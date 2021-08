Rutiinit eivät auta, kun maailmankuulu koreografi Jorma Elo valmistelee paljaalla tavallaan uutta Sibelius-nimistä balettia.

Pelon hallinta. Siihen Jorma Elon puhe palaa toistuvasti. Äkkiseltään se tuntuu yllättävältä, koska hän on ollut jo vuosikausia yksi maailman kysytyimmistä balettikoreografeista. Elo on kuitenkin sellainen tekijä, jota rutiinit eivät juuri suojaa.

”Kun kohtaan tanssijat ensimmäistä kertaa, se tuntuu aina kuin ensimmäiseltä päivältä koulussa. Tuntuu myös, että he odottavat minun sanovan jotakin todella fiksua tai näyttävän erittäin hienon liikkeen.”

”Nyt kun koronan takia tanssijoiden kanssa työskentely on ollut paljon vähäisempää, tulee paljon tuntemuksia, että miten se koreografioiden tekeminen meneekään, osaanko sitä ollenkaan”, Elo sanoo.

Joskus pelkotilat eivät ole helpottaneet harjoitusten edetessäkään. Kun Elo teki Slice to Sharp -koreografian New York City Balletille 2006, hän pelkäsi edellisenä päivänä ennen ensi-iltaa esityksen epäonnistuvan niin pahasti, että se pitäisi peruuttaa kokonaan. Lopputuloksena oli kuitenkin monia palkintoja saanut teos.

Elon pelkotilat ovat hyvin paljon seurausta hänen työskentelytavoistaan. Elo perustaa tanssijoiden kanssa toimimisen intuitiivisuuteen, musiikista inspiroitumiseen ja urheilullisuuteen, jollaista voi suunnitella etukäteen, muttei lainkaan hallita.

”Parhaimmillaan minusta tuntuu, että olemme tanssijoiden kanssa kuin eläimiä, jotka tunnistavat toistensa tuntemuksia ja imitoivat toisiaan”, Elo kertoo.

Elo ei itse koe olevansa arkielämässä erityisen spontaani ihminen. Hän kuvaa itseään ”grinderiksi”, asioiden hiojaksi.

”Monien mielestä taipumukseni pitkäjänteisyyteen ei varmastikaan olisi tervettä. Nautin hirveästi, kun voin keskittyä yksin hyvin intensiivisesti tuntitolkulla johonkin asiaan. Olen kauhean erilainen kuin esimerkiksi Mikko.”

Elo tarkoittaa Mikko Nissistä. Häntä on mahdotonta ohittaa, kun puhutaan Elon elämästä. Miehet tapasivat toisensa jo teineinä Kansallisbaletin balettikoulussa ja alkoivat matkustella keskenään katsomaan tanssia esimerkiksi Lontooseen, Pariisiin ja New Yorkiin. Vuodesta 2006 lähtien Nissinen on toiminut Elon pomona Boston Balletin johtajana. Se on ollut Elon tärkein työnantaja: hän on työskennellyt 16 vuotta talon koreografina.

”Mikko on hirveän inspiroiva ongelmien ratkaisija ja asioiden kehittelijä. Nytkin hän on tavannut viikossa Kansallisbaletin johtajan, Juhlaviikkojen johtajan, jonkun kapellimestarin ja vaikka ketä, kun itse olen ehtinyt miettiä kotona vain Sibeliusta.”

Elo valmistelee helmikuussa Suomen Kansallisbalettiin ensi-iltaan tulevaa uutta Sibelius-koreografiaansa, mutta kauan hän ei Helsingissä pysy. Syyskuun alussa hän matkustaa Bostoniin tekemään toista uutuusbalettia ja sieltä matka jatkuu Dresdenin Semperoper-balettiin luomaan teosta soolotanssijalle. Sen jälkeen pitäisi mennä tutustumaan uuteen asuntoon, jonka Elo on hankkinut Wienistä yhdessä puolisonsa Nancy Euverinkin kanssa.

”Halusimme Bostonin ja Helsingin lisäksi myös Wienistä kodin, koska pidämme kaupungista niin paljon. Korona on vähän rauhoittanut tilannetta, mutta elämä on silti ollut täynnä työn tekemistä ja reissaamista. Nancykin on välillä kysynyt minulta, että missä kaupungissa oikeastaan asumme.”

Elo on levittänyt Marjaniemen asunnon olohuoneen seinille Sibelius-teoksen kohtausrungon vaaleanpunaisilla lappusilla. Aino ja Jean Sibeliuksen rakkaustarinan ensimmäinen näytös on hahmoteltu yhdelle seinällä ja toinen toiselle. Elo on myös kokeillut viereisellä lattialla paljon kohtauksia Euverinkin kanssa.

”Nancy sanoi osuvasti, kun syötiin aamupalaa olohuoneessa, että eikö voitaisi edes syödä jossakin muualla kuin teoksen keskellä”, Elo naurahtaa.

Elo kertoo ällistyneensä, millaisia vaikutuksia Sibeliuksen musiikkiin syventymisellä on ollut.

”Olen asunut parikymppisestä lähtien lähinnä ulkomailla ja Sibeliuksen kuunteleminen on jäänyt melko vähiin. Nyt viime viikolla huomasin viidettä sinfoniaa kuunnellessa, että olin heti kyynelissä. Minuun on aina vedonnut musiikki, jossa on vahva emotionaalinen pohja.”

Koreografioiden tekemistä Elo kuvaa lopulta ”huumeeksi, joka muuttuu koko ajan kiinnostavammaksi”. Hän kertoo, ettei aio koskaan jäädä tanssista eläkkeelle, koska oppii siitä koko ajan lisää ja löytää itsestä ja tanssijoista uusia kerroksia. Sellaisesta syntyvä ilo voittaa lopulta pelon tunteetkin.

”Olen aina kokenut, että baletissa on vahva perhemäinen henki, jossa osataan tarvittaessa pitää muista myös huolta. Olen itse saanut tukea esimerkiksi silloin, kun päädyin Bolšoi-baletissa työskennellessäni jonkinlaiseen paniikkitilaan liiasta työn tekemisestä. En pystynyt edes liikkumaan 20 minuuttiin.”

Elo kokee, ettei kuormittavaa työtä jaksaisi ilman omaa jokapäiväistä treenaamista. Tennis, kuntosalilla käynti ja balettiharjoitukset eivät kiireessäkään jää välistä.

”Pitää pystyä tarvittaessa myös näyttämään tanssijoille liikkeitä. 60 vuotta täyttäminen tuntuu oudolta. Olen tottunut toimimaan nuorien tanssijoiden kanssa, joten unohtelen usein ikääni”, Elo sanoo.