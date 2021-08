Uusi dokumenttisarja kertaa tapahtumia, jotka johtivat suomalaissyntyisen monimiljonääri Peter Nygårdin lukuisiin seksuaalirikossyytteisiin.

True crime on nykyisin katsotuimpia ohjelmagenrejä suoratoistopalveluissa, ja nyt sitä alkaa tulla yhä enemmän myös suomalaisvoimin tehtynä.

Tuorein niistä on Peter Nygård: Naamion takana -dokumenttisarja, joka alkoi torstaina maksullisessa Discovery+:ssa.

Dokumentissa suomalaissyntyisestä liikemiehestä puhuvat tutut lähteet. Esimerkiksi Nygårdin entinen työntekijä kertoi Helsingin Sanomille jo puolisentoista vuotta sitten ikävistä kokemuksistaan tämän palveluksessa.

HS:n haastattelussa hän puhui nimettömänä, dokumentissa Timo Uusi-Kerttula esiintyy nimellään ja naamallaan. Nygårdin makuuhuoneen audiovisuaalisista laitteista vastanneen Uusi-Kerttula kuvailee entistä työnantajaansa ilmeisen negatiivisin tuntein.

Uusi-Kerttulan mukaan Nygård saattoi kutsua hänet töihin keskellä yötä, kun makuuhuoneen lukuisista televisioista oli sammunut pornokanava kesken katselun. Hän kuvailee maanläheisesti, kuinka pelkkään kylpytakkiin pukeutunut Nygård ”raapi boltsejaan” hänen työskennellessään.

Erikoislaatuisia ovat myös Uusi-Kerttulan kertomukset Nygårdin muusta toiminnasta. Hänen mukaansa Nygårdin luo tuli joskus ”virtana mustia naisia”, jotka pääsivät pois rakennuksesta vasta isännän annettua luvan.

Ainakin osalle nuorista naisista myös maksettiin palveluksista. Uusi-Kerttulan mukaan Nygård maksoi joidenkin vakionaisten hammaslääkärikuluja, jotka saattoivat nousta kymmeniintuhansiin.

”Hän oli viehättynyt siitä, että hänen naisillaan on valkoiset virheettömät hampaat”, Uusi-Kerttula toteaa.

Vakavampia ovat Uusi-Kerttulan kertomukset Nygårdin työntekijöihin kohdistamasta valvonnasta. Hänen mukaansa työntekijöiden sähköpostiliikennettä ja muuta viestittelyä valvottiin tarkasti, ja hän esittää dokumentissa myös hurjan heiton erään työntekijän kohtalosta.

Se jää ainakin ensimmäisessä osassa täysin todistamatta.

Aira Samulin on tuntenut Peter Nygårdin ylöi puolen vuosisadan ajan. Kuva vuodelta 1989.

Nygårdia syyttävien haastateltavien vastapainoksi dokumentissa esiintyy Aira Samulin, joka omien sanojensa mukaan lupautui haastateltavaksi salaa, koska muuten hänen lähipiirinsä olisi yrittänyt estää ohjelmaan osallistumisen.

Myös Samulinin rooli on tuttu aiemmistakin haastatteluista. Jo mainitussa Helsingin Sanomien jutussa hän kertoi, että mediassa on kuvailtu sellaista Nygårdia, jota hän ei tunnista lainkaan. Samulinille Nygård on huippuluokan liikemies ja aurinkoinen hyväntekijä, joka on esimerkiksi tukenut sotavammasairaalaa, Bahaman viestijoukkuetta ja syöpätutkimusta.

Dokumentissa Samulin menee vieläkin pidemmälle ylistyksessään. Hän kertoo tunteneensa Nygårdin yli 50 vuoden ajan ja nimittää tätä ”sydänystäväkseen” ja ”luotettavaksi läheiseksi ja ikuiseksi veljekseen”.

Sotilaan tyttärenä Samulin kokee velvollisuudekseen kertoa ystävänsä hyvistä puolista vaikka huonojakin on kuulemma ”riittävästi”.

”Mun on ihan mahdoton ajatella, että hän olisi tehnyt pahaa”, hän toteaa.

Samulin on mielipiteensä kanssa ilmeisen yksin.

