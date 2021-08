Rock & roll -duo Everly Brothersin viimeinen elossa ollut jäsen Don Everly kuoli lauantaina kotonaan 84-vuotiaana.

Lauluduo Everly Brothersin viimeinen elossa ollut jäsen, rock & roll -pioneeri Don Everly on kuollut. Hän kuoli lauantaina kotonaan Yhdysvaltojen Nashvillessa. Everly oli kuollessaan 84-vuotias. Asiasta kertoo muun muassa Los Angeles Times.

Don Everlyn ja hänen pikkuveljensä Phil Everlyn (joka kuoli vuonna 2014) Everly Brothers nousi suosioon 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa.

Vuosina 1957–1962 yhtye esitti viisitoista kappaletta, jotka nousivat Yhdysvaltojen listojen kärkikymmenikköön, muun muassa All I Have to Do Is Dream.

Yhtyeen lauluharmonioista ottivat 1960-luvulla mallia myös The Beatles, Simon & Garfunkel ja Beach Boys, jotka kaikki esittivät alkuvaiheissaan Everly Brothersin kappaleita. Yhtyeen vaikutus näkyi myös 1970-luvun countryrockissa.