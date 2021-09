Kun Jerusalemissa 2 500 vuotta sitten muokattiin pyhiä kirjoituksia, niistä poistettiin tietoa: Totuutta on harvennettu tuhansien vuosien ajan, näyttää Ville Tietäväisen ja Iiro Küttnerin sarjakuva

Ville Tietäväisen ja Iiro Küttnerin sarjakuva näyttää, kuinka tiedon valtateille on aina kaivettu kuoppia.

Ville Tietäväinen ja Iiro Küttner: Harvennus. WSOY. 136 s.

Ensimmäisellä sivulla roihuaa kirjarovio. Tai kirjakääröjä siinä tarkkaan ottaen poltetaan, Jerusalemissa noin vuonna 450 eaa.

Silloin Esra-niminen pappi oli tiivistänyt juutalaisten pyhät kirjoitukset yhdeksi tekstiksi, tooraksi. Vanhat versiot poltettiin turhina. Siinä samalla muokattiin jo Raamatun Vanhaa testamenttia, vaikkei sitä silloin tiedetty.

Se kaikki selviää myöhemmin Ville Tietäväisen ja Iiro Küttnerin Harvennus-sarjakuvassa. Heti seuraavalla sivulla siirrytään nykyaikaan Ararat-vuorelle, jolla saksalainen kielitieteilijä Elke Greiss kiipeilee etsimässä totuutta Nooan arkista.

Tarina arkin rakentamisesta pronssikaudella suunnilleen 2 800 eaa. on Harvennuksen kolmas aikataso. 2 500 vuoden välien yli loikitaan edes takaisin, mutta aikakaudet liittyvät toisiinsa sekä tarinan että teemojen tasoilla.

Ville Tietäväinen ja Iiro Küttner

Harvennus on Tietäväisen (s. 1970) laajin teos ja ensimmäinen varsinainen sarjakuva sitten Näkymättömien käsien, joka ilmestyi tasan kymmenen vuotta sitten ja voitti Sarjakuva-Finlandian 2012. Siinä Tietäväinen paneutui hyvinvointiyhteiskunnan kääntöpuoleen marokkolaisen Rashidin tarinan kautta.

Tässä välissä Tietäväinen on muun muassa tehnyt tyttärensä Ainon kanssa Vain pahaa unta -kuvakirjan (2013) sekä kuvittanut Puiden tarinoita -trilogian (2014–2015), jonka Küttner kirjoitti. Jokaisessa satukirjasarjan kolmessa teoksessa puu kertoo tarinoita ihmisistä.

Küttner (s. 1966) on kirjoittanut Harvennuksen. Elokuvakäsikirjoittaja sai mainetta jo esikoisellaan, Veikko Aaltosen ohjaamalla Tuhlaajapojalla (1992). Hän on opettanut käsikirjoittamista Aalto-yliopiston professorina. Harvennus on hänen ensimmäinen sarjakuvansa.

Aiemmin Tietäväinen on matkustanut sarjakuviensa tapahtumapaikoille tekemään taustatöitä. Historian hämäriin ei voi reissata. Sinne Tietäväisen ja Küttnerin opasti Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan lehtori Kirsi Valkama, joka tuntee pronssikauden hyvin.

Historian kuvaukseen on Harvennuksessa kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin nykyajan ja se on niin realistista kuin mahdollista.

Tietäväinen on aina piirtänyt taitavasti, työläästi ja tarkasti. Perspektiivit ovat olleet piinallisen tismalleen oikein. Tällä kertaa hänen viivansa elää hieman rennommin ja rosoisemmin. Rasvaliidun jälki tuo piirroksiin luonnosmaisuutta, korostaa miellyttävästi käsityöläisyyden tuntua.

Kun Jerusalemissa 2 500 vuotta sitten muokattiin pyhiä kirjoituksia, harvennettiin samalla totuuksia. Varhaisissa kirjoituksissa tunnettiin Asera, Jahven vaimo. Molemmat olivat tasaveroisia jumalia. Esra poisti taivaasta Aseran ja korosti uskonnon miehisyyttä.

Esra halusi yhden totuuden, yhden juutalaisen kansan ja yhden jumalan taivaassa. Siihen hän pyrki editoimalla vanhoista teksteistä yhden ja yhteisen kaikelle kansalle.

Se tuo etäisesti mieleen Elias Lönnrotin, joka kirjoitti karjalaisen perinteen pohjalta Kalevalan. Silläkin yhdistettiin kansaa, täällä suomalaisuusaatteen taakse. Lönnrot ei kuitenkaan tuhonnut keräämäänsä kansanrunoutta, vaan se on arkistoitu ja käytössä Kalevalan rinnalla.

Harvennuksen polttopisteessä on yksi kirjakäärö, joka säilytettiin salaa ja joka yhdistää aikatasot. Se kertoo Nooan arkista totuuden, joka on Harvennuksen isoin yllätys.

Vanhan testamentin tarina vedenpaisumuksesta kertoo suurimmasta harvennuksesta. Siinä jumala sai tarpeekseen ihmisten synneistä ja päätti nollata luomansa maailman hukuttamalla kaikki paitsi jokaisen lajin uudet kantayksilöt, jotka pelastettiin Nooan arkkiin.

Tieteen valossa vedenpaisumuskertomuksen yksi ongelma on, että yhden naaraan ja yhden uroksen geenit tuskin olisivat riittäneet lajien synnyttämiseen uudelleen. Se olisi johtanut sukurutsaan heti toisessa polvessa.

Tietäväisen ja Küttnerin sepitteessä tarina ei menekään niin kuin Raamatuissa. Heidän versionsa on tavallaan uskottavampi, vaikka edellyttää myöskin ihmeitä. Niiden yllätyksiä ei kannata paljastaa etukäteen.

Nykyaikaakin koskettavaa herkullista satiiria löytyy Nooan valtavan rakennushankkeen logistisista ongelmista, varsinkin rahoituskiemuroista ja kinastelevista komiteoista.

Lönnrotia ja Kalevalaa ei Harvennuksessa mainita, mutta totuuden ja tiedon karsimista mahtuu maailmaan nykyajassakin. Tietäväisen ja Küttnerin katse kohdistuu yliopistomaailmaan.

Harvennuksessa seikkailevan tutkija Greissin alaa ovat seemiläiset kielet. Tehokkuuteen, hyötyyn ja liike-elämän palvelemiseen keskittyvässä yliopistossa ei kuolleita kieliä kaivata, joten taas on yksi asia harvennusuhan alla.

Vaikka Harvennuksen yliopisto on Saksassa, samansuuntaista tapahtuu meilläkin. Tieteeltä leikataan rahoitusta moottorisahalla.

Nykyajassa vanhat kirjat ja niiden totuudet eivät pala tulessa vaan talouden kylmässä hohteessa. Harvennuksessa Tietäväinen ja Küttner kertovat, kuinka vivahteisiin ja vaihtoehtoihin perustuva sivistys joutuu uhanalaiseksi aina uudestaan vuosituhansien varrella.

Sen he kertovat komealla sarjakuvalla, jonka pinnan alla poreilee satiirin hirtehishuumori. Vasta lopussa kitkeryyttä leikkaa melodraaman imelä kyynel tai pari.