Erityiset-sarjan päähenkilöt ovat eripuraisia, kunnes tarvitsevat toisiaan.

Erityiset-lastensarjan kuusi päähahmoa ovat erityisluokalla. Stefanin (Ohto Heiskanen) päätyminen luokalle käydään läpi ensimmäisessä jaksossa – hän on ruiskuttanut vesipyssyllä virtsaa niin kiusaajien kuin rehtorin päälle – mutta muiden kohdalla syyt jäävät katsojien arvailujen varaan.

Ne liittynevät kuitenkin niihin harvoihin piirteisiin, jotka kullekin lapselle on kirjoitettu. Isabel (Saara Mengelt) on oman elämänsä Instagram-tähti, Tommi (Jimi Ylätalo) suuttuu nopeasti, sarkasmisokea Pinja (Claudia Mielck) rakastaa rutiineja, Sara (Alyna Malone) on tekniikkavelho, joka ei puhu aikuisille, ja Jusufin (Sami Sowe) huonoin puoli tuntuu olevan hänen muita mukaileva luonteenlaatunsa.

Jokainen nuorista näyttelijöistä saa kymmenosaisessa sarjassa tähdittää ainakin yhtä osaa. Yhdessä jaksossa Sara kostaa läppärin takavarikoinnin opettajalle (Ylermi Rajamaa), toisessa Pinja yrittää sopeutua joukkoon välttääkseen kiusaajat, ja kolmannessa Tommi unohtaa ottaa adhd-lääkkeensä. Välillä ihastutaan, välillä kapinoidaan.

Jaksot ovat toisistaan irrallisia sattumuksia. Useimmiten ne kuitenkin päättyvät siihen, kun oppilaat hautaavat erimielisyytensä ja toimivat yhdessä.

Sarjan käsikirjoitus on Hannu Kontturin käsialaa ja ohjaus Lenka Hellstedtin, jonka viimeisin elokuvatyö on Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen. Osaamista kerronnan takaa siis löytyy.

Tuo osaaminen näkyy ainakin jaksojen absurdeissa hetkissä. Jusuf tasapainolautailee läpi koulun hevosnaamarissa ja supersankariviitassa. Sara ilmestyy kuin varkain keskusteluihin mukaan ja vastaa ihmettelyyn: ”Olen kaikkialla kuten internet.” Absurdiuden luulisi iskevän lapsikatsojiin, jotka ovat kasvaneet meemihuumorin maailmassa.

Värikyllästetyt kuvat sen sijaan näyttävät välillä raskailta. Erityiset muistuttaa hetkittäin nuortensarja Skamin alakouluversiota – molemmat seuraavat useita nuoria ja sijoittuvat koulumiljööseen – mutta norjalaissarjan raikkaus puuttuu.

Rehtori Anja (Miitta Sorvali) hekumoi ajatuksilla kapinallisten lasten kurittamisesta.

Lastenohjelmissa ja -elokuvissa toistuu usein kaava, jossa aikuiset hahmot saavat sekoilla, kun lapset edustavat järjen ääntä. Sama toistuu ajoittain myös Erityiset-sarjassa.

Kaavan ääripäitä edustavat rehtori Anja (Miitta Sorvali) ja oppilas Sara. Sorvali tekee mainion roolin auktoriteettihahmona, joka hekumoi ajatuksilla kapinallisten lasten kurittamisesta ja raivostuu koko kropallaan. Alyna Malone puolestaan nostaa viileän analyyttisen Saran koko sarjan sankariksi, vaikka hahmo ei saa ruutuaikaa sen enempää kuin muutkaan.

Erityiset, Yle Areena.