henki tiivistyy Emma Jääskeläisen teoksessa According to Shadow (2017). Jääskeläinen on asetellut toteemimaiseen muodostelmaan vastustamattoman pehmeältä näyttäviä kiviä. Näilläkin on tiivis suhde paikkaan. Kivitornissa on ainakin venäläistä marmoria, Saarenmaalta löydettyä dolomiittia ja Baltian ruskeaa graniittia.

Aluksi näyttää siltä, kuin kivien varjo heijastuisi poikkeuksellisen vahvana museon seinään. Sitten huomaan, että ”varjo” onkin muotoiltu hiuksista ja naulattu varovasti paikoilleen.