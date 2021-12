Jussi Sudenlehden toisessa romaanissa työläisperheen kasvatti ylittää kaupungin jakolinjan.

Romaani

Jussi Sudenlehti: Melankolia. WSOY. 363 s.

Perin harvoin tulee tätä nykyä vastaan kirjoja, jotka viittaavat sadan vuoden taakse Herman Hesseen. Jussi Sudenlehden uutukaiseen Melankolian lopussa tavataan näyttämöllä mies, joka tahtoo opettaa nauramaan. Sehän oli Hessen Arosuden ”maagisen teatterin” opetus päähenkilölle.

Naurun painotus on Sudenlehden romaaninsa vain lyhyt episodi, tosin sitäkin painokkaampi, sillä sen verran vakavaa menoa hänen romaaninsa on melkein kauttaaltaan.

Se ei tarkoita, ettei mukana olisi tarinointia ja arvoituksia. Lopussa kertoja esittää jopa toivon siitä, että jonain päivänä tulee uusi Mefistoteles ja esittää saman kysymyksen uudestaan.

Ei kerrota suoraan, minkä kysymyksen. Vaikkapa sen, miten henkilöt olisivat voineet käyttää vapauttaan toisin.

Kertojahahmo on kohtuullisen menestynyt kirjailija Samuli, jolla on samankaltainen vaiva kuin Sudenlehden kunnianhimoisen esikoisromaanin Christian terapeutilla. Paljon on luettu, tekstimassaan on vain kadonnut kyky kommunikoida ulkomaailman kanssa.

Ja se on Samulin mielestä maailman vika.

Häntä askarruttaa ennen kaikkea isoisä Johanneksen kohtalo. Tämä syntyy ja kasvaa Turun Raunistulassa, työväen kaupunginosassa, tapaa radantakaisen eli hyvästä kaupunginosasta peräisin olevan tytön, osoittaa taiteellista lahjakkuutta ja ylittää lopulta rajan rakastetun puolelle. Kyse on samalla kohtalokkaasta pakomatkasta.

Näin Sudenlehti luo oman lisänsä lukuisiin erisäätyisten rakkauskertomuksiin. Hänen tarinassaan on lisäksi käänteensä, jotka kertovat juutalaisten kohtalosta ja Puolalanmäen komeassa Albatrossi-talossa asuneen pohatan romahduksesta.

Kertoja väittää kärsivänsä melankoliasta. Hänen mukaansa ”raja surumielisyyden ja arjen välillä on heikko, ja maailma virtaa minusta läpi suodattamattomana”.

Tiedä häntä. Masennukselta hänen oireensa pikemmin tuntuu, vaikka Samuli sanookin, että melankoliassa on sentään toivoa. Hän analysoi paljon, on kertojana kuitenkin epäluotettava. Hän kursii tarinaansa isosisästään kasaan Raunistulan kauppiaan puheista ja rakastajan paljastuksesta.

Ja mielikuvituksen voimin, totta kai.

Ympäröivä maailma ei näytä hyvältä. Samuli latelee tutun tuntuista kulttuurikritiikkiä, kun yhteys menneisyyteen on kadotettu ja pintapuoliset idiootit mellastavat.

Samuli tuntuu ihannoivan mennyttä, kuvittelevan että silloin ” jolloin köyhinkin oli kuullut klassista musiikkia ja Majakovskia ei luultu venäläiseksi kirosanaksi”.

Menneisyyden työväkeä kiinnostaa kuitenkin enemmän pimeä pullo ja tehtaan edessä seisoskeleva yleinen nainen.

Vaikka Samuli nykyajan kritiikki on todentuntuisia, romaani kyseenalaistaa lopulta hänen itsekeskeisyytensä tehokkaasti. Hän on myöhäisromantiikasta tuttu kompleksinen hahmo, joka jakelee tuomioita muille ja ajattelee yhteyden menneeseen eli isoisään tekevän hänet ehjäksi.

Ranskalainen kumppani Helené kamppailee omien kompleksiensa kanssa ja saa jonkinlaisia hysteriakohtauksia. Nekin varmasti kuvataan kirjailijan suodattimien läpi.

Melankolian kerronta on säntillistä ja tarkkaa, pidättelevän tuntuista. Se tuo aluksi mieleen vaikkapa Juha Seppälän ja Pirjo Hassisen alkuaikojen kirjat. He rikkoivat sittemmin oman realisminsa, ja Sudenlehtikin tekee saman jo nyt.

Fabuloinnin makua on kertomuksessa, jonka mukaan Johannes toimitetaan juutalaisten joukkoon saksalaisten sotilaitten valvottavaksi vuonna 1938. Pitäisihän viimeistään suihkussa paljastua, ettei mies ole juutalainen. Samuli kuuleekin tarinan juuri siltä tehtaan edessä päivystäneeltä naiselta, joka koituu Johanneksen kohtaloksi.

Kuin Tarantinolta peräisin, Samuli tuhahtaa. Vaikka ottaa sen osaksi omaa tuiki tärkeää tarinaansa.