The Weeknd teki historiaa: Blinding Lights on pysynyt Billboardin listalla kauemmin kuin mikään muu kappale

Listahistoriaa tehnyt Blinding Lights on ollut myös suomalaisradioiden soitetuimpia kappaleita.

The Weeknd konsertoi Helsingin Kaisaniemessä kesällä 2017.

Kanadalaisen The Weekndin (oikealta nimeltään Abél Makkonen Tesfaye) Blinding Lights -kappale on rikkonut ennätyksen pysyttelemällä pitempään yhtäjaksoisesti Billboard Hot 100 -listalla kuin yksikään muu kappale.

Vuoden 2019 lopulla julkaistu kappale on ollut listalla 88 viikkoa peräkkäin.

Aiemmin ennätystä piti hallussaan Imagine Dragons -rockyhtyeen Radioactive-kappale, joka pysytteli listalla 87 viikkoa vuosien 2012 ja 2014 aikana. Eniten Billboard-viikkoja on Killersin Mr Brightside -kappaleella: yhteensä 280. Ne eivät kuitenkaan ole peräkkäisiä.

Teoston mukaan Blinding Lights on oli viime vuonna Suomen soitetuin kappale. Lista on yhdistelmä, joka on koottu Teoston radiosta, tv:stä ja elävän musiikin esityksistä saamien esitysraporttien perusteella.

The Weekndin kappale on ollut myös Spotifyn kuunnelluimpia kappaleita Suomessa.

The Weeknd nähtiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuussa 2017 Blockfestin pääesiintyjänä Helsingin Kaisaniemessä. Syyskuussa 2022 hän esiintyy Helsingin Hartwall-areenalla.