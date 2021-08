Roger Eno ei myöskään esittänyt Juhlaviikkojen konsertissa veljensä musiikkia, mutta installaatiot sopivat Juhlaviikkojen Brian Eno -teemaan.

Helsingin kaupunginorkesteri johtajana André de Ridder Musiikkitalon isossa salissa. – Glass.

Roger Eno, piano, Musiikkitalon Camerata-salissa.

Brian Enon installaatioita Musiikkitalon Paavo-salissa ja Black Boxissa.

Tulipa lähes tippa silmään liikutuksesta, kun sai kuulla Helsingin kaupunginorkesteria Musiikkitalossa pitkästä aikaa, ja käyrätorvet aloittivat Philip Glassin sinfonian nro 4 (”Heroes”) perisibeliaanisella soinnillaan. Fantastista sointikulttuuria!

Käyrätorvien hienostunut avaus oli Philip Glassin neljännen sinfonian (”Heroes”) sykähdyttävimpiä hetkiä.

Mutta sitten vähän harmitti, että Glass ei juuri tässä teoksessa ole parhaimmillaan. David Bowien ja Brian Enon yhteistyönä syntyneestä ”Heroes”-levystä inspiroitunut sinfonia välttää pitkälti Enon rakentamat omalaatuiset sointimaailmat, mikä harmitti myös itseään Enoa äskeisessä HS:n haastattelussa.

Samalla Bowiesta jää sinfoniaan vain varjo. Esimerkiksi rakastettu ”Heroes”-laulu kertoo alun perin rakkaudesta, julmuudesta, päihdeongelmasta ja hetken sankaruudesta. Glass riisuu ”Heroes”-nimisestä sinfoniansa aloitusosasta kaiken draaman, muuttaa sointukulkuja ja luopuu laulumelodian käsittelystä.

Hän toki lisää mukaan omaa musiikkiaan, mutta se ei aivan korvaa sitä, mikä samalla menetetään. ”Heroes” on Bowien albumina huomattavasti väkevämpi kuin Glassin sinfoniana.

Mutta sinfoniakin paranee edetessään. Vähemmän kaluttu ”Heroes”-albumin ylijäämäraita Abdulmajid saa nätin käsittelyn, ja esimerkiksi Sense of Doubt -instrumentaali oli jo albumilla orkestraalisen jyhkeä. Sen aihelmat soivat myös sinfoniaorkesterilla erinomaisesti.

Kapellimestari André de Ridder säilytti Glassin pianonsoitollekin ominaisen rullaavan taloudellisuuden. Näin yksinkertainen musiikki on myös hyvin paljastavaa, joten pienetkin epätasaisuudet toki erottuivat.

Roger Eno flyygelin ääressä Camerata-salissa.

Uusien rajoitusten vuoksi ”tynkäjuhlaviikoiksi” typistyneillä Helsingin juhlaviikoilla on Brian Eno -teema, mutta Brianin osuus jäi varsin olemattomaksi myös hänen veljensä Roger Enon pianokonsertissa.

Jos mukana olikin muistumia veljesten viime vuoden yhteislevystä Mixing Colours, Roger totesi jutellessamme vastanneensa kaikesta perinteisestä säveltämisestä ja soittamisesta. Brianin osuus oli äänimaisemien luominen taustalle.

Nyt Roger soitti flyygeliä ilman äänimaisemia, joten Brian-yhteys jäi sukulaisuuteen.

Lavalla Roger oli superrento. Hän käveli flyygelin ääreen kahden olutpullon kanssa ja sanoi tarjoavansa toisen yleisölle. Näin tapahtuikin eturivin kuulijan osalta konsertin lopussa.

Tunnin konsertin taustana – tai hänen mukaansa ehkä pääasiana – oli 28-vuotiaan tyttären Cecily Enon hitaasti vaihtuvia valokuvia ja videoita perheen kodin rantamaisemista ja muinaisista kirkoista maaseudulla Norfolkin lähellä. Tytär on liittänyt mukaan filmiä äitinsä virkkauspuuhista, mikä Rogerin mielikuvituksessa linkittyy Odysseuksen ja Penelopen tarinaan.

Tätä kuvastoa myös Roger katseli improvisoidessaan meditatiivisesti ja liittäessään mukaan kansanlaulu-, hymni- ja muuta materiaalia.

Kolmisointuja perinteisimpinä yhdistelminä riitti. Ohimenevät riitasoinnut purkautuivat yhtä nopeasti kuin hänen ihailemiensa Erik Satien ja Arvo Pärtin musiikissa.

Muusikkona Roger Eno on enemmänkin pysyvyyttä korostava Penelope kuin outoihin seikkailuihin joutuva Odysseus.

Kuin sen merkiksi hän lauloi On Raglan Road -kappaleen, joka perustuu vanhaan irlantilaiseen kansanlauluun ja sai myöhemmin uusiksi sanoikseen Patrick Kavanagh’n 1940-luvulla kirjoittaman runon. Tämän version levyttäjiin kuuluvat esimerkiksi The Dubliners ja Van Morrison.

Se olisi ollut hyvä lopetus, mutta Roger Eno jatkoi rauhallista improvisointia kunnes tyttären kuvakavalkadi loppui.

Ylimääräisenä kuultiin kaunis pieni Innocence, jonka Roger Eno kertoi levyttävänsä Deutsche Grammophonille Berliinissä heti seuraavana päivänä.

Entä itse Brian Eno? Häneltä pyörii pari installaatiota Musiikkitalon pienemmissä saleissa aamusta iltaan 5. syyskuuta asti.

The Ship Paavo-salissa toistaa kyseisen levyn materiaalia, jossa Eno yhdistää pop-säveltäjän ja ambient-säveltäjän taitonsa ja myös laulaa entistä matalammalla äänellään Titanicin tarinaa myötäillen. The Ship -musiikkia kuunnellaan pimeässä, ja kaiuttimet ympäröivät kuulijoita. Mukana on Velvet Undergound -laina I’m Set Free nimellä Fickle Sun (iii) Set Me Free.

77 Million Paintings Musiikkitalon Black Boxissa on Enon ja Peter Chilversin tavanomaisempaa ambientia, jossa sekä äänimaisemat että visuaaliset kuviot muuttuvat loputtomasti. Molemmat installaatiot voi kokea yhdellä pääsylipulla, joka on voimassa näillä rajoituksilla periaatteessa vain tunnin kerrallaan.

77 million paintings ääni- ja videoinstallaation visuaalista antia Musiikkitalon Black Boxissa.

Ilmaiseksi voi kuunnella Musiikkitalon aulassa Thursday Afternoon -teosta 5. syyskuuta asti. Inhosin sen tyhjyyttä kotikuuntelussa normaalilla äänenvoimakkuudella, mutta kun se Musiikkitalossa painetaan muiden toimintojen hiljaisen huomaamattomaksi äänitapetiksi, se on ihan miellyttävä osa sisustusta, kuten Eno tarkoittikin.

Brian Enon Totnes-teos pyörii Musiikkitalon mediaseinällä päivittäin klo 18 aina 5. syyskuuta asti.

Päivittäin kello 18 voi myös seurata visuaalisuutta ja äänimaisemia sisältävän Totnesin esityksiä Musiikkitalon Kansalaistorille avautuvalla mediaseinällä 5. syyskuuta asti.

Teos sopii johdannoksi myös viereisen keskustakirjasto Oodin Kino Reginassa pyörivälle Brian Enon musiikkia sisältävien elokuvien sarjalle. Sarjan avaa We Are The Gods 31. elokuuta klo 18.50.

