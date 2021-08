Munaleikkuri on liki jokaisen keittiön itsestäänselvä kapistus, mutta oikeasti sen taakse tiivistyy kokonainen maailma – tällainen se on

Munaleikkuri ei ole vain pelkkä munaleikkuri, kirjoittaa Veli-Pekka Lehtonen esseessään.

Nousen ylös, keitän kahvin ja lasken kananmunat veteen. Odotan yhdeksän minuuttia. Etsin munaleikkurin. Alan tehdä voileipiä, mutta jään tuijottamaan tuota munaleikkuria.

Teräksinen esine on pieni, kaunis ja käytännöllinen, mutta en muista ostaneeni sitä. Sellainen on meillä vain ollut, aina.

Munaleikkurista kasvaa nopeasti päähänpinttymä, jonka arvoitusta lähden selvittämään.

Yleensä munaleikkurin isänä pidetään saksalaista Willy Abelia, vuosina 1875–1951 elänyttä keksijää. Abel oli sarjakeksijä, joka sittemmin on unohdettu. Myös moni hänen keksimistään koneista, kuten leivänviipalointikone ja postimerkkiautomaatti, on jäänyt unholaan.

Saksalaiskeksijä Willy Abel valokuvattuna vuonna 1930. Abelilla on kuvassa kädessään kehittämänsä laite, jolla rautatiekiskoja liitettiin toisiinsa.

Munaleikkuri kuitenkin elää.

Keksintö on nuori, jos sitä vertaa vaikkapa kattiloihin ja haarukoihin. Munaleikkuri syntyi vasta 1910-luvun alussa. Abelin tuolloin kehittämä leikkuri oli käytännössä samanlainen kuin laite on yhä 2020-luvulla. Se siis koostui toisiinsa saranalla kiinnittyvistä kahdesta kehikosta, joista yläosaan pingotetut teräslangat suorittavat varsinaisen viipaloinnin osuessaan ja taittuessaan alas kovaksi keitettyyn munaan.

Sitä tekniikan historia ei kerro, oliko Willy Abel intohimoinen munansyöjä. Luulisi. Jokaisella keksijällä pitää olla halua tehdä jokin asia paremmin, ja jonain aamuna Abel halusi viipaloida munan siististi.

Nyt idea kuulostaa lapsellisen yksinkertaiselta, mutta tarvittiin kuitenkin muutakin kuin Abelin hyvät hoksottimet. Olennainen oli ohut ja verraten edullinen metallilanka, joka tuolloin yleistyi teollisessa käytössä. Samoihin aikoihin teräslankaa ryhdyttiin käyttämään muuallakin, muun muassa paperiliittimissä.

Kananmuna oli pitkään harvojen herkku. Arkisempana ruokana se yleistyi vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, kun teollistuminen, kaupungistuminen ja vaurastuminen etenivät. Työväenluokka kaupungeissa kasvoi ja söi munia. Samalla teollistui ja standardisoitui myös siipikarjanhoito, munien pakkaaminen, kuljetus ja myynti.

Munaleikkuri on yhden aikakauden lapsi. Kun nostan leikkurin aamulla ruokapöydälle, nostan samalla pöydälle palan 1900-luvun mekaniikan ja teollistumisen historiaa.

Ensimmäiset munaleikkurit laivattiin Suomeen 1910-luvulla ja tunnetuksi käyttöesineeksi leikkuri nousi meilläkin viimeistään 1920-luvulla, jolloin muun muassa tavaratalo Stockmann erikseen mainosti myyntiin tulleita munaleikkureita. Munaleikkuri oli siis sata vuotta sitten kuuma uutuus.

1930-luvulla suomalaisia opetettiin sanomalehdissä tekemään ruokaa, joka vaati itsestään selvästi leikkuria: muna-anjovisleipiä. Aluksi muna-anjovisherkku kuului pääsiäispöytään, mutta pian sitä syötiin muulloinkin.

Mieleeni tulvahtaa muisto jostakin hautajaisista. Olen muistikuvassa pieni lapsi ja tarjolla on juuri muna-anjovisleipiä. Siitä on kauan. Oliko leivissä myös persiljaa?

Muna-anjovisleipiä ei enää juuri näe kuin lähinnä huoltoasemien vitriineissä. Kuuluuko munaleikkurikin jo menneeseen?

Yksi tunnetuimmista munaleikkurin vähättelijöistä on ollut Marion Burros, yhdysvaltalainen ruokatoimittaja, jolle munaleikkuri oli menneen maailman keittiöväline jo 1980-luvulla.

Itse haluan uskoa, että munaleikkuri kuuluu edelleen keittiöön siinä missä pastasiivilä ja valkosipulinpuristin. Veitsellä kyllä halkaisee munan, mutta useampien samansuuntaisten viiltojen tekeminen on jo silkka mahdottomuus, jollet ole joku Gordon Ramsay. Ja voihan munaleikkurilla pilkkoa muutakin: herkkusieniä ja mansikoita vaikka. En tosin ole kokeillut.

