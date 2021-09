”Kun puvustus on tehty hyvin, se uppoaa elokuvaan”, Tiina Kaukanen sanoo.

Pukusuunnittelija Tiina Kaukanen on keskellä työputkea. Haastattelupäivänä tiedossa on syyskuun 24. ensi-iltaan tulevan Lou Salomé -näytelmän harjoitukset Kom-teatterilla, ja myöhemmin päivällä on ohjelmassa valmistelut Paratiisi-tv-sarjan kakkoskauden sovituksia varten.

Kuulostaa freelancerin normipäivältä.

”Vaihtelu ja vapaus sopii mulle. Valmistuin aikoinaan suoraan lamaan, eikä silloin edes ollut vakituisia työpaikkoja”, Kaukanen kuittaa.

Viisinkertainen Jussi-voittaja on 1990-luvun alussa alkaneella urallaan puvustanut kymmeniä elokuvia ja tv-sarjoja. Teatterin puolelle hän lavensi 2000-luvun alussa, vähän kuin ” täydennyskoulutuksena aivoille”. Elokuvaa hän pitää silti kaikkein omimpana ja rakkaimpana.

”Pukusuunnittelua tällaisena ammattina ei oikeastaan kukaan tehnyt ennen mua. Olen kyllä pitänyt meteliä meidän tarpeellisuudestamme, ja nykyään työtämme ehkä arvostetaankin enemmän. Ainakin se on tullut jotenkin näkyvämmäksi.”

”Ja viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa on ollut todella monia helvetin hyviä pukusuunnittelijoita.”

Tekijöiden ja työtilaisuuksien lisääntyminen kertoo tietysti siitä, että elokuvia tehdään enemmän ja niihin myös satsataan aikaa ja rahaa.

”Nyt tosin tehdään taas vähän tiukemmilla aikatauluilla ja pienemmillä resursseilla. Tuntuu, että ennakkosuunnittelusta tingitään. Minä en siitä tingi. Jos tingitään, sitten tekijä en ole minä.”

Pukusuunnittelu ei ole sitä, että vain puetaan ihmisiä johonkin vaatteisiin.

”Se on tärkeä osa roolin rakentamista.”

Toista oli, kun Kaukanen teki ensimmäisen pitkän elokuvansa. Kaisa Rastimon ohjaamaa Suolaista ja makeaa (1995) -komediaa tehdessä aikaa riitti hioa yksityiskohtia.

”Suunnittelu kesti kuukausia, oli testikuvauksia ja kollaasikokoontumisia. Se oli ihan huikeaa ennakkosuunnittelua. Ja elokuvassakin on musta jotain ajatonta visuaalisuutta, joka kestää katsomista vieläkin.”

Myös Veikko Aaltosen ohjaama Rakkaudella, Maire (1999) ja Marja Pyykön Kekkonen tulee! (2013) ovat jääneet erityisesti Kaukasen mieleen. Ensin mainitussa kokonaisuus oli niin onnistunut, jälkimmäisessä itse kuvausjakso.

”Kekkonen tulee! -elokuvassa oli huikea kuvausjakso luonnonpuistossa Lapissa. Se oli ihanaa ryhmätyötä, jossa kaikki keskittyivät täysillä työhön ja samalla ulkoiltiin luonnossa. Se oli kuin kahden kuukauden satumatka, jollaiselle voi päästä vain elokuvassa!”

Niin nautinnollista kuin elokuvan tekeminen onkin, usein se on myös aika tiukka paikka, Kaukanen pohtii.

”Jopa vähän kriisiytyvä. Siksi se puristaa ihmisistä aina esiin jotain erityistä. Silloin syntyy aivan erityisiä ihmissuhteita.”

Viimeisimpiä valkokankaalle päätyviä projekteja ovat olleet Kikka ja Teemestarin kirja -teokseen pohjaava Veden vartija. Kummankin ensi-ilta on ensi vuoden puolella.

Kaukasella oli itsellään aiheisiin varsin erilaiset tulokulmat: Kikka oli ollut hänelle aiemmin yhdentekevä, Teemestarin kirja taas teos, jonka sovittaminen elokuvaksi oli tuntunut lukiessa mahdottomalta ajatukselta. Siksi molemmat ovat olleet myös mieluisia haasteita.

”Ylipäätään tässä työssä voi tulla vastaan aiheita, joista ei vain pidä. Voi olla vaikka kuinka synkkiä tarinoita, niin kuin Vuosaari ja Paha maa. Mutta sitten niistä täytyy opetella pitämään. Kikkakin oli mun aikuisuuteen kasvamisen kannalta hyvin tyhjänpäiväinen henkilö, jonka olen sivuuttanut täysin. Mutta nyt olen opetellut hänet: Kikka on henkilö, jolla on tarina.”

Entä mistä katsoja voi tunnistaa Kaukasen kädenjäljen? Toivottavasti ei mistään, Kaukanen vastaa. Totta kai puvustuksella tulee joskus leikiteltyä, mutta:

”Kun puvustus on tehty hyvin, se uppoaa elokuvaan. Jos se hyppäisi erityisesti silmille, olisi se silloin huonosti tehty. Sama on mielestäni muidenkin osa-alueiden kanssa.”

Varsinaisen kädenjäljen sijaan tarkkasilmäisin voi tunnistaa Kaukasen puvustamista elokuvista joitain vaatekappaleita, hän vinkkaa.

”Mulla on tapana kierrättää yksittäisiä vaatekappaleita elokuvasta toiseen. Yksi sellainen on mun veljeni Pasin ruskea t-paita, jota hän käytti 8-vuotiaana. Sellainen fantastinen, kulahtanut paita 70-luvun lopusta.”

”Sama paita on ollut Peter Franzénilla, Laura Birnillä, Minna Haapkylällä ja muilla. Se on näkymätön vaate, jossa ihmisen kasvot ja keho näkyy, mutta itse vaate ei.”