Kellyä syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lahjonnasta ja kaksi vuosikymmentä kestäneestä rahankiristyksestä.

R. Kellyn entinen kiertuemanageri Demetrius Smith todisti Kellyä vastaan perjantaina oikeudenkäynnissä New Yorkissa. Kuva on oikeussalin tapahtumista perjantaina tehty luonnos.

R&B-Laulaja R. Kellyn entinen kiertuemanageri kertoi perjantaina oikeudessa, että hän maksoi Kellyn puolesta viranomaiselle 500 dollarin lahjuksen vuonna 1994 . Lahjuksella Kelly sai väärennetyn henkilöllisyystodistuksen tuolloin alaikäiselle laulajalle Aaliyahille, jonka kanssa Kelly meni naimisiin. Kelly oli 27-vuotias, Aaliyah 15. Kelly pelkäsi, että oli saattanut Aaliyahin raskaaksi, entinen kiertuemanageri kertoi.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Entinen kiertuemanageri Demetrius Smith, 65, kertoi, että Kellyn kirjanpitäjä alkoi elokuussa 1994 tehdä järjestelyjä avioliittoa varten, ja sanoi Kellylle, että tämän pitäisi suojella niin itseään kuin Aaliyahia.

Kun syyttäjä kysyi, minkä takia Kelly tarvitsi suojelua, Smith vastasi, että ”luultavasti vankilan takia”, Reuters kertoo.

Kellyn ja Aaliyahin avioliitto mitätöitiin puolen vuoden jälkeen. Aaliyah eli Aaliyah Haughton kuoli lento-onnettomuudessa vuonna 2001.

Oikeudenkäynnissä kuultiin myös toista R. Kellyn avustajaa Anthony Navarroa, joka sanoi, että Kellylle työskentely oli lähes kuin olisi ollut ”hämärän rajamailla” (engl. twilight zone), Reuters kertoo.

Äänisuunnittelija Navarron työtehtävät Kellylle noin 2,5 vuoden aikana 2007–2009 käsittivät hänen todistuksensa mukaan pitkälti naisten hakemista autolla R. Kellyn luokse ja muita vähäpätöisiä tehtäviä.

Navarro kuvaili Kellyn kodin kontrolloivaa ilmapiiriä. Ihmisten piti toimia ”Robin sääntöjen” mukaan, mikä tarkoitti esimerkiksi sitä, ettei talossa asuneille naisille saanut puhua ja että naisten liikkumista piti vahtia tarkasti.

Todistajanlausunnot kuultiin New Yorkissa käytävän oikeudenkäynnin kolmantena päivänä. 54-vuotiasta Kellyä syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lahjonnasta ja kaksi vuosikymmentä kestäneestä rahankiristyksestä.

Rahankiristysyyte liittyy Kellyn epäiltyyn kulttiin, jossa hän kontrolloi vuokrakiinteistöissään eläneiden kuuden naisen ja tytön elämää täysin.

Kelly on kiistänyt syytteet. Jos Kelly tuomitaan syylliseksi kaikkien syytteiden osalta, häntä odottaa jopa elinkautinen vankeusrangaistus. Kellyä odottavat myös erilliset oikeudenkäynnit epäillyistä seksuaalirikoksista sekä Illinoisissa että Minnesotassa.

R. Kelly eli Robert Sylvester Kelly on maailmankuulu erityisesti vuonna 1996 julkaistun kappaleen I Believe I Can Fly ansiosta.