Lapsena minulla oli kolme Masters of the Universe -ukkelia. Pääjehu He-Man, pääpahis Skeletor ja yksi Skeletorin ilkiöapureista, Stinkor.

Melskasin ne tuusan nuuskaksi. Ensin janttereilta irtosivat jalat, sitten kädet ja viimeiseksi päät. Lopulta hakkasin yhteen pelkkiä torsoja.

Voidaan siis sanoa, että olin kohderyhmää, kun Netflix läväytti heinäkuussa katsottavaksi viisi jaksoa Masters of the Universe: Revelations -animaatiosarjaa.

Enkä joutunut pettymään.

He-Manin aiemmat animaatiot 1980-luvulla ja 2000-luvun alussa oli tehty lapsille. Netflixin versio on suunnattu aikuisille, enkä osannut odottaa mitään muuta kuin parodiaa.

Onhan kyse sentään alusvaatteisillaan sotivista kehonrakentajista.

Mutta tekijät olivatkin ottaneet homman vakavasti! Sarjassa lelumaailman hierarkia ja rintamalinjat on rusikoitu uusiksi. He-Man viskataan sivuun heti ensimmäisessä jaksossa. Keskushahmoksi nousee soturiprinsessa Teela, joka lähtee vastentahtoisesti etsimään He-Manin kadonnutta voimamiekkaa mukanaan sekalainen retkikunta hyviksiä ja pahiksia.

Taikuus on jättämässä kotiplaneetta Eternian, ja onnettomuus koskettaa jokaista.

Prinssi Adam eli He-Man ja soturiprinsessa Teela yrittävät pelastaa Eternian.

Hahmoille on kirjoitettu sisäinen elämä, mikä on He-Manin maailmassa ennenkuulumatonta. Soturit pysähtyvät tuon tuosta purkamaan traumojaan dialogeissa, joiden paatoksellisuudesta tulee mieleen Kauniit ja rohkeat.

Efekti on kenties tahaton mutta minusta jollain tapaa riemukas. He-Manissa on parasta vilpitön mahtipontisuus, jota Masters of the Universe: Revelations ei ole hävittänyt. Pompöösi meno on vain vaihtanut paikkaa nujakoinnista ihmissuhteisiin.

Fanit ovat ottaneet tämän kaiken raskaasti. He ovat syyttäneet sarjan showrunneria Kevin Smithiä valehtelusta: ensin tämä lupasi kunnioittaa He-Manin perintöä, sitten nosti pääosaan Teelan.

Minä lasken fanien suututtamisen teokselle pelkästään ansioksi.