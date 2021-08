Huvila-telttaa rakennettiin kolme viikkoa, nyt se seisoo tyhjillään ja vaatii vartiointia vuorokauden ympäri: ”Olo on kuin Stalinin vainojen poliittisilla vangeilla”, sanoo turhautunut järjestäjä

Helsingin juhlaviikkoja suunnitellaan jopa kolme vuotta ennen h-hetkeä. Toimitusjohtaja Stuba Nikulan mukaan on turhauttavaa, etteivät päättäjät ymmärrä tapahtuma-alan luonnetta.

Stuba Nikula istuu Huvila-teltan sisällä. Varsinaisia aitoja ei ehditty rakentaa, ja osa rakennusmateriaalista on päätynyt solmuksi nurmikolle.

Huvila-teltta seisoo yksin Helsingin Tokoinrannassa. Purkutöiden kilke ja poran surina kuuluvat, kun pari miestä purkaa katsomoa. Esiintymislavaa ei enää ole, vaan sen paikalla seisoo trukki, jonka takana Eläintarhanlahden vesi kimaltelee.

Tällä paikalla Yonan herkkä laulu olisi pitänyt yhtyä Tapiola Sinfonietan lähes 40-henkiseen orkesteriin. Tällä paikalla islantilaisen pianistin, Víkingur Ólafssonin, olisi pitänyt soittaa Steinway-flyygelillä.

Nyt viulut eivät soi eivätkä islantilaisen sormet tapaile Philip Glassin pianoetydejä.

Juhlaviikoista jäljelle jäi vain murunen. Noin tuhannen ihmisen työpanos meni hukkaan tai jäi käyttämättä. Yhteensä noin 600 taiteilija oli valmistellut 200 esitystä. Kun mukaan lasketaan vielä noin 150–200 työntekijää järjestyksenvalvojista ääniteknikkoihin ja autokuskeihin, alkaa hahmottua, miten suuri määrä osaamista tapahtumaa varten oli sidottuna.

Tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula osoittaa valtavaa punaista metallikaarta, joka toimii teltan kantavana rakenteena. Se on kiinnitettynä maan alla oleviin pakettiauton kokoisiin betonimöhkäleisiin. Tapahtumasäätiö vastaa Juhlaviikkojen järjestämisestä.

Elokuun alussa tuli tieto, että pääkaupunkiseutu oli siirtynyt koronaviruksen leviämisvaiheeseen. Se tarkoittaisi rajoitusten tiukentumista. Huvila-telttaa oli aloitettu rakentamaan jo heinäkuun puolella, sillä työhön kuluisi noin kolmisen viikkoa. Jokavuotiseen tapaan rakennusurakka aloitettiin etsimällä metallinpaljastimen avulla betonimöhkäleissä olevia kiinnikkeitä. Sitten oli lapion ja kaivureiden vuoro.

Vaikka pahin tapahtui, eli merkittävä osa Juhlaviikoista jouduttiin perumaan, jaksaa Nikula vielä hymyillä tilanteen absurdiudelle. Kun kaikki on menetetty, ei voi enää muuta tehdä kuin nauraa. Heti kun teltta saatiin pystyyn, sitä alettiin purkaa.

”Olo on kuin Stalinin vainojen poliittisilla vangeilla. Aamupäivällä kaivettiin ojaa ja iltapäivällä sama oja täytettiin. Sama toistui seuraavana päivänä. Sillä saatiin vankien mieli murrettua pikkuhiljaa.”

Vertaus sopii koko kulttuurikentän tilanteeseen. Kerta toisensa jälkeen tapahtumia, teatteriesityksiä ja konsertteja yritetään järjestää, mutta juuri kun kaikki on valmista, esityksen perutaan.

Huvila-telttan paikkaa ei siirrellä, sillä sen rakenteet ovat maan alla. Punainen tukirakenne kiinnittyy maan alla noin pakettiauton kokoiseen betonimöhkäleeseen.

Nikulaa päättäjien kykenemättömyys ennakointiin suututtaa. Kukaan ei tunnu ymmärtävän, miten pitkistä prosesseista on kyse. Suunnitelmia tehdään jopa kolmen vuoden päähän.

