Mielikuvitukseton väkivalta on aina suosittua, mutta traumatisoituneen uhrin haastava kuvaaminen ei kiinnostanut suuria yleisöjä.

Welcome to Marwen ★★★

USA 2018

Toisen maailmansodan aikainen hävittäjäkone tekee pakkolaskun. Pilotti kohtaa natseja, joilta naispuoliset nukkehahmot hänet pelastavat.

Itsensä lentäjäksi kuvitteleva mies on Mark Hogancamp, ja häntä näyttelee Steve Carell. Elokuva Welcome to Marwen pohjautuu myös dokumenttina ja kirjana tunnettuun tositarinaan.

Hogancamp joutui keväällä 2000 raa’asti pahoinpidellyksi. Muistihäiriöiseksi hakattu, traagisesti traumatisoinut mies loi fantasiamaailman ja rakensi pihalleen belgialaiskylän pienoismallin, jossa natsit symboloivat hänen pieksäjiään ja naissotilaat ystäviä. Hogancampin luomuksistaan ottamat valokuvat tekivät hänestä kuuluisan taiteilijan.

Ohjaaja Robert Zemeckis on viihdefantasioiden taitaja sekä tehostetekniikan pioneeri, joka on tahkonut valloittavia hittejä: Vihreän timantin metsästys, Paluu tulevaisuuteen -trilogia, Kuka viritti ansan, Roger Rabbit, Kuolema pukee häntä, Forrest Gump, Ensimmäinen yhteys, Salaisuus pinnan alla, Cast Away – tuuliajolla, Napapiirin pikajuna, Monsteritalo, Beowulf.

Welcome to Marwen sai kuitenkin tylyjä arvioita, floppasi kassaluukuilla ja sen teatteriensi-iltakin peruttiin kaikissa Pohjoismaissa.

Elokuva haastaa katsojansa, ja sen kieltämättä kinkkisiä käänteitä on helppo vieroksua. Mutta onko väkivaltaviihde myös turruttanut suuren yleisön niin, että uhrinkin täytyy olla perinteinen, vammoistaan urheasti tokeneva sankari, eikä mieleltään järkkynyt kärsijä rohkean ohjaajan muovisessa nukkepainajaisessa?

Veikkaanpa elokuvan arvon vielä nousevan.