Netflixin suosittu Varjo ja riipus -sarja perustuu Leigh Bardugon Grishaversumi-trilogialle, jonka päätösosa on nyt suomennettu.

Leigh Bardugo: Tuho ja roihu (Ruin and Rising). Suom. Meri Kapari. Aula & Co. 400 s.

Israelilais-yhdysvaltalaisen Leigh Bardugon Grishaversumi-trilogia saatiin sopivasti kokonaan suomeksi samaan aikaan kun Netflixissä on tarjolla trilogiaan perustuva Varjo ja riipus -sarja. Siihen on tosin otettu elementtejä myös kirjailijan toisesta, samaan maailmaan sijoittuvasta Six of Crows -sarjasta.

Jessie Mei Li näyttelee Alina Starkovia Netflixin Varjo ja Riipus -sarjassa.

Bardugon sarjassa ihastuttaa sen maailma. Ravkan valtakunta muistuttaa tsaarin aikojen Venäjää. Ravkan hallinto on rappeutunut, se käy jatkuvia sotia ja sillä on myös iso ongelma keskellä valtakuntaa: Kuiluksi tai Epämereksi kutsuttu pimeyden alue, joka on pelottavien volkra-hirviöiden asuttama. Kuilu on syntynyt yrityksestä hallita pimeää magiaa.

Ravkan onneksi maalla nimittäin on magiaa: sitä käyttelevät oman erityisen yhteiskuntaluokkansa muodostavat grishat.

Alina on kartanpiirtäjä Ravkan armeijassa. Ensimmäisessä kirjassa hänen maagiset kykynsä tulevat esiin Epämerta ylitettäessä: Alina on auringontuoja, joka osaa kutsua valoa. Hänen kyvyillään Kuilu voitaisiin kenties hävittää ja Ravkan puoliskot yhdistää. Alina viedään grishojen luo saamaan koulutusta. Hän joutuu jättämään taakseen ystävänsä Malin, jonka kanssa hän on kasvanut samassa orpokodissa.

Alina joutuu Ravkan hovin ja grishojen maailmaan, jota hallitsee salaperäinen Varjo, grishojen johtaja. Alina tuntee vetoa Varjoa kohtaan, mutta kaikki ei todellakaan ole kunnossa. Suunnilleen tähän asti päästään ensimmäisessä kirjassa. Tästä eteenpäin teksti voi sisältää juonipaljastuksia trilogian loppupuolesta.

Trilogian jälkimmäiset osat kuvaavat taistelua Varjoa vastaan: tämä on itse asiassa alkuperäinen Kuilun luonut musta grisha. Alina yrittää Malin kanssa saada haltuunsa kolme maagista eläintä vahvistaakseen auringontuojan voimaansa. Siten hän voisi lyödä Varjon ja tuhota Kuilun. Avukseen he saavat vielä nerokkaan ja röyhkeä prinssi Nikolain, tsaariperheen nuoremman pojan.

Hyvä ja paha eivät sarjassa ole erityisen voimakkaasti polarisoituneita. Se näkyy jo tapahtumapaikasta. Ravka on oikeastaan aika surkea fantasiavaltakunnaksi. Sotiminen vie sen voimia, yhteiskunta on epäoikeudenmukainen ja hallitsijaperhe kelvoton Nikolaita lukuun ottamatta. Silti päähenkilöt – ja jopa Varjo – rakastavat maataan ja pyrkivät pelastamaan sen.

Varjo ei myöskään ole vain paha Musta Ruhtinas. Ennen kaikkea hän on yksinäinen ja toivoo että Alina nousisi hänen rinnalleen kumppaniksi. ”Miten hän saattoi olla niin julma ja silti niin inhimillinen?” Alina kysyy. Hän ei ole täysin varma, etteikö voisi muuttua Varjon kaltaiseksi saatuaan voimansa täydellistettyä.

Sinänsä Alina on mainio hahmo. Paitsi että hän voisi pelastaa maailman maagisella valollaan, häneen on rakastunut kaksi prinssiä, musta ruhtinas ja rakas nuoruuden kumppani. Lisäksi häntä palvotaan pyhimyksenä. Hahmoa voisi luonnehtia nuoria naislukijoita voimaannuttavaksi.

Alinan supernaiseus menee jo hiukan koomisen puolelle, mutta kirjassa onkin kaiken kurjan keskellä jatkuva humoristinen vire. Se näyttäytyy tosin enimmäkseen henkilöiden välisenä läpänheittona, joka toisinaan osuu nappiin, toisinaan sopisi ehkä paremmin sunnuntai-iltapäivän sitcomeihin.

Grishaversumi-trilogia on hyvin kerrottua, juohevaa seikkailua kiehtovassa fantasiamaailmassa. Sarja on periaatteessa suunnattu nuorille, mutta se sopii kevyeksi luettavaksi myös aikuisille.