Kanadalainen vetoomustuomioistuin päätti maaliskuun lopulla, että seksuaalirikoksista syytetty Nygård pysyy vangittuna. Häntä syytetään Yhdysvalloissa muun muassa alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja kiristyksestä. Lisäksi yli sata naista on liittynyt Yhdysvalloissa jätettyyn joukkokanteeseen Nygårdia vastaan.

Nygård on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Tuttua latua menevät muutkin dokumenttisarjan niin sanotut paljastukset. Kata Kärkkäinen eli nykyiseltä nimeltään Katariina Souri kertaa kokemuksiaan Nygårdin luona Bahamalla, minkä hän on tehnyt aiemminkin.

”Pelkäsin koko yön siellä. Hän ei käynyt väkisin kiinni, mua ei yritetty raiskata, mutta kaikin muin keinoin painostettiin”, Souri kertoi HS:lle helmikuussa 2020.

”Olin keskellä paikkaa, mistä ei ollut mitään kontaktia päästä minnekään, ja koin siellä olon erittäin ahdistavana.”

Peter Nygård ja Rita Tainola kuvattuna vuonna 2009.

Uutta ei tarjoa myöskään seurapiiritoimittajana tunnetun Rita Tainolan osuus dokumentin ensimmäisessä osassa. Tainola on ollut usein mukana Nygårdin isännöimissä juhlissa, ja ainakin muusikko Linda Lampenius on esittänyt syytöksiä tätä kohtaan.

Lampenius julkaisi maaliskuussa Twitterissä Tainolan aikoinaan kirjoittaman lehtijutun. Siinä Tainola kirjoittaa lähettäneensä Lampeniuksen Yhdysvaltoihin.

”Linda ei olisi voinut aavistaakaan, mihin tuo reissu johtaa”, Tainola kirjoitti artikkelissa.

Tainola pyysi tämän jälkeen anteeksi Lampeniuksen kokemuksia. Myös Discoveryn dokumentissa hän vakuuttaa tietämättömyyttään Nygårdin toiminnasta.

”Minusta yritettiin tehdä syypää. Että olisin tiennyt hänen pimeästä puolestaan, mikä ei pidä paikkaansa”, Tainola sanoo. ”Jos joku haluaa vihjailla niin vihjailkoon.”

Tainola myöntää tosin todistaneensa Nygårdin raivoa työntekijöitään kohtaan.

”Se on karmeaa ja epäinhimillistä. Hänen silmänsä tulevat täyteen tikareita”, Tainola kuvailee dokumentissa.

Linda Lampenius kuvattuna vuonna 2020.

Linda Lampenius ei esiinny ainakaan sarjan ensimmäisessä osassa. Sen sijaan kuullaan muun muassa Seiskan nykyistä päätoimittajaa Jari Peltomäkeä. Seiska-kytkös saattaa liittyä siihen, että sarjan tuottajana on aiemmin Seiskan päätoimittajana toiminut Joni Soila. Ohjaaja Sami Kieksi on aiemmin tehnyt muun muassa Venla-palkitun Logged in -dokumenttisarjan.

Kaikkiaan Peter Nygård: Naamion takana lupaa paljon, mutta antaa vähän. Ainakin dokumenttisarjan ensimmäinen osa on kuin 40 minuutin tiiseri; se vilisee heittoja Nygårdin tunteneiden suuntaan, mutta ne jäävät roikkumaan ilmaan.

Ensimmäisen osan perusteella uutta sarjassa onkin lähinnä Yleisradion vanhoista ohjelmista poimittu materiaali, joka osoittaa, miten loputtoman innostuneita entisaikojen toimittajat olivat Nygårdin elämästä ja hänen unelmien talostaan.

Se on aika vähän, jos se jää koko neliosaisen sarjan lopulliseksi saldoksi.

Mutta ehkä niin ei käy. Ennakkotietojen mukaan seuraavissa osissa Nygårdin palveluksessa ollut Timo Uusi-Kerttula matkaa vanhaan työpaikkaansa Nygård Cayhin Bahamalla, ja luksushuvilasta kaivetaan esiin salakäytäviä ja muuta jännittävää.

Ehkä sarjan tulevat osat siis todella paljastavat jotain uutta Nygårdin toiminnasta.

Ja ehkä sen muiden sähköposteja lukeneen työntekijänkin kohtalo selviää.

Peter Nygård: Naamion takana Discovery+-palvelussa. Uusi jakso torstaisin.