Viime vuoden syksynä Helsingin juhlaviikkojen vakituinen 15 hengen tiimi kerääntyi yhteen. Mukana oli niin tuotannon, myynnin, markkinoinnin, käytännön järjestelyjen kuin viestinnänkin osaajia.

Nikulan mukaan olo oli toiveikas, vaikka vuoden 2020 festivaali ja Taiteiden yö oli jouduttu perumaan. Olihan rokotuskehitys niin pitkällä, että toivoa sopi, että suomalaisetkin saataisiin rokotettua ennen vuoden 2021 festivaalia.

Suurin osa Juhlaviikkojen käytännön järjestelyistä sijoittuu yhden vuoden syklin sisälle, mutta osa esityksistä suunnitellaan jo parin kolmen vuoden päähän.

Esimerkiksi klassisen musiikin konsertit ja niihin vaadittavat tilat saatetaan buukata jo kolmea vuotta ennen, tanssiesitykset ja niiden tilat paria vuotta ennen. Bändejä aletaan kiinnittää Huvila-teltan ohjelmistoon noin vuotta ennen.

Stuba Nikulan mukaan tämän kesän osalta kaikki ohjelmasta, tilavarauksista, hotellihuoneista, cateringista, järjestyksenvalvonnasta ja luvista lähtien piti suunnitella ”ilmaan”. Piti toivoa ja uskoa, että tautitilanne sallisi järjestämisen. Kaikki mahdollinen jätettiin lyömättä lukkoon niin pitkään kuin se oli vain mahdollista.

Kuluja alkoi tulla jo kauan, ennen kuin oli mitään takuuta siitä, saadaanko tapahtumaa järjestettyä.

Esimerkiksi tapahtuman visuaaliseen ilmeeseen tehdään joka vuosi jotain muutoksia. Käytännössä visuaalisen ilmeen tulee olla valmis marraskuussa ennen kuin joululahjalipunmyynti ja siten juhlaviikkojen ensimmäisten tapahtumien markkinointi aloitetaan.

Paperilla esimerkiksi lupa-asiat saattavat näyttää hoituvan vielä viime tingassakin. Esimerkiksi meluilmoitus pitää jättää 30 päivää ennen tapahtumaa.

Käytännössä Nikulan mukaan tilanne on kuitenkin lähes päinvastainen. Keskusteluja käydään eri viranomaistahojen kanssa jo pitkään ennen tapahtumia, sillä erikoisjärjestelyjä tarvitaan. Saman pöydän ääreen istutaan vuoroin muun muassa pelastuslaitoksen, poliisin, Helsingin kaupungin ympäristövalvonnan ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa.

Huvila-teltan mustat akustiikkaa parantavat pisaraverkot on kääritty ylös. Stuba Nikulan mukaan teltta lasketaan lähtökohtaisesti sisätilaksi, mutta verkkojen poistamisen avulla sitä oltiin muokkaamassa sellaiseksi, että teltta olisi laskettu ulkotilaksi myös avin silmissä.

Epävarmuuden keskellä asioita helpotti onneksi se, että Juhlaviikoilla on monivuotisia sopimuksia eri tahojen kanssa, Nikula kertoo. Esimerkiksi Huvilan järjestyksenvalvonnasta on vastannut sama firma useamman vuoden.

Tasaisin väliajoin eri palveluja kuitenkin kilpailutetaan. Kilpailutusvuorossa olevien palveluiden hankkimiseen piti varata 3–6 kuukautta ylimääräistä aikaa.

Myös rahoituspäätökset menevät usein vuoden tai kolmen vuoden sykleissä. Esimerkiksi Jane ja Aatos Erkon säätiön yhteensä 900 000 euron rahoituspäätös vuosille 2021–2023 tuli viime vuonna. Helsingin kaupungilta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä tuet tulevat aina vuoden syklin sisällä.

Vaikka Juhlaviikkojen järjestämistä siivitti koko vuoden ajan epävarmuus, pysyivät järjestäjät toiveikkaina. Maaliskuussa Nikulaan iski ensimmäistä kertaa kunnon turhautuminen. Ensin tuli hyviä uutisia: Euroopan komissio ehdotti koronapassia, jotta kesällä eri maiden välillä voitaisiin päästä liikkumaan sujuvammin.

