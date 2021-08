Kotimainen kulttuurisarja edustaa internetkerrontaa.

Nettisarja 6 jaksoa pop-kulttuurista istuu luontevasti Youtube-videopalveluun. Sieltä sarjan on voinut katsoa Toinen kanava -nimiseltä Ylen kanavalta jo alkuvuodesta alkaen, mutta nyt sen näkee myös Yle Areenassa.

Sarja kertoo laajasti erilaisista ilmiöistä. Se käsittelee niin Venäjää kuin klassista musiikkia ja sitä, miten pirskeiden käy pandemian jälkeisessä ajassa. Alle vartin mittaiset jaksot koostuvat suurimmaksi osaksi sarjan vetäjän, Töölön ketterä -kokoonpanosta tutun Fedja Kamarin kertomasta.

Tekisi mieli sanoa, ettei sarjan ilmaisu ole enää televisiota vaan internetiä, mutta jako ei tietenkään ole niin selvä. Kamari tosin itsekin sanoo suoraan kameralle ja katsojalle, että ”sä voit ottaa tän ihan podcastina…” Hän ehdottaa, että jakson voisi myös vain kuunnella.

En suosittele. Nettisarjan visuaalinen osuus täydentää kokonaisuuden.

Kuvista vastaa tekijäduon toinen puolisko, Sini Kononen. Hän leikkaa yhteen arkistokuvaa ja meemikuvastoa, vääristää niitä efektein ja tuottaa lopulta post-internetkuvatulvan, josta ei tarvitse pinnistellen etsiä merkityksiä. Sen voi antaa vain tulla ja mennä.

Jaksojen kiinnostavuus vaihtelee, osittain aiheen mukaan. Kakkosvideo käsittelee nerokulttia. Se päätyy toisaalta luennoimaan nerokäsityksen historiasta ja toisaalta karkailee puhumaan popmusiikin rajoja rikkovasta voimasta.

Selvästi kiinnostavampi on kolmas video ”Ihanaa olla nuori”. Siinä Kamarin kerronta on omakohtaisempaa, muisteloiden ja pohdinnan sujuva kombo. Jakson muoto tuntuu tuoreelta, se on omalakinen nettiessee nuoruuden maisemasta.

6 jaksoa pop-kulttuurista, Yle Areena.