Uusintakatselut tekivät Netflixin Kissing Booth -elokuvatrilogiasta hitin.

The Kissing Booth 3 ★★

USA, 2021

Netflix (K7)

Kriitikot inhoavat, katsojat rakastavat. Tämä perinteikäs kahtiajako toteutui jälleen Netflixin Kissing Booth -elokuvatrilogian kohdalla. Kolmas ja viimeinen osa ilmestyi suoratoistopalveluun pari viikkoa sitten.

Kissing Boothit ovat teini-ikäisille suunnattuja romanttisia komedioita. Ensimmäinen elokuva Kissing Booth (2018) nousi hitiksi, minkä jälkeen tehtiin Kissing Booth 2 (2020) ja Kissing Booth 3 (2021).

Netflixiltä on kerrottu, että ensimmäistä osaa katsottiin nimenomaan moneen kertaan. Uusintakatselut tekivät siitä hitin.

Elokuvissa toistuu sama konflikti. Kalifornialainen Elle Evans (Joey King) on ihastunut Noah Flynniin (Jacob Elordi), komeaan ja suosittuun pahaan poikaan, mutta on myös tämän pikkuveljen, Lee Flynnin (Joel Courtney) hyvä ystävä.

Ystävyydet koettelevat rakkauksia ja rakkaudet ystävyyksiä. Nimenomaan tytön ja pojan välinen ystävyys osoittautuu toistuvasti kovin hankalaksi. Tässä suhteessa elokuvien kuvaama nuorten maailma on aika konservatiivinen.

Kaksi ensimmäistä osaa sijoittuu lukioon ja kolmas kesään ennen yliopistoa. Kissing Booth 3:ssa Elle on hyväksytty kahteen yliopistoon ja valinta niiden välillä osoittautuu vaikeaksi. Samalla hänen aikaansa tahtoisi useampi ihminen.

Elokuvien tunnelmaa ja tyyliä voisi luonnehtia ilmauksilla hempeä, lempeä, vaahtoinen, miellyttävä, selkeä, turvallinen, vailla kulmia ja säröjä. Elokuvat varmaankin sopivat erityisesti rasittuneille aivoille tai apealle mielelle. Tällainen on selvästikin toivotumpaa nuorten katsojien kuin elokuvakriitikoiden parissa.

Oma epäilykseni on, että Kissing Boothien ja monien muiden vastaavien elokuvien katsojakunnasta huomattava osa on muutamaa vuotta henkilöhahmoja nuorempia. He katsovat elokuvista, mihin suuntaan elämä on menossa tai mihin sen kuuluisi mennä.

Kissing Bootheissa on mukana painokkaasti lausuttuja opetuksia. Sekä tanssikilpailu, päihtyminen juhlissa, collegehakemuksen kirjoittamista, ilkeitä tyttöjä, uima-asuisia kauniita ihmisiä sekä ihmissuhdekonflikteja, jotka voitaisiin ratkaista avoimella keskustelulla – mutta kun se ei vaan aina ole niin helppoa.