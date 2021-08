Tarkastajien mukaan ooppera oli pystynyt järjestämään lohkomisen siten, että määräykset täyttyivät.

Kansallisoopperan ensi-ilta toteutuu perjantaina ennakoidusti. Avi on todennut tarkastuksessaan oopperan turvallisuustoimet määräysten mukaisiksi.

Suomen kansallisoopperan turvallisuustoimet on todettu aluehallintoviraston (avi) torstaina käynnistämässä ennakkotarkastuksessa määräysten mukaisiksi. Kansallisoopperan pääjohtaja Gita Kadambi kertoi asiasta torstai-iltana STT:lle.

”Onhan tämä hienoa. Meillä on koko ajan ollut tavoitteena, että pääsemme esittämään oopperaa ja balettia. Nyt se toteutuu turvallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa”, Kadambi sanoi STT:lle.

Kansallisoopperassa saa ensi-iltansa Cavalleria rusticana & Pajatso -ooppera tänään perjantaina. Etelä-Suomen avin tiukentamat yleisötapahtumia koskevat rajoitukset pääkaupunkiseudulla astuivat voimaan tänään.

Julkisuudessa oopperan on epäilty lietsovan kapinaa avin määräyksiä vastaan. HS:n maanantaisessa haastattelussa Kadambi tosin korosti, ettei ooppera ei ole ryhtymässä avoimeen kapinaan.

Tuolloin hän toivoi avin pyörtävän päätöksen hallituksen kirjelmän jälkeen.

Ympäristöhuoltoyksikön päällikkö Elias Dahlsten Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Kuka tarkastuspyynnön teki, ooppera vai avi?

”Me teimme tarkastuspyynnön Helsingin kaupungille.”

Olivatko ooppera ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto keskustelleet siitä, että tällainen toteutettaisiin?

”Ei, ei oltu keskusteltu. Viranomaisen tehtävä on suorittaa valvontaa, ja päätettiin sitten laatia tarkastuspyyntö.”

Mihin lohkovaatimus katosi?

”Lohkovaatimus ei ole kadonnut mihinkään. Lopputulema tarkastuksesta oli, että ooppera oli pystynyt järjestämään lohkomisen siten, että määräykset täyttyivät.”

Voiko nyt mikä tahansa toimija haluta, vaikkapa Kansallisteatteri, että sen tilat tarkastetaan?

”Toimijan itsensä vastuulla on suunnitella niin, että lohkomisvaatimus täyttyy. Helsingin kaupungin ympäristö- ja terveydenhuolto on se viranomainen, joka ohjausta antaa. Ja he ovat toimivaltaisia tekemään tarkastuksia. Se pitää pohtia tapauskohtaisesti, onko tilaisuuden toteuttaminen mahdollista.”

Elintarviketurvallisuusyksikönpäällikkö Riikka Åberg Helsingin kaupungilta: Mitä siellä tarkastuksessa konkreettisesti tehtiin?

”Meidän tarkastajamme kävi tilat ja suunnitelmat läpi oopperan edustajien kanssa. Tarkastuksen perusteella ooppera teki tarkennuksia suunnitelmaan. Niiden perusteella ennakkosuunnitelma täytti avin vaatimukset. Uskon myös, että suunnitelman toteuttaminen illalla onnistuu ja katsojat noudattavat annettuja ohjeita.”

Liittyivätkö tarkennukset kuuluisaan lohkomiseen?

”Juuri siihen lohkomiseen, narikan käyttöön ja väliaikatarjoiluihin. Varmasti heille on vähän työlästä pitää ryhmiä väliajalla erillään, mutta suunnitelman mukaan se on mahdollista. Julkisuudessa on ollut tietoa, että joka ryhmällä pitäisi olla eri vessat. Avin päätös kuitenkin mahdollistaa esimerkiksi samojen saniteettitilojen käytön, kunhan ne desinfioidaan eri ryhmien välissä.”

Voivatko muut toimijat nyt tilata tarkastuksen?

”Toimijat itse tietävät, ovatko näiden 25 hengen lohkot niissä tiloissa mahdollisia vai eivät. Porrastamalla tai muuten. Kaikissa tiloissa se ei varmasti ole mahdollista. Me ensisijaisesti olemme yhteydessä, jos on epäilys, etteivät vaatimukset täyty. Ei meidän ole mahdollista kaikkien luokse lähteä ennakkotarkastukselle. Tietysti me kaikki myös odotamme, muuttuuko päätös vai onko se sen kolmisen viikkoa voimassa.”