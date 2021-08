Perjantaina tulevat voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet määräykset, joiden mukaan katsomot pitää jakaa jatkossa lohkoihin. Kaikki kulttuurialan toimijat eivät aio kuitenkaan totella uusia määräyksiä.

Suomen kulttuurialalla alkaa olla mitta täysi yhä uusia rajoituksia.

Tähän asti aluehallintovirastojen määräyksiä on toteltu kirjaimellisesti, mutta perjantaista lähtien näin ei näyttäisi enää olevan. Alan on vallannut suomalaisittain jopa harvinainen kapinamieliala.

Perjantaina 20. elokuuta tulevat voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) uudet määräykset, joiden mukaan sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa on oltava useita katsomolohkoja. Niissä kussakin voi olla 25 henkilöä.

Lohkojen välille on järjestettävä suojavyöhyke. Lohkoilla tulee olla omat kulkureitit, palvelut, saniteettitilat ja henkilökunta.

Sosiaali ja -terveysministeriö on aluehallintovirastoille valmistelemassaan ohjauskirjeessä toisella linjalla. Kirje lähetetään aveille joko torstaina tai perjantaina. Ohjauskirjeessä on pyrkimys avata vähäriskisiä tapahtumia nykyistä laajemmille yleisöille.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) kirjoitti torstaina Twitterissä, että kahden metrin turvavälivaatimuksesta ja lohkovaatimuksesta luovutaan.

Avi kuitenkin viime kädessä päättää asiasta. HS tavoitti torstaina Etelä-Suomen avin viestintäpäällikön Johanna Koskelan, joka ei kommentoinut Kurvisen ilmoitusta mutta vahvisti sen, että tällä viikolla rajoituksiin ei ole tulossa muutoksia.

”Kun saamme ohjauskirjeen, arvioimme sen vaikutuksen päätöstemme sisältöön mahdollisimman pian, ja tässä arvioinnissa kuulemme tartuntatautilain mukaisesti asiantuntijatahoja. Voimme tiedottaa omalta osaltamme lisää sitten kun asianmukainen arvio on tehty. Vielä ei voida sanoa, miten uusi ohjaus mahdollisesti vaikuttaa päätöksiimme. Ainakaan tällä viikolla ei uusia päätöksiä uuden ohjauksen perusteella ole meiltä tulossa”, Koskela kirjoittaa sähköpostitse.

Avilla on myös oikeus antaa tiukempia rajoituksia kuin mihin ohjauskirjeessä kehotetaan. Jos näin käy, päättäjien pitäisi muuttaa voimassa olevaa tartuntatautilakia, jos he haluavat saada aikaan muutoksen tilanteeseen. Se tapahtuisi todennäköisesti vasta syyskuussa eduskunnan istuntotauon vuoksi.

Näyttää siis siltä, että kulttuuritoimijoiden pitäisi perjantaista alkaen noudattaa nyt voimaan astuvia määräyksiä.

Mutta noudattavatko he? HS kysyi asiaa muutamilta Helsingin kulttuuri-instituutioilta.

Eniten viime päivinä on ollut esillä Kansallisooppera. Muun muassa sen pääjohtaja Gita Kadambi, taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi ja ylikapellimestari Hannu Lintu ovat vastustaneet uusia rajoituksia hyvin suoraan.

Kansallisoopperan johtajat ovat ilmoittaneet olevansa varmoja siitä, että avi muuttaisi rajoituksia ennen perjantaina koittavaa Cavalleria Rusticana & Pajatso -oopperan ensi-iltaa. Tähän perustuen oopperan johto on ilmoittanut, että heidän esitykseensä ei ole tulossa esimerkiksi katsomolohkoja.

”Noudatamme tartuntatautilakia, mutta luotamme siihen, että perjantaihin mennessä rajoituksiin on tulossa lievennyksiä kuten pääministeri Sanna Marin ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ovat viime torstaina luvanneet”, Kadambi sanoi HS:lle maanantaina.

Esimerkiksi Lintu on mennyt kommenteissaan vielä pidemmälle. Iltalehdelle hän sanoi, ettei häntä huoleta edes mahdollinen poliisien tulo, jos Kansallisoopperan esityksessä rikotaan voimassa olevaa tartuntatautilakia, eli järjestetään yleisötilaisuus suuremmalle ihmisjoukolle kuin on sallittua.

”Nythän se testataan, onko se mahdollista edes. Jos niin käy, niin sitten niin käy. Mikäänhän ei pue oopperaa ja balettia niin hyvin kuin skandaali”, Lintu sanoi Iltalehdelle.