Sitten alkoi tulla huonompia uutisia: Suomessa esimerkiksi kulttuurialan tilannetta helpottavan koronapassin valmistelua ei aloitettaisi. Vasta elokuun alussa hallitus linjasi, että passin valmistelu aloitetaan.

”Meidän näkökulmasta oli [maaliskuussa] itsestään selvää, että kannattaa rakentaa tällainen väline pöytälaatikkoon. On se kumma, että me tapahtumatuottajina osaamme ennakoida asioita, mutta valtioneuvoston tasolla ei osata. Se on loputtoman turhauttavaa.”

Muutaman kuukauden päästä oli onneksi hyvien uutisten vuoro. Kesäkuun alussa tuli voimaan odotettu laki tapahtumatakuusta. Normaalisti juhlaviikkojen koko ohjelma olisi julkaistu jo huhtikuussa, mutta nyt asiaa vetkuteltiin mahdollisimman myöhään. Kesäkuussa ohjelma julkaistiin, ja lipunmyynti ja markkinointi alkoivat toden teolla.

Taustatyötä oli tehty kuitenkin jo noin vuoden verran myynti- ja markkinointitiimin kanssa. Muun muassa konserttien hinnoittelu ja markkinointistrategia piti oli olla tiedossa.

Helsingin juhlaviikoilla huokaistiin helpotuksesta. Enää kesän festivaalia ei järjestetty utopian vaan realiteettien varaan. Lippuja pistettiin myyntiin vain sen verran, että kahden metrin turvavälit täyttyisivät. Sekin oli varotoimi.

Mutta toisin kävi. Elokuun alussa tuli kuolinisku: pääkaupunkiseutu siirtyi leviämisvaiheeseen ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristi rajoituksia. Turvavälit olivat vasta alkusoittoa lohkojen rinnalla. Sisällä muun muassa omat kulkureitit, anniskelutilat ja vessat piti olla aina 25 hengen ryhmällä, ulkona 50 hengen joukolla.

Vastaavaa vaatimusta ei tullut Pirkanmaalle eikä Varsinais-Suomeen, jotka siirtyivät samoihin aikoihin pääkaupunkiseudun kanssa leviämisvaiheeseen.

Tällaisiin avin vaatimuksiin ei Juhlaviikoilla ollut varauduttu. Se tuli yllätyksenä festivaalille, sillä lohkoja ei oltu vaadittu sitten edelliskesän.

Huvila-teltta on aidattu turvallisuussyistä sekä ilkivallan varalta.

Huvila-teltan aidatulla alueella purkutöitä tarkkailee vartija. Läsnäolo on välttämätöntä.

”Vartijan pitää olla 24/7 paikalla pelkästään turvallisuussyistä”, Nikula toteaa.

Kaikkialla on sotkuista. Lopullista verkkoaitaa ei ehditty pystyttää, joten se makaa rullana nurmikolla tukitolppien vieressä. Puusta roikkuvat ruosteiset ja merirokkoiset lastenvaunut, pari sähköpotkulautaa ja polkupyörän runko. Ne on ilmeisesti sukellettu Eläintarhanlahdesta.

Teltta seisoo paikalla vielä useamman päivän, sillä ainoastaan yksi firma Suomessa osaa purkaa sen. Yllättävä aikataulun muutos ei sopinut yrityksen kalenteriin, joten varsinainen teltta saadaan purettua vasta alkuperäisen purkuaikataulun mukaisesti.

Juhlaviikoista käteen jäi 2,5 miljoonan euron kustannukset. Niitä Juhlaviikot alkaa nyt hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä tapahtumatakuun turvin.

Purkuhommissa riittää onneksi vielä niin paljon tekemistä, ettei Nikula ole vaipunut synkkyyteen. Perumisen mahdollisuus kolkutti myös koko vuoden takaraivossa, joten hän oli pystynyt varautumaan siihen henkisesti.

”Juhlaviikoista tuli pyytämättä ja yllättäen ajassa kiinni oleva yhteiskunnallinen kokonaistaideteos. Vahvasti käsitetaiteen puolella, mutta kokonaisteos yhtä kaikki.”