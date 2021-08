Poikkeuksellisen laajaan yhteistyöhön pohjaava Aistit-näyttely on osa typistyneitä Helsingin juhlaviikkoja.

Mija Mustonen ja Anna Maria Häkkinen esittävät performanssi-installaatiotaan Treat Aistit / Coming to our senses-näyttelyssä Taidehallissa päivittäin parin tunnin ajan. Näyttely avautuu perjantaina 20. elokuuta.

Pohdinnat ruumiillisuudesta, läheisyydestä, haavoittuvuudesta ja yhteydestä muihin ovat keskeisiä perjantaina 20. elokuuta Helsingin taidehallissa avautuvassa näyttelyssä Aistit / coming to our senses.

Läheisyyden suhteen näyttelyssä on tosin korona-ajan takia ollut pakko tehdä joitakin taiteellisia kompromisseja. Hoitavaa kosketusta tutkiva Anna Maria Häkkisen ja Maija Mustosen teos Treat ei esimerkiksi toteudu ajatellussa muodossa eli niin, että yleisö pääsisi yksi kerrallaan nauttimaan kosketuksesta. Taiteilijat esittävät sen sijaan eräänlaisen kosketuksen seremonian. Teos tapahtuu Kuvanveistosalissa, kahden tunnin ajan päivittäin.

Samassa tilassa on esillä myös muun muassa Axel Antasin valokuvasarja Lost to Sight (2019) ja sarja pronssiveistoksia. Niiden aiheena ovat sukupuuttoon kuolleet linnut, jotka ovat laskeutuneet ihmisten käsiin. Teokset olivat ensimmäisen kerran esillä Maison Carréssa Ranskassa, kuten HS kertoi kesäkuussa.

Aistit on neljän suomalaisen kulttuuri-instituutin eli Suomen Benelux-instituutin, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin, Suomen Ranskan-instituutin sekä Suomen Saksan-instituutin sekä Helsingin juhlaviikkojen yhteistyön tulosta, ja Taidehallin näyttely kuuluu laajempaan kokonaisuuteen. Näyttelyitä järjestetään porrastetusti Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä ja Gentissä vuosina 2021 ja 2022. Suurin osa Helsingissä nähtävistä teoksista on ollut kevään aikana esillä Pariisissa, Lontoossa ja Berliinissä.

Varta vasten Aistit-kokonaisuuteen on tilattu neljä teosta: Vallisaaren biennaalistakin tutun Dafna Maimonin video Leaky Teeth, johon liittyy myös piirrosteoksia ja veistoksia, Terike Haapojan ekologiaa ja sosiaalista analyysiä yhdistävä teoskokonaisuus, Kid Kokon, Tari Doriksen ja Meri Ekolan Katoaminen-passio, joka esitetään Kulttuurikeskus Stoassa syyskuussa sekä auringonlaskun aikaan Taidehallin edustalta Temppeliaukiolle johdattava ääni-installaatio Weaving, yearning. Kalle Nion ja Hans Rosenströmin yhteistyönä syntynyt ääniteos alkaa joka ilta kello 20.30.

Kun illat pimenevät, kokemus ääniteoksesta muuttaa muotoaan, totesi Rosenström näyttelyn lehdistöesittelyssä torstaina.

Aistit-ohjelman Lontoon-näyttelyyn touko–kesäkuussa tilattu teos on saanut inspiraationsa muuttuvasta illan valosta ja ilmasta, joka on kaikille yhteistä. Teoksen musiikin on säveltänyt Aino Venna ja siinä ovat äänessä Vennan lisäksi David Hackston, Valter Maasalo ja Laura Salovaara.

Taidehallin näyttelyn ovat kuratoineet Hans Rosenström ja koreografi, kuraattori Satu Herrala.

Näyttely on avoinna poikkeuksellisen lyhyen ajan, syyskuun viidenteen päivään asti eli vain runsaat kaksi viikkoa. Taidehalli suosittelee lippujen varaamista ennakkoon.