Johtaja Kadambi on sen sijaan kieltäytynyt suoraan vastaamasta siihen, mitä perjantaiselle esitykselle käy, jos avi ei muuta rajoituksiaan – kuten nyt näyttää lähes varmasti käyvän. HS ei tavoittanut torstaina Kadambia tai Paasikiveä kommentoimaan tilannetta.

”Meillä ei ole asiaan uutta kommentoitavaa”, viestintäsuunnittelija Petra Rönkä viestitti.

Tero Saarisen koreografioiman Transit-teoksen ensi-ilta torstaina on osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa. Kaksi muuta esitystä toteutetaan festivaalin ulkopuolella.

Kansallisoopperan kapinallinen esimerkki on silti innoittanut muita taiteilijaryhmiä.

”Valitettavasti olemme Kansallisoopperan linjoilla tässä”, sanoo Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio.

Suomen tunnetuimpiin kuuluva tanssiryhmä aikoo siis esittää Transit-teoksen Suomen ensiesitykset niin kuin oli suunniteltu jo viimekeväisen ohjeistuksen perusteella. Niin tehdään tänään torstaina ensi-illassa mutta myös huomenna ja lauantaina, jolloin avin uudet rajoitukset ovat jo voimassa.

Merikaapelihallissa yleisö noudattaa siis kahden metrin turvavälejä ja paikalle otetaan siten yleisökapasiteetista vain kolmannes, noin 130 katsojaa.

Mitään lohkojärjestelmiä tanssiryhmä ei lähde toteuttamaan.

Se ei onnistu ajallisesti – ”ei tämän mittakaavan tuotantoja pysty muuttamaan muutaman päivän varoajalla” – eikä myöskään käytännössä.

”Katsomon jakaminen lohkoihin olisi ollut vielä mahdollista, mutta uloskäyntien, aulatilojen ja saniteettitilojen uudelleenjärjestely olisi ollut Merikaapelihallissa mahdotonta”, Autio sanoo.

Toisaalta Autio on sitä mieltä, ettei järjestelystä olisi ylipäätään mitään hyötyä.

”Ei lohkominen auta mitään. Ihmisten jakaminen 25 hengen lohkoihin teatteriolosuhteissa ei edistä terveysturvallisuutta. Maalaisjärkikin sen sanoo!”

Aution mukaan heidän yleisöstään liki jokaisella on jo kaksi rokotusta. Siksikin turvavälivaateet, lohkoajattelu ja kaikenlaiset muut rajoitukset saavat Aution huokailemaan avoimen tuskastuneena.

”Tuntuu kovin kohtuuttomalta.”

Iiris Autio ei usko, että rajoitusten uhmaaminen houkuttelisi paikalle perjantaina esimerkiksi poliiseja.

”Lehtien perusteella poliisilla on muutakin tekemistä. Olisikohan sellainen järkevää resurssien käyttöä”, hän pohtii.

Teatteri Viirus aikoo jatkaa esitystensä järjestämistä mahdollisimman koronaturvallisesti, mutta kaikkia aluehallintoviraston uusista rajoituksista ei ole mahdollista toteuttaa sellaisenaan.

Perjantaina ja tulevalla viikolla Viiruksessa esitetään Fyra dagar av närhet -näytelmää, jonka näytöksiin myydään kerrallaan 45 lippua, eikä katsomoa lohkota, toisin kuin avin ohje määrää. Sen mukaan katsomossa saisi olla korkeintaan 25 katsojaa ilman lohkomisjärjestelyjä.

”Jos lähdettäisiin toteuttamaan näitä kahden metrin turvavälejä ja karsinoita sellaisenaan, koko syksyn ohjelmisto olisi savessa. Sitä ei tulisi”, teatterin taiteellinen johtaja Jussi Sorjanen sanoo puhelinhaastattelussa.

Viiruksen suuren salinesityksiin, kuten Fyra dagar av närhetiin, mahtuisi normaalisti 150 katsojaa, joten 45 katsojalla täyttöasteeksi tulee 30 prosenttia.

”Viime syksynä, kun rokotekattavuus oli 0 prosenttia ja teatterit saivat myydä lippuja 50 prosentin täyttöasteella, teattereista ei lähtenyt yhtä ainutta merkittävää tartuntaketjua.”

Sorjanen myös huomauttaa, että kyse ei ole vain tämän syksyn teatteriesityksistä, vaan rajoitukset tulevat vaikuttamaan taloudellisesti koko alaan vuosien ja vuosikymmenien ajan.

