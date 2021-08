Afganistanilaistaiteilija Shamsia käsittelee luomansa naishahmon kautta muun muassa naisten oikeuksia, sotia ja pakolaisuutta.

Afganistanin ensimmäisenä naispuolisena graffititaiteilijana tunnettu Shamsia ottaa kuvillaan kantaa Afganistanin tilanteeseen.

HS kirjoittaa henkilöstä ainoastaan etunimellä turvallisuussyistä johtuen.

Shamsia laittoi viimeisimmän kuvansa Instagramiin tänään keskiviikkona. Kuvassa hänen tavaramerkikseen muodostunut naishahmo on vajonnut polvilleen asetta pitelevän hahmon eteen.

Aiemmat tilannetta kuvaavat työn hän jakoi muutamia päiviä ennen kuin Kabul kukistui. Näissäkin kuvissa esiintyi sama naishahmo synkkien ja uhkaavien mieshahmojen ympäröimänä.

Shamsia asuu Kabulissa, mutta hänen tämän hetken olinpaikastaan ei ole täyttä varmuutta.

Shamsia syntyi Iranissa, josta perhe muutti Afganistaniin vuonna 2004, muutama vuosi Taleban-hallinnon kukistumisen jälkeen.

Katutaiteeseen hän tutustui vuonna 2010 graffitityöpajassa, minkä jälkeen hän kehitti tavaramerkikseen muodostuneen naishahmon. Kunnon värien puute pakotti hänet kehittämään oman tekniikkansa, jossa spreijaaminen yhdistyi siveltimen ja akryylimaalien käyttöön.

Pari vuotta sitten The National -lehdelle antamassaan haastattelussa Shamsia kertoi, että hänen luomansa hahmon silmät ovat kiinni koska se symboloi kauhuja hänen yhteisössään. Huulien puute taas kuvaa naisten sanojen merkityksettömyyttä patriarkaalisessa yhteiskunnassa.

Monet ulkotiloihin tarkoitetut työnsä hän on tehnyt vain kahdella värillä minimoidakseen niiden maalaamiseen käytetyn ajan ja välttääkseen kiinni joutumisen. Tekemänsä työt hän jakaa sosiaalisessa mediassa seuraajilleen.

"Haluan, että taiteeni asuu ihmisten keskellä, niidenkin, jotka eivät pääse taidegallerioihin”, hän selittää.

Töiden kokoero on huima: pienimmät työnsä hän on maalannut dollarin seteleille, suurimmat muraalit ovat kerrostalon kokoisia.

Vuosien aikana Shamsia kertoo kokeneensa väheksyntää ja torjuntaa, mutta hän on saavuttanut myös menestystä niin Afganistanissa kuin maailmallakin. Hän on toiminut Kabulin yliopistossa taideaineiden professorina ja pitänyt näyttelyjä muun muassa New Yorkissa. Kabulissa hän on ollut luomassa naistaiteilijoiden verkostoa ja järjestänyt kaupunkiin kollektiivin taidenäyttelyä.

The Nationalin haastattelussa huhtikuussa 2019 Shamsia piti Taleban-vallan paluuta mahdollisena. Maan tilannetta hän piti surkeana jo tuolloin.

"Talebanit eivät ole poissa, emme elä rauhassa", hän sanoi tuolloin. "Kukaan ei halua Talebanin palaavan valtaan, mutta asiat vain pahenevat ja pahenevat. Elämme jatkuvassa pelossa kuoleman ja tuhon ympäröimänä."

"Tämä on omituisten ja ennakoimattomien tapahtumien maa. Jos Taleban palaa, kenties asiat huononevat, ehkä ne pysyvät samana tai ehkä ne kehittyvät. Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu."

Nyt Taleban on palannut valtaan.

Ja Shamsia maalaa.

Alla Shamsian Instagramissa viime vuosina julkaisemia töitä.