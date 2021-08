Lorde hurahti uushippeilyyn ja Kaliforniaan mitättömin lopputuloksin.

Lorde: Solar Power. Universal. ★★

Vuoden 1996 lopussa suosionsa huipulla ollut Alanis Morissette matkasi Intiaan kuudeksi viikoksi. Kaksi vuotta myöhemmin ilmestyi reissun inspiroima kappale Thank U.

“Thank you India”, sen kertosäkeessä lauletaan. Videossa Morissette on alasti, vain pitkät ja paksut hiukset hippimäisesti rintojen päällä.

Uusiseelantilaisen Lorden kolmas studiolevy Solar Power tuntuu Z-sukupolviselta versiolta vastaavasta valaistumisesta. Vuonna 2019 Lorde kävi Etelämantereella perehtyäkseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kirjoittaakseen esseen Rolling Stoneen. Lisäksi hän on puhdistautunut pysymällä poissa sosiaalisesta mediasta ja polttamalla pilveä.

Kesäkuussa levyn nimisinglen julkaisun yhteydessä Lorde kuvasi uuden itsensä olevan ”seksikäs, leikkisä, villi ja vapaa” sekä ”moderni tyttö ylijäämäkankaisissa bikineissä”. Vain rokotedenialismi puuttui.

Lorden vuoden 2013 debyytti Pure Heroine oli teinilevy, jonka Royals-hitistä tuli tulevaisuuspessimistinen valmistujaislaulu, taidekouluihin tahtovien vastine Anssi Kelan 1972:lle.

Vuoden 2017 Melodrama-levyn sydänsurupop kosketti kaikkia, joilla oli sydän – toiset tunteet juuri täysi-ikäistyneet osaavat parhaiten – mutta Solar Power on taas vieraannuttavalla tavalla nuorisolainen. Se kuulostaa hurahdukselta levymitassa, vaikkei Antarktista kiitetäkään. Melodraman jälkeen se on katastrofaalinen pettymys.

On kuitenkin onni, että Lorden puheet auringonpolttaman 1960-luvun The Mamas and Papasista ja Crosby, Stills & Nashistä ovat ylimitoitettuja, vaikka levyn on tuottanut kuluvan 1970-lukubuumin kultasormi Jack Antonoff. Tänä vuonna Antonoff on ollut tekemässä Clairon, Lana Del Reyn ja St. Vincentin samoista ajoista innoittuneita levyjä.

Solar Powerin retrous tulee ylimääräisellä kierteellä, millenniumin hippimuodin läpi suodatettuna.

Tuolloin Woodstock-vibojen päivittäminen oli vastinpari nu-metalin teinipoika-aggressioille. Asettelu korostuu tuoreessa Woodstock ’99 – Peace, Love and Rage -dokumentissa, joka alleviivaa, kuinka paidattomien miesten kännikaaokseksi muuttuneella festivaalilla ei esiintynyt muita naisia kuin Morissette, Sheryl Crow ja Jewel.

Juuri heidän kolmen kaanonissa ylenkatsottu pehmoilunsa soi selvimmin Solar Powerin läpi – popin tyypillinen kierrätyssykli on juuri se 20 vuotta.

Lisäksi inspiraatiotauluihin on valittu millenniumin hittipopin helteen haalistamin soundi: Natasha Bedingfield, All Saints ja Nelly Furtado. Edellislevyä on mukana Secrets from a Girl (Who’s Seen It All) -kappaleen loppuun piilotetun Robynin lyhyen puheen verran.

Solar Powerista ei kuitenkaan ole hitiksi, vaan sen tyylilaji on laimea länkyttely. Nimisingle lainaa Primal Screamin Loadedin sointukiertoa, joka lienee syntynyt kanavoimalla auringon paahdetta ääneksi. Toista huippukoukkua saa odottaa toiseksi viimeisen biisin Mood Ringin kertosäkeeseen ja kohtaan, jossa biisin nimi mainitaan ennen paluuta pohjasäveleen.

Woodstock ’99 -dokumentissa valoa ja hyvyyttä saa edustaa samana vuonna perustetun kalifornialaisen Coachella-festivaalin paratiisikuvasto. (Sitä dokumentti ei paheksu, että ensimmäisessä Coachellassa ei ollut edes kolmea supertähtinaista.)

Jokainen sukupolvi löytää Kalifornian vuorollaan, ja Solar Powerilla myös Lorde maalaa coachellamaista Kalifornia-mytologiaa kuin kuuluisi traditioon.

Lopputulokset ovat koomisia jopa traagisissa määrin – toisin kuin esimerkiksi Clairon levyllä.

Levyn avaussäkeen opioidikriisiviittaus – Lorde toteaa syntyneensä ”oxycontinin vuonna” – on niin pseudosyvällinen kuin uusiseelantilaisen runoilijan ja insinöörin lapsen Amerikka-kommentaari voi olla.

Samoin Mood Ring on aurinkotervehdyksineen ja horoskooppeineen vaivaannuttava laulu wellness-nuorisosta. Sen satiiri on sukua Morissetten Ironic-megahitille, jonka ironia on siinä, etteivät sen esimerkit ironiasta ole lainkaan ironisia.