”Näyttää, että aville tästä on tullut jonkinlainen arvovaltakysymys, ja sehän ei ole lainkaan rationaalinen tapa lähestyä tätä asiaa. Tämä on ihan sulaa hulluutta, mitä avi nyt tekee.”

We Will Rock You -musikaali perustuu Queen-yhtyeen musiikkiin. Saliin otetaan 1 800 katsojaa.

Helsingin jäähallissa on esitetty suurta Queen-musikaalia elokuun alusta, ja esitykset jatkuvat perjantaina entiseen tapaan. We Will Rock Youn katsomoon otetaan yleisöä sama määrä kuin aiempien rajoitusten mukaan eli lähes 1 800 henkeä.

”Jäähalli ja katsomot ovat niin isoja, ja siksi tämä on mahdollista”, musikaalin tuottaja Johan Storgård sanoo.

Jäähallissa katsomoiden lohkontaa tehdään muun muassa naruin, ja sisäänkäyntejä on käytössä kolme aiemman yhden sijasta. Myös kaikki tarvittavat jäähallin vessat avataan.

”Ylimääräistä työtä tulee paljon, meidän mielestämme turhaa työtä, mutta kaikille lipun ostaneille annetaan mahdollisuus kokea loistavan vastaanoton saanut esitys”, Storgård sanoo,

Storgård painottaa uusien rajoitusten tulkinnassa sanaa seurue.

”Jos katsoja haluaa kuulua seurueeseen, mikään ei estä että seurueeseen voi kuulua enemmänkin kuin 25 henkeä kunhan kaikille tarjotaan tarvittavat turvalliset etäisyydet”, Storgård kertoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos 200 katsojaa ilmoittaa paikan päällä kuuluvansa samaan seurueeseen, he voivat istua yhdessä. ”Katsojat saavat itse päättää kuuluvatko lohkoon vai seurueeseen, ja heille, jotka kuuluvat seurueeseen, on mahdollista järjestää tarjoilua. Tämä on luovaa ajattelua ja toimintaa vaikeassa tilanteessa”, sanoo Storgård.

Teatteri Avoimet ovet aikoo järjestää esityksiä myös tulevina viikkoina, vaikka rajoitukset kiristyvät.

Teatterinjohtaja Hanna Kirjavainen kertoo, että heidän ei tarvitse miettiä katsomon lohkoamista, koska kahden metrin turvavälivaatimus johtaa siihen, että 135-paikkaiseen katsomoon mahtuu vain 16 henkilöä.

”Onhan tämä aivan älytöntä”, Kirjavainen sanoo.

Kirjavainen kertoo, että teatterissa odotetaan tietoa siitä, aikooko avi luopua kahden metrin turvavälivaatimuksesta.

”Minulla on petetty olo, koska nyt on noussut esille, että ohjauskirjeet eivät välttämättä vaikuta avin päätöksiin. Taide- ja kulttuuriala on todella nöyryytetyssä ja lyödyssä asemassa. Ihmiset viettävät koko ajan aikaa ravintoloissa turvallisesti, mutta meidän esityksemme on vaarallinen, jos siellä on yli 16 henkilöä”, Kirjavainen sanoo.

Pasilan ostoskeskus Triplan kuutta elokuvasalia pyörittävässä Bio Rex Cinemas -yhtiössä otetaan tiukentuneet koronarajoitukset vastaan rauhallisina.

”Mennään näillä viikonlopun yli ja katsotaan sitten, miten avi jatkaa sotaansa”, sanoo toimitusjohtaja Aku Jaakkola yhtiöstä.

”Pitkään on ollut jo selvää, että elokuvaa koskevissa rajoituksissa ei välttämättömyyden kriteeri täyty ja rajoituksiin on odotettu tolkkua. Yllättävän kauan avi sai tehdä mitä lystäsi”, Jaakkola sanoo.

Uusien rajoitusten myötä Triplan kuudesta elokuvateatterisalista viisi toimii samoin kuin aiempien rajoitusten puitteissa. Jo aiemmin pienimpien salien maksimiyleisö oli rajautunut noin 25 henkeen.

Perjantaista alkaen Triplan suurimman elokuvasalin kapasiteetti laskee aiempien rajoitusten mukaisesta noin 50:stä 25 henkeen.

HS-työryhmä: Juuso Määttänen, Mari Koppinen, Veli-Pekka Lehtonen, Samuli Tiikkaja