Munaleikkuri elää taiteissa ikuisesti. Willy Abelin aikalainen, amerikkalainen valokuvaaja Edward Weston (1886–1958) oli yksi ensimmäisistä munaleikkurin ymmärtäjistä.

Myös toinen kuuluisa amerikkalainen valokuvaaja, Ansel Adams, otti munaleikkurin mukaan kuvaamiinsa asetelmiin, mutta Westonin kuvat lienevät tunnetumpia.

Kalifornialainen galleria myi Westonin kuulua munaleikkurivalokuvaa maaliskuussa tällaisella Instagram-postauksella:

Weston aloitti valokuvauksen 1900-luvun alussa, otti paljon potretteja ja maisemakuvia, kunnes hän siirtyi muotokuvauksen puolelle. Kyse on siis muotojen kuvauksesta, vihannesten muotojen, luiden muotojen ja näin pois päin.

Munaleikkurivalokuvissaan Weston romantisoi mekaniikkaa antamalla terävän valon luoda varjoja leikkuulankojen läpi. Weston ymmärsi myös rinnastaa. Kananmunan pyöreyden luonnollinen täydellisyys yhdistettynä leikkurin kylmään teräkseen loivat valokuvissa fiiliksen, jossa yhdistyivät luonto ja kehitys, uusi aika. Munaleikkuri oli aikansa filmille tallennettua scifiä, yhdistelmä industrialismia ja tulevaisuuden uskoa. Leikkurin puhtaissa kaarissa ja terävissä muodoissa heijastui kulutus, liukuhihnat, moderni. Uusi aika.

Munaleikkuri toi Westonille muotonsa puolesta mieleen myös musiikin. Leikkuri on kuin pienoisharppu, Weston kirjoitti päiväkirjaansa.

Weston ei ole ainoa, joka on kuullut munaleikkurissa musiikkia. Munaleikkuria kuvaava sanakin on joissakin kielissä harppu, kuten ruotsissa äggharpa ja saksassa eierharfe. Lisäksi munaleikkurin sukulaista, vihannessilppuria, kutsutaan mandoliiniksi.

Moni muusikko on tehnyt kokeellista musiikkia näppäilemällä munaleikkurin lankoja. Yleensä teräslankoja on leikkureissa kahdeksasta kymmeneen, joten mielleyhtymä soittimeen on valmis. Saksassa on jopa munaleikkuriorkesteri nimeltä ESO eli Egg Slicer Orchestra.

Oheisesta linkistä voit kuunnella kokeellisen saksalaisorkesterin munaleikkuriesitystä vuodelta 2017. Kappaleen nimi on Music for Italian Restaurants, musiikkia italialaisiin ravintoloihin.

Puhutteleva munaleikkurin innostama teos on myös britti Mona Hatoumin tekemä. Hatoum on tunnettu nykytaiteilija, jonka töitä oli viisi vuotta sitten esillä Kiasmassa. Hatoum kokosi oman munaleikkurinsa vuonna 1999. Teos sai nimekseen tietenkin Slicer, siis leikkuri.

Hatoumin leikkurin pohja on muovia ja leikkuuosa terästä kuten usein nykyleikkureissa on. Ero normaaliin on mittakaavassa: Hatoumin teos ei ole pöytäkokoa vaan reilusti yli metrin korkea. Mittakaava tekee munaleikkurista oudon, humoristisen ja uhkaavan. Suurennos korostaa leikkurin giljotiinimaisuutta. Suurennos tuo esiin myös viattoman keittiöesineen poliittisempaa puolta. Hatoum antaa ymmärtää, miten käyttöesine ehti koko 1900-luvun vangita rouvia kotiin munia viipaloimaan ja voileipiä valmistamaan.

Mona Hatoumin nykytaideteos nimeltään Slicer eli leikkuri kuuluu Skotlannin kansallisgallerian kokoelmiin.

Näen edessäni munaviipaleita, aina yhtä tasapaksuina, aina yhtä siisteinä ja samanlaisina. Standardielämän.

Ajattelen munaleikkurin historiaa ja näen 1900-luvun alun Berliinin, Willy Abelin kotonaan. Näen nykyistä niukemmat ajat, toisenlaiset ruoat.

Näen munaleikkurin mekaanisen aikakauden jäänteenä älyjääkaapin huristessa vieressä. Näen yksinkertaisen ruoan, lupauksen yksinkertaisesta onnesta. Munavoileivän. Näen oman isäni tekemässä samanlaisia kananmunavoileipiä kuin minä nyt. En ole pelkästään perinyt munaleikkuria vaan kokonaisen maailman.