The Guardian -lehden musiikkitoimittaja Laura Snapes ehti kirjoittaa viikonloppuna, kuinka Lorden, Lizzon ja Billie Eilishin uusi musiikki kertoo lähinnä siitä, kuinka on yhä täysin sietämätöntä olla naispuolinen poptähti. Carole Kingistä on tullut järkevä inspiraatio siksi, että hän oli kotihiiri. Lorde laulaa avauskappale The Pathissa olevansa teinimiljonääri, joka näkee painajaisia kameran räpsähtävästä salamasta.

Samaan aikaan Solar Powerin suuri draama on, kuinka sun lempilevy on sama kuin mun isän. Teinimiljonäärillä on teinimiljonäärin ongelmat, voisi sanoa.

Kriitikon valinnat: Berliiniläisnörtti arabiankielisen maailman aarrearkulla

Rock / metalli / Albumi

Deafheaven: Infinite Granite. Sargent House. ★★★

Sanfranciscolainen Deafheaven on ollut hintelien kauluspaitanörttien käsitys black metalista. Infinite Granite on tyypillinen raskaan bändin kevyt levy eli laimentamatonta melankoliaa ja 53 ja puolen minuutin lokakuu. Se tuo mieleen Porcupine Treen slovarit ja 1990-luvun rockeimman shoegazen kuten Riden. Great Mass of Color -singleä kuunnellessa luulee ja toivoo, että kotimainen vaihtoehtobändi Lapko olisi vielä olemassa. Deafheaven tekee hyvässä ja pahassa sitä, mihin rockista ja metallista enää on: parasta mahdollista pintaa. Se on välitie niille, joille Wolf Alicen tämän vuoden levy on liian poppia ja Wolves in the Throne Roomin mainio, upouusi albumi liian bläkkistä.

Kokoelma / disco / funk / Albumi

Eri esittäjiä: Habibi Funk 015: An Eclectic Selection of Music from the Arab World (Part 2). Habibi Funk. ★★★★

Berliiniläinen DJ Jannis Stürtz on popglobalisaation pieni sankari. Hän tutustuu musiikkiskeneihin Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä ja sitten kuratoi ja lisensoi näiden parhaimmistoa kokoelmiksi. Habibi Funk -levy-yhtiön viidestoista julkaisu osoittaa, miten 1970–1980-luvuilla sama disko on soinut joka paikassa. Libyalainen Najib Alhoush on laulanut Stayin’ Alivea arabiaksi siinä missä Fredi suomeksi. Kuun alussa ilmestynyt kokoelma on pieteetillä kasattu – täynnä huippubiisejä. Suomalaista korvaa kutkuttaa usein, miten laulujen melodiakieli on kuin kotimaisesta iskelmätraditiosta. Marokkolais-dj Ounessin Ma’a Ibnat -kappaleen päälle meinaa jatkuvasti laulaa Chisun Kohtalon omaa.

Indie / Albumi

Big Red Machine: How Long You Think It’s Gonna Last?

Jagjaguwar. ★★

Vuonna 2009 ilmestynyt hyväntekeväisyyskokoelma Dark Was the Night lopetti indien kultaisen vuosikymmenen. Levyllä julkaistu The Nationalin Aaron Dessnerin Big Red Machine sai antaa nimen hänen ja samalla kokoelmalla kuullun Bon Iverin yhteishankkeelle. Kuten Dessnerin tuotannot viime vuoden Taylor Swiftin levyille, myös How Long You Think It’s Gonna Last? on henkistä jatkoa alkuperäiselle kokoelmalle ja pörröinen turvakaukalo kaikille, jotka palaisivat sekuntiakaan miettimättä vuoteen 2009 jos vain voisivat. Eikä se kelvoton ole, päinvastoin, kappaleista Reese ja Phoenix olisivat ihastuttaneet omana aikanaan. Mutta jos noista ajoista on jo päästänyt irti, Big Red Machinen korkealaatuinen kopio on tarpeeton.

Rap / Single

Yeboyah: Tekee mieli. Sony. ★★

Palstamillimetrein mitattuna Yeboyahin syksyllä ilmestyvä debyytti lienee loppuvuoden suurin suomiräplevy, mutta julkaistut singlet ovat antaneet mediatilalle katetta vain hetkittäin. Neljäs ennakkokappale Tekee mieli on niitä biisejä, joiden ”avointa seksuaalisuutta” pitää erikseen alleviivata, sillä muuten se jäisi huomaamatta. Tiedotteessa Yeboyah vertaa biisiä Cardi B:n ja Megan Thee Stallionin WAP-jättihittiin, vaan pikemminkin sen meininki on born to be mild. Flow ja tuotanto ovat kökköä Karri Koiraa. Sopivasti kappaleen ilmestymispäivänä sosiaalisen median palvelu Onlyfans ilmoitti kieltävänsä pornografisen sisällön julkaisemisen alustallaan.